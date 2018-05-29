在欧冠错失奖杯之后，利物浦更为积极的做引援方面的工作，毕竟英超竞争激烈，夏季引援则可能影响整个赛季的走势。目前利物浦已经官宣巴西后腰法比尼奥加盟球队，转会费为5000万欧元。这位悍将效力于法甲摩纳哥，上赛季为球队出场45次，打进8球，送出5次助攻，联赛出场33场比赛贡献7球，也是联赛和欧冠经验丰富的球员，所以克洛普得此悍将的确是很明智的选择，也可以替代可能离队的埃姆雷-詹。

因为目前埃姆雷-詹没有和球队续约，合同下个月就将到期，这样的情况离队的可能性极大，而且下一站极其可能是意甲老大尤文图斯。这样的情况也是俱乐部此前没能及时解决问题所致，虽然球队上赛季跻身欧冠决赛，但是要论在联赛的统治力的确不及尤文，而且意甲冠军还是每个赛季欧冠的常客，这两点更能满足埃姆雷詹的个人需求，所以悍将离开虽然可惜，但是也是无可奈何的事情。

无独有偶，埃姆雷詹的经历和马赫雷斯也有一些相似，相同的是上赛季冬季这两位悍将都希望转会离队，但是最终都没成功，当时红军悍将险些加盟尤文图斯。虽然红军挽留了埃姆雷-詹，但是今夏合同到期也让球队陷入窘境，球员的去留完全取决于他本人的意愿，所幸的是利物浦补漏很及时，新援的实力的确可以成为合格的替代者。

埃姆雷-詹上赛季为利物浦出战37场比赛，贡献6球，送出5次助攻，这样的悍将自由转会离开的确让利物浦承受很多方面的损失。不过挽留悍将也是为了欧冠更进一步，能杀入决赛也证明这样的博弈是值得的。

上赛季摩纳哥位居法甲第二，2016/17赛季则是法甲冠军，因此队内诸将也有足够的实力和大战能力，夺冠的赛季法比尼奥在联赛打进9球，刚结束的赛季悍将在联赛中贡献7球，整体上的发挥很稳健。悍将的个人特点是身体硬朗，运动能力非常强，比赛中不遗余力的奔跑，防守端的贡献更多。进攻方面向前意识不错，短传和挑传的脚法好，更难得是带球推进也很有威胁，此外还有远射的功力，目前的年龄还有潜力可挖。

不过上赛季的欧冠小组赛中摩纳哥的表现很低迷，6轮比赛只拿到两场平局，战绩是2平4负，打进6球，失16球，其中主场打进2球，客场有4球入账。同组对手都是非豪门，分别是贝西克塔斯、波尔图和莱比锡，所以球队内战强外战不济是事实。

不过2016/17赛季摩纳哥双线作战的表现都不错，球队联赛中夺冠，欧冠小组第一出线，6轮比赛的战绩是3胜2平1负，打进9球，失7球，主场打进6球，客场命中3球。不过淘汰赛就面对瓜帅的曼城，摩纳哥客场3比5输球，但是回到主场3比1拿下对手晋级1/4决赛，随后球队客场3比2、主场3比1多特蒙德晋级半决赛。遗憾的是球队半决赛中面对尤文图斯表现不佳，主场0比2、客场1比2无缘决赛，这也是球队最好的欧冠战绩，利好额是球员们也累积了一定的欧战经验。

上赛季摩纳哥客场1比7不敌大巴黎，法比尼奥有4次过人，2次抢断1次成功，1次解围，3次犯规和4次被犯规。球队主场1比2大巴黎的比赛中法比尼奥2次抢断，1次犯规，1次被犯规。在英超强强对话要多于法甲，所以法比尼奥则需要时间适应英超，不过今夏这位悍将不会征战世界杯，这样一来也可以有更多的时间融入球队。



