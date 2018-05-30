近期世界杯前的热身赛开打，法国主场2比0零封爱尔兰可谓是开门红，这场比赛中吉鲁建功并刷新个人纪录堪为大赢家。上半场后段吉鲁头顶攻门被扑后再度起脚两次射门将球打进，为球队先拔头筹，上半场末尾费基尔再下一城，可以说法国队在上半场就锁定了胜局。爱尔兰也是很劲爆和顽强的球队，能让对手俯首称臣离不开法国队防守悍将的出色发挥，这一点也是球队的优势面。法国队阵中防线大将之一就是效力曼城的门迪，这员虎将虽然伤缺了上赛季的多数比赛，但是复出后很快找回了最好的状态，今夏也将为法国队把控防线的严密性。

这场比赛一开场就由法国队控球，最终由姆巴佩在外围起脚射门偏出右侧底线，随后爱尔兰门将开大脚，双方展开争抢，是门迪将球拿球然后在左路推进施压对手，可惜被科尔曼逼抢将球破坏了。随后法国继续持球进攻，但是对手防守严谨并没有获得绝好的进攻机会，这个时候门迪和队友做配合被对手破坏出底线，继续开出边线球并准确的将球传给拉米，随后两个和恩宗齐连续传球配合后由拉米长传球到禁区制造射门机会。这段时间门迪持球的次数很多，和拉米的配合也很灵动，这一点让对手无法完成拦截和抢断，所以法国队得以持续的施压对手。

随后的比赛中，门迪右侧发球再传拉米，费基尔直塞球找到姆巴佩，后者传给西迪贝形成射门，皮球打中了爱尔兰球员凯文朗的手臂上，不过裁判没给判罚的确有点可惜。这之后姆巴佩也和门迪配合，最终由德里克远射敲山震虎，只是可惜这次射门也偏出了底线。上半场中段门迪接恩宗齐传球，一脚球开到禁区内左侧，防守球员将球解围出底线，法国队赢得角球，这次机会为球队赢得禁区前的定位球机会，同时还给了对手一张黄牌。上半场末尾门迪在外围起脚远射攻门，赢得角球机会，这次角球开出后姆巴佩外围拿球再传门迪，后者传中被解围再获角球机会，可以说如此频繁的角球机会中蕴藏了杀机。

法国队本场的第一粒进球正是得益于这段时间频繁的获得角球机会，最终才由吉鲁头脚并用斩获进球。这次进攻同样和门迪有关，当时他传球到禁区赢得角球机会，费基尔开出角球吉鲁头球攻门，被门将多伊尔扑了一下，吉鲁接着两次起脚射门才将球打进。法国队打破僵局之后不久费基尔也建功，强弱对抗最重要的就是第一粒进球，所以制造第一球的球员们很是关键。

上半场两球领先之后，也有助于下半场更换更多名球员达到热身赛的效果，门迪也于第63分钟被埃尔南德斯换下。值得一提的是下半场格里兹曼和登贝莱以及博格巴都登场了，虽然占据优势但是却没能敲开对手的球门。全场比赛法国射门17比3，射正6比1，角球9比2，法国队还击中1次立柱。

上赛季门迪有211天因伤休战，但是4月份出战就有很稳定的发挥，那场比赛曼城大胜斯旺西，这场复出战他只打了15分钟的比赛，有1次射门且射正，1次抢断成功，1次被犯规。随后在对阵哈德斯的比赛中同样替补登场打了33分钟的比赛，2次射门，传1次威胁球，1次过人、1次抢断成功。

从曼城高价引入门迪之后，外界的评论并不完全看好，但是门迪加盟球队之后很稳健，防守到位外，还能拦截对手的进攻，最为重要的还是他有助攻队友得分的能力，很是难得。而且在以往个人数据方面还曾刷新了马塞洛保持的欧冠助攻纪录，这一点更为难得，也是曼城和法国队最为需要的。