法国3比1意大利这一战，主帅基本的想法是当正赛打，所以并没有在下半场一开始就进行多人的轮换，而是选择在第71、77、83分钟这样的时间进行换人调整，这也说明主帅更想看到本场比赛中首发球员的表现。这场比赛中姆巴佩和登贝莱表现更为出色一些，也让人们看到了法国队的未来十年的超级锋线搭档的实力。意大利方面同样在搏未来，所以这场比赛经验老道的意大利老将们出战的不多，因此也给了法国队球员表现的机会。

姆巴佩目前是最炙手可热的年轻球员，而登贝莱在这场比赛的表现也是极其亮眼。在登场70分钟的比赛中打进左右比赛结果的进球，也让以牢固防守的意大利望洋兴叹，这一点是目前这支年轻血液为主的法国队最大的优势，今夏的世界杯也会有更多的可能。

这场比赛后巴萨小将登贝莱被评为全场最高的8.2分，由此可见他的表现到位，也赢得了更多人的认可。除了进球外，登贝莱还险些助攻队友破门，当时比赛进行到第26分钟的时候，登贝莱右路低平球传到禁区，姆巴佩在身边无人防守的情况下射门，可惜的是击中了立柱，否则登贝莱本场比赛就是传射建功了，这球传的极其到位。

本场比赛更为关键的还是下半场，因为1球的优势并不保险，当上半场意大利将比分改写为1比2的时候，其实是法国队下半场的应变就变得尤为重要了。好在下半场开场18分钟后登贝莱杀死了悬念，当时姆巴佩前场带球突破后杀入禁区，登贝莱接应到位，一脚弧线球直接命中死角，3比1的比分等于提前定格了比赛。这两位年轻球员之间的配合也是十足的默契，这一点也将在世界杯的赛场上发挥奇效。

登贝莱上赛季为巴萨出战20场比赛，打进2球，送出6次助攻，14次射门，9次射正，欧冠5次出战打进1球。登贝莱是小将中天赋极好的球员，有强大的潜力可挖。巴萨1.4亿欧元纳入登贝莱的确是明智的，因为在这样的强强对话中，登贝莱有一脚在中场高难度的停球动作，当时他左脚外脚背停球很稳，更为重要的是他随后迅速向前突进5米，继而杀入禁区后晃过意大利的两名后卫后果断射门。如果不是运气不济击中了横梁的话，这粒进球也会被评为最佳进球的。

上赛季姆巴佩为巴黎圣日尔曼出战29场比赛打进12球，送出6次助攻，61次射门，31次射正，表现的确更为出色。上赛季欧冠赛场姆巴佩为巴黎圣日尔曼出战7场比赛，打进3球，送出2次助攻，15次射门，12次射正，威胁度也很高。经过今夏的世界杯考验，相信这两位悍将都会提升自身的实力，下赛季也将成为更多被关注的球员。

和登贝莱以及姆巴佩相比，格列兹曼的经验和能力会被人们寄予更多的期待，虽然本场只命中一粒点球，但是对于法国队的重要性是不言而喻的。经此一战法国队世界杯的前景也被各界看好，人们都期待着世界杯正赛的开打。