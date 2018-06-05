今夏世界杯开启之前，引援大战也是焦点。曼城近几个赛季的引援可谓到位，球队也如愿重新拿到了联赛冠军，近期在《德国转会市场》的一项统计中，曼城近4个赛季引援投入位列第一位，再度力证资金支持的强大。在这个统计中英超有三队，分别是曼城、曼联和切尔西，此外还有西甲的巴萨，法甲的巴黎、意甲的尤文位列前六，英超的重磅引援依旧是第一位。

曼城近4个赛季引援投入9.79亿欧元名列第一，第二位是8.01亿欧元的巴萨，曼联8亿欧元排在第三，第四位是切尔西的7.72亿欧元，第五位则是大巴黎：6.99亿欧元，第六位尤文图斯6.10亿欧元。五大联赛中德甲投入并不多，这主要是因为拜仁能在联赛内部纳入新援，所以投入不多也是可以的。

虽然如愿拿到联赛冠军，但是曼城高层和主帅本人都不想在今夏停止纳入新援的脚步，因为欧冠奖杯还没有拿到，此外还需要在下赛季完成连续两个赛季雄霸英超的目标。瓜帅也不会顾及媒体和球迷对自己大把花钱的行为有一些不满，他还在提示球队及早买人，这样可以以更合适的资金纳入心仪的球员。

虽然前段时间就已经传出曼城即将签入马赫雷斯和若日尼奥，但是结果却不尽如人意，其中的原因很多，最为重要的还是曼城的报价并没有得到认同。之前的切尔西也曾经历过类似的事情，因为人们都知道俱乐部不惜重金，所以即便球队开出的报价已经很合理了，但是对方还是会有增加金额的需求，这样的情况则可能让交易搁浅，如何解决这样的问题还需要曼城高层和主帅定夺。

马赫雷斯的交易是莱斯特城又增加了要求，俱乐部希望曼城能在马赫雷斯的报价中加入小将帕特里克-罗伯茨。21岁的小将目前被租借到凯尔特人，外租期间的表现也不错，这就要看瓜帅是否会放弃这位未来新星了。狐狸城也是因为曼城太想要当家球星了，所以才会变本加厉的提出要求，所以这笔交易完成还需要时间。

和马赫雷斯相比，引入若日尼奥的难度更大一些，因为那不勒斯主席德劳伦蒂斯拒绝了之前曼城的4500万+500万欧元的报价，球队希望以6000万欧元才能放行，这样的话曼城还需要加1000万欧元左右才能得到这员虎将。这并不是小数字，所以曼城高层也还需要考虑，这其中的博弈的确需要时间。

虽然有外媒体认为萨里入主切尔西的话，可以和曼城争夺若日尼奥，但是目前的形势并不明朗，所以这笔交易更多可能还是曼城和那不勒斯的博弈，这其中瓜帅的决定很重要。

若日尼奥上赛季为那不勒斯打了39场比赛，贡献4球和4次助攻，虽然瓜帅很欣赏这位球员，但是也并非唯一人选。虽然曼城主帅很希望在世界杯前完成多笔引援，但是目前的进度也的确可能延后到世界杯之后再进行冲刺。其实如果真这样的话也是不错的，因为在世界杯的比赛期间可能挖掘更多的潜力股，诸多合约到期的球员也都表示世界杯之后才定夺自己的下一站，所以晚一些或许能引入到更好的球员，只是和球队磨合这一点上会有一些欠缺。瓜帅上赛季对于球队的打造很成功，加上他的魅力，想纳入一些球员还是优于其他豪门的。

目前球队最需要纳入的是中场球员，毕竟席尔瓦的年纪比较大，德布劳内又不能兼顾三线作战的强度和压力，所以中场位置的进补则是必须的。自然因为树大招风，无论曼城看中谁都可能多动用一些资金才能如愿，就看目标所在的球队高层是不是识时务的人了，事实上太过于高的报价可能让曼城改变主意的。

前一段时间和曼城有传闻的还有伊斯科，但是至今也没有落定，这笔强援的难度要大于以上的两位悍将，毕竟他的实力和大战经验上更为丰富，也是皇马近三个赛季连续夺得欧冠的功臣之一。伊斯科上赛季为皇马联赛中出战30场比赛，21次首发，打进7球，送出7次助攻。想纳入这位强援的交易起码要达到8000，曼城是否能接受超高的身价也还需要时间。