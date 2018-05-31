曼城可谓是今夏动作最快的球队，因为近期即将签下马赫雷斯和若日尼奥，因为目前曼城已经和那不勒斯达成协议，不日球员就能体检，可能下周公布。马赫雷斯也是板上钉钉，所以两位强援的确能为曼城新赛季增加了再度傲视群雄的砝码。

26岁的若日尼奥是巴西籍球队，在后腰位置的表现得到认可，为那不勒斯出战160场比赛打进6球，上赛季若日尼奥出战39场比赛打进4球，各方面看若日尼奥都是曼城需要的球员。

不过近期也有不利于曼城消息，那就是阿圭罗因为瓜帅对自己不够重视，想重新回到马竞的怀抱。事实上马竞球员多数加盟英超后都会有重返母队的想法，费利佩、科斯塔、托雷斯等球员都先后回去了，这一点也的确是耐人寻味的。马竞靠卖球员赚了很多，但是随后却又能让球员再度为自己而战，这样的另类魅力的确是其他球队所不及的。

阿奎罗如果离队的话，曼城也将接受考验，毕竟上赛季射手榜上阿根廷人打进21球是队内射手王，这还是在他因伤两度缺席一些比赛后的数据，倘若健康的话则可能有更多的贡献。虽然今夏世界杯悍将可能会消耗不少体能，但是从个人实力和适应瓜帅战术体系方面的确优于其他人。瓜帅心目中取代阿奎罗的人选是热苏斯，但是小将两个赛季都曾遭遇伤病侵袭，曼城夺冠次赛季更为困难的情况下，热苏斯能否扛起进攻的大旗依旧是问号。

阿奎罗是2011年夏天加盟曼城的，当时的转会费为4500万欧元，此后效力球队7个赛季都有出色的发挥，且在这期间为球队赢得3次英超冠军和3次联赛杯冠军。无论球队高潮和低谷他都是最为稳定得分手，的确是很难得的一员。

热苏斯加盟曼城后的确有高光的表现，但是随后就遭遇伤病缺席很长一段时间，这个时候依旧阿奎罗撑起了进攻端，上赛季瓜帅也曾想纳入桑切斯，而事实证明就赛季中阿奎罗和加盟曼联后桑切斯的表现来看，明显阿根廷人完全胜出。不过悍将这样的想法也可能有为马竞救急，格里兹曼夏天离队的可能性极高，西蒙尼也需要阿圭罗的助力，并能给予足够的信任，这样来看球员必定会选择回到西蒙尼的帐下。

阿圭罗的马竞生涯也是5个赛季，期间球队夺得1次欧联杯冠军和1座欧洲超级杯冠军，而今如果再度回去一定能受到球迷的拥戴。回看上赛阿奎罗的关键性，联赛首战2比0布莱顿，对手送乌龙，阿奎罗打进第二粒进球。曼城5比0利物浦是阿奎罗先拔头筹，这样的大战第一球至关重要。6比0沃特福德阿奎罗梅开二度打进前两粒进球，也是足够的关键。

曼城5比0水晶宫的比赛中阿奎罗有一粒进球，3比0伯恩利先拔头筹，3比1阿森纳打进第二球，2比1哈德斯率先破门，4比0斯旺西打进锦上添花的进球，4比0伯恩茅斯打进第一球和第三球。3比1沃特福德打进第三球，3比1纽卡上演帽子戏法，3比0西布朗末尾建功，5比1莱斯特上演大四喜的好戏。赛季末受伤因此错过了一些比赛，但是即便这样也能看出阿奎罗左右了很多比赛的赛果，而且巧合的是联赛中他进球的比赛都赢球了。

欧冠比赛中4比0费耶诺德阿奎罗打进第二粒进球，4比2那不勒斯的比赛打进第二次反超比分的进球，将比分改写为3比2，而且这粒进球是他自己效力曼城的第179球，这粒进球打破了曼城传奇前锋埃里克-布鲁克的进球纪录。1比2不敌矿工的比赛是阿奎罗打进挽回颜面的一球。淘汰赛阶段曼城客场4比0巴塞尔比赛中阿圭罗传射建功。或许是因为随后两度面对利物浦的生死战没有进球，所以瓜帅开始弱化了阿奎罗的关键属性，因此才会允许他回归母队。