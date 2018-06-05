近期博格巴再成焦点，原因是他面对质疑声居然扯上了梅西，这的确有可能火上浇油，接下来如果世界杯期间表现不佳的话，面对的压力会更大。而一旦曼联寻觅到合适的人选，也同意他离开的话，那么这位新星则可能陷入更深的漩涡之中。

足球世界的口水战多是主帅之间，尤其是在比赛开始前的隔空施压，而球员本人面对质疑的时候多数会选择用行动来为己正名，鲜有博格巴这样的公开回击的。他认为自己专注于以对的方式踢球，并不寄望所有人喜欢和支持自己，不喜欢他也是那些人的权利，自己也不会很在意。

近期法国队进行了几场热身赛，博格巴的表现明显不及姆巴佩、格里兹曼等人，所以有人质疑他在比赛中的表现过于懒散，跑动也不够积极，其实意图也是寄望他能更为积极一些，但是却没料到小将在接受外媒体采访的时候公开回击了这种质疑。博格巴认为批评自己的人是不了解自己的踢球风格，而且这些人和此前批评梅西在场上散步的人一样根本不懂什么叫个人风格。事实上很少有人批评梅西在球场上散步，博格巴拉出梅球王也是很有趣，或许他是想用梅西的成功以及自己独特的风格来解释自己也是最为特殊的一名球员。

虽然开口回击的当时是痛快了，但是事实上这样做会给自己增加负担。没有任何一名球员不在乎别人的批评，这些都可能让他在比赛中承受更多的压力，反而不利于比赛中的发挥，所以接下来博格巴需要在球场上调整好心态。

法国队近期的热身赛都赢球了，2比0爱尔兰和3比1意大利的比赛中都有发挥出色的球员。2比0爱尔兰的比赛中，吉鲁接费吉尔的传球完成破门，姆巴佩助攻费吉尔再下一城，三人协力解决比赛，过程相对轻松。随后3比1拿下意大利的比赛中，姆巴佩助攻乌姆蒂蒂先拔头筹，格列兹曼罚进点球，姆巴佩助攻登贝莱锁定胜局。博格巴在对阵爱尔兰只替补出战打了13分钟的比赛，的确没有太多表现的时间，而对阵意大利他首发出战打了86分钟的比赛，依旧没能建功，所以才会引发外界的质疑，最根本的是人们认为他在备战世界杯的比赛中不够积极，和队友庆祝进球的时候倒是很亢奋。

博格巴和巴洛特利其实是有一些相似的，但是从这场比赛中巴神的表现中可以看到成熟和担当，哪怕球队是以年轻球员为主，实力上不及法国队的阵容强大，但是他个人的努力以及表现都获得了认同。反观博格巴明显没有很努力的参战，所以才会被讥讽和嘘声，事实上当博格巴在第86分钟被换下的时候遭遇了现场球迷的嘘声，这对于他的打击是比较大的。即便队友随后也曾公开劝解博格巴不需要介意，主帅德尚更是在赛后认为那些声音不是只针对博格巴的，但是很显然在悍将内心是很难释怀的。

此外法国队阵中的姆巴佩和登贝莱表现很出色，尤其是在对阵意大利的比赛中更为关键，所以相比之下就显得博格巴显得有点乏力。人们质疑他也是另外一种关切，只是博格巴太过于急躁选择了回击。

和博格巴的失意相比，登贝莱在对阵意大利的赛后被评为当成最高的8.2分的确是喜不自胜，如果不是姆巴佩击中了立柱的话，登贝莱可能完成传射建功的。和博格巴的超高身价相比，巴萨纳入的登贝莱更为划算，上赛季小将为巴萨打了20场比赛，打进2球，送6次助攻，14次射门9次射正，欧冠5场比赛贡献1球，可谓是双线都助力了。

姆巴佩更为全面，法国队的热身赛中他的表现很稳健。上赛季的数据好于队友，他为大巴黎出战29场比赛贡献12球，6次助攻，欧冠赛场7场比赛打进3球，2次助攻。难得的是国家队的发挥也延续了联赛的强势效应，的确让博格巴汗颜。