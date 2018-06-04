





近日的热身赛英格兰2比1尼日利亚，因为两队都是世界杯正赛的球队，因此这场比赛备受关注。虽然英格兰赢球，但是比赛的过程还是让人们不满意，因为斯特林不仅仅浪费了一次单刀机会，还在随后在禁区内摔倒被判假摔吃到黄牌，这样的表现的确不该，热身赛还假摔也引发了更多的质疑。再就是本场没有出战的还有拉拉纳和瓦尔迪等7名球员都没登场，两位悍将没出战也让一些人感到不解。

本场比赛进球的是切尔西的卡希尔和热刺的凯恩，蓝军老将的头槌能力还是很有威胁的，本场除了这粒进球外，还有一次险些再下一城，这一点的确是本场的亮点。此外凯恩的进球得益于斯特林的妙传，前者在大禁区线前一脚低射破门，皮球打在对手门将身上弹如球门，这一球力道十足，凯恩的状态的确延续了之前的强势。

斯特林的这次助攻也让赛后的压力减轻了一些，否则可能会引发更多的责备。上赛季斯特林在曼城屡屡担当关键先生，绝杀球也是十分惊艳，可一到国家队就出现这样的低效的确令人不解，更为重要的是禁区内的假摔太过于明显，这一点更让球迷们担心。

以往人们最不看好的英格兰的点是中场的实力不强，后场也不够稳健，可以依靠的就是前场几位超级好的射手能发挥奇效，所以英格兰想在世界杯上夺冠和晋级前四都比较困难。本赛季凯恩和斯特林以及阿里的发挥很好，进攻端正常发挥的话一定可以优于此前的一些大赛中的表现，本场可能是因为是热身赛，所以球员没有全力出战也是可能存在的因素。英格兰一向是热身赛之王，正赛却滑坡，而现在可以在热身赛中找到不足，也可能更有利于世界杯正赛的发挥。阵型方面352明显不如4231更为靠谱，世界杯的赛事中还是别太冒险。

卡希尔在上赛季联赛后半程也有不错的发挥，延续空中优势的话，球队在打不开局面的情况下还是可以利用定位球机会斩获进球的。本场比赛英格兰射门14比10，射正都是3次，角球7比3，越位1比4，控球率57%比43%，角球的机会不少，所以定位球的效率很关键。

世界杯的比赛容不得大意和浪费机会，斯特林习惯于在曼城拥有大把的机会，即便诸多良机都没斩获进球，但是并不妨碍他赛季的整体数据。但是国家队层面一场失利就可能出局，所以在不多的进攻机会中一旦错失良机则可能成为罪人。斯特林目前还没俱乐部续约，他寄望着高薪和其他豪门的橄榄枝，而想完成以上愿望这需要在世界杯中发挥奇效才行，否则的话世界杯后只有妥协续约。

斯特林喜欢过人继而制造机会，而事实上除了合理的情况下强突过人是可以的，但是如果在跑位上跑的更为聪明一些，队友给出的机会则可能更轻松的将球打进。自然也有人认为突破是他的特点，这一点不能利用的确可惜，而事实上任何球员都需要根据比赛适度的调整，一个套路打比赛则可能被对手严防限制，过多的突破也有伤病的隐忧。

对于英格兰主帅来说如何调动斯特林在曼城的强势效应很重要，事实上斯特林自身在处理球上变化不多，处理球存在问题，此外他适合切入中路做文章，而并不适合在边路往返，这样的话他的效率会降低。此外必须承认的是斯特林的无球跑动是很有灵性的，在近两个赛季的比赛中的确多次看到他通过反跑和切入后制造威胁，只是遗憾的是在有球状态下的选择就会显得不够沉稳，过于急躁导致一些机会错失了。这一点也是他能在比赛中跑出来的机会，却总是无法将这些机会转化为助攻或进球的症结。接下来世界杯正赛需要从这一点好好观察，如果斯特林能走出这个迷宫，那么他的未来和身价都会暴涨，英格兰也才会有更多希望。



