近期外媒体又爆出库尔图瓦和切尔西的谈判破裂，导致俱乐部积极追求新的门将，而事实上早在足总杯结束后库尔图瓦就接受了采访，并坦诚谈判会在世界杯后，所以这些传闻的确是有两面性的，不能全信。因为从库尔图瓦重返蓝桥之后，每个赛季都会传言他可能离开，目前合同还剩下一年，所以此类消息就更加凶猛了，相信球员本人也对这类传闻有点厌倦了，所以此前就曾说过谣言总是包围着自己。

媒体的揣测从来都是有一些依据的，之所以如此多的指向库尔图瓦有离心是因为他的家人依旧生活在马德里，聚少离队是最好的理由。而事实上几年下来门将和切尔西以及球迷都会有感情，如果不是很多方面都无法满足球员需求的话，是不会轻言离开的。

以往的例子没有欧冠资格就可能导致一些球员离队，如果库尔图瓦如此看重欧冠，那么他想离开也是可以理解的。个人认为最为重要的是经历了一个不理想的赛季之后，加上双曼都在投入大笔资金豪购球员，因此切尔西高层接下来的行为很重要。球队接下来如何增加引援资金的支持和主帅是否离队以及换帅的人选是谁，这些都是库尔图瓦考量的点，所以门神会笃定在世界杯之后谈未来，因为只有到了那个时候这些内容的谜底才会揭开，因此埋怨门神不忠心的确没必要。

库尔图瓦的实力是被认同的，但是早在被切尔西召回之后，他就承受了很多的压力，因为他的回归让数个赛季的功勋门将切赫坐到了替补席，而后者又是切尔西风雨飘摇的赛季最稳健的后盾。相信切尔西球迷都会记得切赫无数次神朴的比赛，球队得以全身而退。即便随后切赫如愿加盟阿森纳，以保证在伦敦的家人不需要换地方安家，但是很多人还是会拿切赫和库尔图瓦做比较，这些都会增加后者的压力。

相比切赫的完美，库尔图瓦吃红牌、遭遇伤病、偶尔低迷的时候，总有离队传闻让一些人更加不满他的表现。但是库尔图瓦的确是现今足坛最为出色的门将之一，这一点没人会质疑，因此切尔西必须挽留住这样的大将。

事实上其他球员也会和库尔图瓦一样有相同的期待，如何能保证球队占据前四和每个赛季具备争冠的实力很重要。库尔图瓦和阿扎尔都可能会希望下一站是皇马，前者有重返西甲和家人团圆的需求，后者是儿时的梦想，想让他们选择留下就是有争冠的前景和实力。

目前球队的主帅位置依旧是悬而未决，这一点也不利于球队纳入新援，所以俱乐部需要加快速度。从2014年的夏天重返蓝桥之后，库尔图瓦随切尔西在14/15赛季夺得联赛冠军和联赛杯冠军，16/17赛季拿到联赛冠军，三年两座英超冠军的确不俗。17/18赛季只拿到足总杯的冠军，基本上是年年有冠军，只是欧冠中战绩不佳，这个也许是球员们感到失望的一点。

库尔图瓦曾公开表示自己非常爱切尔西，但是也需要考虑切尔西如何向前发展，自己希望争夺冠军荣誉，也想赢得冠军。这样的表述也很明显，接下来就看切尔西如何在引援上有更多的支持了。

倘若门神真离开，一定是回到西甲，而不会选择在英超切尔西的对手阵中效力。目前外媒体传闻切尔西和利物浦都在追求罗马门将阿利森，因为上赛季罗马欧冠的表现的确不错，在出局前罗马主场零失球，的确也能证明防线和门将的稳健。利物浦的优势是有欧冠资格，加上克洛普已经完全可以把控球队，所以如果真争夺同一名球员的话，红菊可能会更有把握。不过切尔西近几个赛季也曾和罗马有交易，所以这一点则是蓝军的优势所在。

再就是切尔西的替补门将卡巴列罗今夏将成为阿根廷首发门将出征世界杯的比赛，如果表现出色的话，球队也并不需要太着急纳入门将，毕竟留住库尔图瓦更佳。比利时门神除了遭遇红牌和伤病，其余比赛还是足够关键，即便是队友各种回传有考验门将之嫌，但是库尔图瓦都能准确的拿到。此外开大脚球也能直接制造前场进攻的机会，所以的确是切尔西不可或缺的一员。



