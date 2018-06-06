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切尔西新帅人选恩里克或取代萨里，阿布钦定新援攻防俱佳

(2018-06-06 17:21:24)
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 分类： 聚焦英超争霸
切尔西新帅人选恩里克或取代萨里，阿布钦定新援攻防俱佳


      每年夏季都是英超豪门疯抢球员的时候，曼联已经先纳入了一位强援，威廉也第一时间表示前队友可以给与红魔更多，但是切尔西这边连主帅都还没有确定下来，这的确令人担忧。目前的消息是和前那不勒斯主帅萨里的谈判谈崩了，所以蓝军转身继续和前巴萨主帅恩里克重启谈判。因为之前的问题是引援投入上有分歧，所以一旦阿布给与足够的资金支持买人的话，切尔西新帅则可能更早的落定，这对于球队下赛季的运筹和引援都是极其关键的。
       恩里克也是有实力的主帅，虽然也没有英超的执教经验，但是欧冠的战绩还是优于萨里的。虽然在执教巴萨期间客场大败巴黎，但是随后也完成了逆转，并且是敢于承担责任的一位主帅，两人相比的确恩里克更适合。
      萨里如果执教切尔西，蓝军必须支付800万违约金，所以谈判结束也是正确的选择，有这样多的资金不如花在纳入新援上。目前关于切尔西的引援目标也不少，之前萨内希望纳入国米中场贝西诺，而如果萨里不来的话，这笔交易则没有追求的必要。事实证明必须由主帅来敲定所需球员，这样才能在执教的过程中收获好的战绩。
      除了国米大将外，切尔西和巴萨均看重了摩纳哥的勒马尔，9000万欧元的价格的确是天价，如果西甲霸主决意争夺的话，切尔西很可能没有机会。不过巴萨想追求这名球员是被认为会清洗登贝莱，而近期的法国的热身赛中，这位小将的发挥极其出色，所以不相信巴萨还舍得放弃这位未来之星。如果表现出色的话，世界杯后身价就会飙升，巴萨如何肯放手，而如果不送走登贝莱的话，那么巴萨就会退出对勒马尔的追求，那么切尔西则有机会，不过一切还要看新帅的想法。
      勒马尔上赛季在法甲的比赛中，打进2球，送出8次助攻，数据并不惊人，如果俱乐部满足这笔报价的话倒是可能达成协议。除了勒马尔外，切尔西还对尼斯的中场球员塞里感兴趣，因为是老板阿布很欣赏这名球员，所以这笔引援可能是今夏切尔西的第一签。
      这位悍将也是硬气的球员，而且很有骨气，因为去年夏季巴萨想纳入塞里，但是却在最后时刻被高层喊停，从而终止了交易，球员本人第一时间表示如果巴萨以后还考虑自己的话也会拒绝，因为球员本人觉得自己被玩弄了，所以切尔西则可以更顺利的引入这员虎将。
      26岁的塞里司职中场，唯一的缺点是防守较弱，这一点则可能步巴卡约科的后尘，不过如果新帅到位的话，是可以调教的。塞里的传球和直塞球是很到位的，这样可以给锋线球员更多进攻和射门的机会。上赛季塞里在法甲的一项数据很惊人，他的传球成功率超过了88%，这的确是任何球队都需要的能力。
      塞里是2015年加盟尼斯的，两个赛季出战70多场比赛，上赛季尼斯位列法甲第三名，并拥有下赛季欧冠附加赛的资格，中场悍将的确是功臣之一，所以说这员悍将的确是值得纳入的强援。哈维曾说过塞里适合巴萨，而且球员还被誉为非洲哈维，由此可见球员在中场拥有极好的控球技术和大局观，实力是得到了认同的。
     除了以上的这些目标外，切尔西还被传言想纳入西布朗前锋隆东，但是这位悍将有1600万镑的解约金条款，这样多的金额还是算了，这笔钱用在纳入其他球员身上或许更值得。巴舒亚伊在多特蒙德证明了自己的实力，目前也随同比利时出战俄罗斯世界杯，新帅继任之后可以用用，的确也是可用之才。莫拉塔虽然想离开，但是他的转会费尤文可能负担不起，那么想走也难，新帅继任的话，很多球员都会寄望得到认同，并有好的表现，阵容上只要纳入主帅需要三名新援也是可以的。

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