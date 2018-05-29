曼城是今夏引援的焦点，瓜帅不仅仅将目光望向西甲和其他联赛，更不忘在英超联赛内部挖角，这一点的确很睿智。因为以往从联赛内部挖角成功的例子很多，因为球员们不需要太多时间就能融入球队的战术体系，更为重要的是面对诸强也更有针对性，因为彼此都很了解。瓜帅的固执也是很明显的，但是从目前来看所有的执念都是正确的，有人认为曼城即将签下莱斯特城的马赫雷斯是瓜帅真爱这位悍将，而事实上是因为主帅坚信这员虎将适合自己的战术，也能成为新赛季改变的重要棋子。

马赫雷斯在莱斯特城的夺冠赛季表现极其的出色，但是随后的两个赛季的状态则有一些下滑，这其中有很多原因。夺冠的赛季拉涅利整合球队到位，队内的其他队友也上佳的表现，赢的冠军是集体的行为，马赫雷斯得到的信任和支持也更多，因此创职业生涯最高效率也是必然的。但是夺冠后的次赛季如坎特等这样的队友相继离队，球队面对的压力也更大，所以赛季中个人的数据下滑也是可以理解的。

还有一个更为重要的原因是马赫雷斯希望继续在欧冠征战，职业生涯最强势的阶段也希望为豪门效力，这样的心态也让他的状态受到影响，加上诸强在防守部署上对他的限制，有一些比赛中表现不尽如人意也是可以理解的。接下来如果加盟曼城，球队整体实力都更强，在这样的体系中马赫雷斯的确可能第二次大爆发。

瓜迪奥拉曾在洞冬窗转会的时候想纳入这名悍将，但是狐狸城强留功臣所以未能成功，马赫雷斯也因此罢训抗议，并在随后接受罚款的惩罚。今夏这笔双方都等待了很久的交易即将达成，的确是令三方都满意的结果。

2015-16赛季马赫雷斯当选英超MVP，瓦尔迪、凯恩、厄齐尔等人则无缘最佳，而当赛季莱斯特城夺冠的四大功臣则是马赫雷斯、瓦尔迪、坎特和摩根。马赫雷斯在联赛中打进17个进球，送出11次助攻，的确是夺冠的功臣。2106/17赛季马赫雷斯只贡献4球3助攻的数据，他的低迷也成为功勋主帅下课的导火索。刚结束的赛季马赫雷斯打进12球，状态好于此前低迷的赛季，但是仍不及夺冠赛季的表现。

上赛季马赫雷斯在第8轮联赛中打进第一球，球队1比1平西布朗，第11轮2比2斯托克城的比赛中打进反超比分的一球，可惜末尾还只能平局收场。第14轮球队2比1热刺的比赛中他和瓦尔迪先后破门，3比2纽卡的比赛中悍将先拔头筹，第17轮球队4比1南安普顿的比赛中。马赫雷斯第10分钟率先破门。第20轮1比2不敌沃特福德的比赛中先声夺人却没为球队带来胜局，联赛第22轮主场3比0哈德斯的比赛中率先破门，此后第24轮2比0沃特福德的比赛中伤停补时建功。

马赫雷斯连续三场都建功的比赛是第29轮球队主场1比1伯恩茅斯的比赛中，悍将也是伤停补时建功，为球队拿到一分。第30轮狐狸城4比1西布朗的比赛中悍将打进1球，第31轮莱斯特城3比1阿森纳，马赫雷斯下半场最后时刻锦上添花。但是随后6轮联赛颗粒无收，联赛末轮4比5热刺打进第二粒进球。

可以看出马赫雷斯赛季初表现不佳，进球的比赛多数是对阵中下游球队，对阵豪门即便有进球也不是一力扭转乾坤，所以加盟曼城后还需要主帅调教。利好的一面的马赫雷斯不需要打世界杯的比赛，所以可以更早的到队适合曼城的战术。