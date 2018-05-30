



今夏的世界杯赛场成为大众注目的焦点，也有一些老将无缘决赛圈的比赛，但是近期开打的热身赛就有老将先拔头筹帮助球队斩获胜局，这个人就是效力切尔西的大将吉鲁。在法国队2比0爱尔兰的比赛中就是他上半场率先破门，球队才得以零封对手。

值得一提的是这粒进球是吉鲁为法国队打进的第31个进球，也追平了齐达内此前保持的纪录，两位悍将并列队史射手榜第四位，接下来世界杯开战吉鲁则有望刷新这项纪录。目前排在两位大将前面的是亨利的51球，普拉蒂尼的41球，特雷泽盖的34球，世界杯的赛事中，法国神锋的确可能跃居第三位。

吉鲁一向被认为头球威力很猛，而且无论是在温格帐下，还是孔蒂阵中，都是替补建功和头球破门的次数较多的球员。但是对阵爱尔兰一战却是头脚并用，在头球被对手门将扑了之后，楞是两次起脚射门将球打进，这一球也为球队撕开了铁桶阵，成为球队赢得的第一功臣。

这场比赛因为双方实力有差距，所以法国队持续进攻的次数较多，但是在吉鲁破门前却是久攻不下。对手显然是采取犯规和严密防守模式，不给法国队近距离威胁球门的机会，所以前19分钟基本是中后场传球的次数比较多，也曾尝试远射威胁球门，但是真正杀入禁区施射的机会很少。第19分钟的时候西迪贝将球给吉鲁脚下，后者横向分球给姆巴佩形成一脚射门，可惜没射正。之后吉鲁及时插上要球，西迪贝传中球开到禁区中路，可惜的是这球吉鲁并没能停好球，球被碰出了底线。应该说这次机会是很好的，吉鲁的积极跑位也很到位，只是差了一点，必须承认的是上半场前半段只要吉鲁出现就有威胁。

随后法国队赢得多次角球机会，定位球也是破密集防守的利器。费基尔开出右侧角球到禁区中路，被防守球员头球解围，但是还是被马图伊迪得到，再次传中到后点找到吉鲁，后者头球冲顶可惜出了底线。不过在小试牛刀之后，吉鲁在6分钟后就再度利用角球机会破门了，这次角球依旧是费基尔开出，吉鲁在后点顶到第一落点并头球攻门，门将虽然扑了一下但是并没有化解险情，吉鲁则迅速跟进补射，门将的反应也很快，再度扑了一下皮球，但是却还是被吉鲁再度补射洞穿了球门。这次进攻显然是在斗智斗勇，而且还需要拼速度和反应能力，年纪偏大的吉鲁显然是更胜一筹。不过因为有爱尔兰门将的出色发挥，这粒进球也更具含金量。

这场比赛费基尔也是很关键的一位球员，他不仅仅打进第二粒进球，在开定位球的方面和传球方面也是很到位的，这一点也很难得，悍将和吉鲁的化学效应也很明显。姆巴佩也是今夏的热门人物，上半场出镜率也很高，下半场他还有一脚妙传到禁区前沿找到吉鲁，后者起脚远射攻门，惊得对手门将一身冷汗，只是这一次门将还是将球扑出，而没有彻底化解危机，好在队友们及时的将警报解除了，由此可见吉鲁在对方门将心里是留下了阴影了。

下半场格列兹曼和金彭贝登场后，吉鲁仍在场上，随后博格巴和登贝莱也被换上，这段时间吉鲁不是给队友传球，就是上抢将球破坏出界，化解对手的进攻机会。老将打满全场也足见主帅对他的重视，而且有稳定攻防的作用。

吉鲁冬季加盟切尔西后为球队打进7球，也有极其关键的作用，尤其是在球队陷入困境的时候，面对黑马赫尔城贡献1球2助攻的上佳表现，短期能如此快的融入球队的确不易，也足见悍将的能力和关键性并没有减退。也有人认为吉鲁的进球多是高难度的，而轻易能破门的机会却会错失掉，因此认为宝刀已老，但是事实上机会多总会错失一些，但是能在关键的比赛建功就是王牌。