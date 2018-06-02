近期带领皇马连续三个赛季豪取三座欧冠的奖杯的齐达内离开皇马主帅的位置是焦点话题，但是令人没有想到的是外媒体居然爆出齐祖即将执教卡塔尔国家队。具体揭秘这个消息的则是埃及富翁纳吉布-萨维里斯纳吉布-萨维里斯，齐祖的年薪可能高达5000万欧元。这样的消息让人觉得前皇马主帅想接受的是全新的挑战，此外还有足够丰厚的报酬，而事实上齐祖的确有登陆英超的可能，因为这里才是足球世界中最激烈的战场，丝毫不逊色欧冠。

皇马主帅辞职后，更多的人想到的是急流勇退，还有就是更衣室内部失和，主帅不想忍受压力继而选择离开，当年瓜帅离开巴萨也有压力的原因，而齐祖可能有相同的理由。因为不想承受压力，而且皇马已经有目前这样的高度，想继续保持也很困难。再就是目前的巴萨引入诸多强援，马竞神锋也将归入宇宙队，想夺西甲冠军也很难，所以选择离开接受全新的考验也是很好的选择。

齐祖下一站将去向何处一直是近期的热议焦点，估计大巴黎是最后悔的一支球队。因为在今年5月4日俱乐部宣布新援图赫尔继任，双方签约2年合约，倘若不是已经有新帅入主的，大巴黎一定全力追求齐祖来执教球队，毕竟法甲老大太想得到一座欧冠奖杯了，而且加固阵容方面资金支持也是足够的。

抛开入主大巴黎的可能性，人们认为法国国家队、切尔西、尤文可能是齐达内的下一站。事实上法国主帅德尚目前执教球队很好，没有理由换帅，而且齐达内国家队层面并没有足够的把握，俱乐部倒是可能再造神奇。这样的话切尔西和尤文图斯是最好的去处。如果齐祖想挑战前巴萨主帅瓜迪奥拉和前皇马主帅穆里尼奥的话，执教切尔西是最为合适的，因为孔蒂现在离任的可能性极大。

从齐达内个人的角度，年薪没有给与资金上的支持更重要，目前切尔西的板凳深度不足，急需要老板阿布更多投入。但是近期切尔西老板遇到的问题和阻力很多，因为此前签证问题没能解决，他已经撤回了英国签证的申请，并以以色列护照频繁进入英国，重建新球场的计划也暂时搁浅，这样的情况下，齐达内入主蓝桥的可能性就会减小。

之前就分析过切尔西近期的问题，停建球场是有负气的原因，但是如果往积极面考虑，也可能是想用更多的资金请齐达内执教蓝军，还要支付孔蒂违约金，更需要在今夏启用大笔资金来吸纳重量级的球员。如果真如此的话，齐达内驾临蓝桥的可能性就再度提高了，不过前提是齐祖真的做好了迎接更为残酷挑战的心理准备。目前的切尔西已经陷入低谷中，新赛季需要角逐的是联赛冠军和欧联杯的冠军，这对于齐祖也是很新鲜的。

国家队主帅的工作比较轻松，个人觉得现在这个年纪的主帅是不会选择执教国家队的。五大联赛除了西甲外，其他联赛的豪门都可能成为齐达内的下一站。上赛季齐祖并没有纳入多少新援，但是依旧在欧冠夺魁，所以他的执教能力的确比人们想象的要更高明，所以切尔西目前的阵容只需要根据齐祖的需要适当补充就好。此外这样的名帅继任的话，队内还没签约的球员们也都会选择留下，切尔西在下赛季则有了争冠的可能。