



炙手可热的比利时对阵没有C罗的葡萄牙居然以0比0收场，虽然是热身赛，但是这样的赛果还是令人失望，同时也让人们质疑比利时主帅的能力。因为拥有这样的强大阵容，居然被哑火的确是令人吃惊的，接下来世界杯开战前主帅需要尽快的激活球队的进攻端。

本场比赛很直观的一点是比利时队内的默契度不足，德布劳内的一些传球不是被对手门将和防守球员化解，再就是队友跑位不及时不到位导致机会被错失，这就是彼此间没有化学效应。虽然是短期集结打几场热身赛，但是这套阵容并没有太多的改变，球员彼此间是很熟悉的，没能打出应该有的配合则说明球员的状态不到位，再就是有点轻视热身赛所以造成锋线哑火的结果。

这场比赛比利时方面打满全场的只有德布劳内、门将库尔图瓦、维尔亨通、阿尔德韦雷尔德、穆尼尔。门将自然是无需调整的，其余三将则都是后防球员，所以主帅对德布劳内的器重是很明显的，也寄望在人员调整之后让德布劳内成为赢球的关键棋子，但是很遗憾这样的期待落空了。

比赛刚开始阿扎尔很是活跃，他突破马丁斯之后选择内切到中路直接起脚远射，可惜打偏了。随后球队利用对手失误形成反击，但是却没形成威胁。德布劳内本场脚风也不顺，所以战术角球制造的机会，他一脚远射也打飞了。阿扎尔和德布劳内都是喜欢助攻队友破门的球员，但是开场的后两人都选择直接射门，但是两次射门都无威胁。

随后阿扎尔利用突破先后造成卡瓦略和穆蒂尼奥的犯规，可惜定位球机会却被卢卡库的慢动作调整浪费了，应该说德布劳内这次定位球开的很不错，卢卡库停球后调整有点多余，继而被对手破坏。

耐人寻味的是上半场前半段德布劳内射门的欲望比较强烈，之后还有一脚远射打在了防守球员的身上。但是那之后他开始不断的传球给队友制造机会，但是第一次传球给卢卡库就被对手提前解围了，第二次直塞球打卢卡库的身后，但是力量大了一些直接被对手门将得到。卢卡库上赛季在联赛的表现就饱受质疑，但是没想到的是小魔兽在国家队的表现依旧没有太多亮点。

这场比赛的很长一段时间球队都将球给到德布劳内，但是却没能制造更好的射门机会。随后比利时开始尝试改变，不断的将球给到阿扎尔脚下，寄望能洞开对手的球门。阿扎尔左路拿球后连续突破后直接射门击中了边网，随后扎球王继续在中路拿球，然后组织进攻，这次进攻获得了角球机会，德布劳内开出的角球却被葡萄牙门将直接拿到了。可以看出阿扎尔得球后制造的机会往往更具威胁，比利时想要胜局还需要他更多的发挥威力。

比利时下半场进行了多人的调整，本特克、查德利、贾努扎伊、费莱尼都是下半场一开始就上场，博雅塔和索尔根-阿扎尔则是随后得到主场的机会。比赛刚开始阿扎尔传球找到本特克，德布劳内持球后造穆蒂尼奥犯规赢得任意球机会，再之后还是阿扎尔想利用突破制造机会，结果被三人包夹之后破坏了。随后他在左路继续得球后内切再度被佩佩放倒，为球队赢得任意球机会，可惜德布劳内开定位球被对手解围。随后阿扎尔带球试图单骑闯关再被卡瓦略放倒，葡萄牙对于阿扎尔的盯防的确是下了重兵，所以扎球王才无法给予球队更多的支持，不过定位球机会不少，可惜队内缺少这方面的重炮手。

可以看出本场的比利时单兵作战的时候较多，德布劳内传球不能直接制造射门的机会，阿扎尔的突破也会陷入对手的围堵之中，队友缺乏合理的跑位和策应，所以自然无法很快的撕开对手的防线。再就是角球机会很多却没有头球能力强的球员，这一点也是比利时本场哑火的一个症结。

本场比赛比利时射门7比11，射正3比2，角球6比2，越位1比4，控球率47%比53%，这样的数据在比利时的比赛中也是极少见到的。 以往的热身赛和世预赛比利时很少0比0结束，基本场场都有进球，且赢球的几率很大，所以本场比赛后主帅是需要好好总结一下。葡萄牙虽然可以以没有C罗作为借口，但是总是平局收场的话，极其可能无法在小组赛中出局，因为欧洲杯无法和世界杯相比，无进球平局影响士气，也可能饮恨离开。葡萄牙世界杯小组赛被分在B组，对手是西班牙、摩洛哥、伊朗，后者可能是造冷因子，所以葡萄牙真的不能大意。