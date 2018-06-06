近日英超曼联宣布球队已经和顿涅茨克矿工打成协议，接下来弗雷德完成体检和合约个人条款后才能正式官宣，这样的话这笔强援基本落定，穆帅也算是捷足先登了。虽然外媒体披露这笔交易将达到5200万镑，合约则是5年，按照普通人的看法的确有点小贵，但是看了球员的个人集锦和上赛季的表现则会认为这个价位也是值得的。

值得一提的是目前效力切尔西的威廉也曾是顿涅茨克矿工的一员，而事实证明这支球队出来的球员都有身体的优势，很符合英超的需求。费雷德和威廉同为巴西国脚，实力上也不需要质疑。今夏俄罗斯世界杯悍将的表现也将引发英超球迷的关注，穆帅离开切尔西后对威廉也是念念不忘的，而今纳入这员虎将也算是如愿了。

25岁的弗雷德是米内罗竞技青训，之前效力的两支球队分别是巴西国际和顿涅茨克矿工。矿工基本每个赛季都有欧冠比赛，对五大联赛的豪门球队也是熟悉的，这一点也利于新赛季欧冠的比赛。在矿工的5个赛季弗雷德他打了156场比赛，贡献14球，整体发挥不错，而且还有潜力可挖。

目前英超的曼彻斯特双雄都急于补充中场的厚度，费雷德也曾是瓜帅的眼中之人，只可惜在曼城主帅的眼中的这位悍将不值这个价位，所以才会放弃，而穆帅偏偏都是买瓜帅看重的球员，且不惜重金。桑切斯的表现的确没有预判的那样关键，不过正当年的费雷德则可能让瓜帅后悔。

中场是创造力和攻防转换的关键所在，这个位置的厚度足了，也的确有利于三线作战的需求。近期巴西2比0克罗地亚的比赛中，桑巴军团整体上不在状态，球员都有一些疲惫，不过这和热身赛是有关的，一到正赛自然会有不一样的表现。这场比赛中弗雷德下半场第80分钟才上场，换下了库蒂尼奥，当时球队还是1球领先，的确不保险，而且对手持球进攻的时间比较多，而巴西队这边则是利用球员的个人能力制造犯规，才能形成有效的进攻，弗雷德并没有太多的表现机会。

比赛中克罗地亚防守球员放倒了保利尼奥，巴西的任意球直接给到内马尔，后者带球助跑后起脚就射可惜打偏了。随后还是保利尼奥造犯规，这次任意球达尼洛一路带球到前场地平球斜传找菲尔米诺形成射门打高了。

比赛末尾是保利尼奥的拦截球再度给到内马尔，经过几名球员的传接球配合后由内马尔射门，球被防守球员挡了一下，菲尔米诺乘机再射一脚可惜还是高了。伤停补时保利尼奥助攻菲尔米诺破门，再度证明姜还是老的辣。虽然弗雷德并没能直接参与进球，但是能在比赛中参与这最为激烈的十几分钟的确也是有利好的，年轻球员最需要的还是累积经验和等待机会。

上赛季的欧冠比赛中弗雷德有更多表现的机会，球队主场2比1那不勒斯的比赛中，费雷德2次射门1次射正，传1次威胁球，2次过人，3次抢断，2次解围，2次被犯规。球队3比1费耶诺德，费雷德3次射门，传2次威胁球，3次抢断2次成功。这场比赛矿工先是一球最终逆转，在失球后费雷德曾有一记妙传差点帮助泰森破门，可惜对手门将做出神扑将球化解了。随后还是矿工的进攻，这一次费雷拉斩获进球，球队随后又下一城，3分钟完成反超，可以说在失球之后中场持续的施压，并给前场球员制造的进攻足够多，才能有如此的奇效。

瓜帅对于矿工和弗雷德印象最为深刻的是曼城客场1比2不敌对手的比赛中，那场比赛弗雷德2次射门，4次过人，3次抢断2次成功，1次被犯规。这场比赛矿工不输球就能出线，但是没想到球队能赐予曼城赛季首败。球队在第26分钟进球，当时费雷德得球后传给左路的泰森，三名队友传球配合后由伯纳德一脚弧线球洞穿对手的球门。第二粒进球则是反击机会，伤停补时如果不是布特科送点球，矿工则可能零封曼城。矿工随后2比1罗马的比赛中，弗雷德的数据更好，全场4次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，5次抢断3次成功。

无论是矿工还是巴西队都可以给与费雷德养分，俱乐部得到更多表现的机会，国家队人才济济，在替补席上学习和等待机会也可能有助于提高球员自身的实力，大场面见的多了，自然会有精进。

弗雷德的个人特点是有控球有速度，传球准确率上比较高，此外还有一脚关键的直塞球很到位，更为难得的是左右脚都可以，和巴西的队友们相比，盘控方面还没达到顶级。和曼联队内的球员相比，可以说是左脚的博格巴，但是比赛的积极性上完虐博霸。此外和已经离开的姆希塔良相比，小将是加强版的，年轻是优势，冲击力足够，脚下技术好，回防还积极，的确是穆帅首选，如果能和博格巴产生化学效应或完成互补的话就是完美了。







