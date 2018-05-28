贝尔是皇马夺冠的绝对功臣，赛后和主帅不和也是很明显的，因此曼联寄望引入这名强援来和曼城抗衡，不过若真要2亿才能得此大将，是否值得还是个问号。因为博格巴的超高身价加盟红魔之后就倍感压力，所以穆帅还是需要谨慎一些。贝尔早年效力热刺就有伤病困扰，加盟皇马之后也是伤伤停停，所以这名强援的确也是烫手的山芋。曼城不会惧怕同城死敌引入皇马功臣，瓜帅心里更想早日得到伊斯科，因为欧冠比赛中齐达内就是将他换下，并派贝尔登场的，后者祭出奇功，由此也不难发现在齐达内的内心并不信赖伊斯科。
伊斯科在这场决赛中打了61分钟的比赛，有2次射门，传1次威胁球，3次过人，2次被犯规，51次传球，传球成功率92.16%。比赛中第12分钟莫德里奇想传球给伊斯科，但是被马内拦截，但是伊斯科立刻展开原地反抢并将球断下。随后拉莫斯制造的反击会，C罗却打了个高射炮。克洛斯得球后传给伊斯科，后者和拉莫斯、马塞洛传球配合撕开防线，最后伊斯科传中球到禁区，可惜还是被防守球员挡出。随后马塞洛被判罚对维纳尔杜姆犯规后，还是伊斯卡中场及时抢断阻截了对手的进攻，他拿球后就被对手放倒在地，但是为球队赢得进攻的机会。
卡瓦哈尔受伤下场后，纳乔获得出场的机会。上半场末尾阶段克洛斯将球传给伊斯科，后者和纳乔做配合后斜传到禁区，C罗及时插上头球攻门，可惜还是被挡了出来嫌疑，但是本泽马将球打进，不过却被判罚越位了，慢镜头回放是C罗有越位，但是这次传球的威胁度还是很明显的。上半场的伤停补时阶段伊斯科得球遭遇围抢，最后被马内拦截，但是并没有形成进攻。
下半场伊斯科的确错失了一次绝佳的机会，当时马塞洛抢断之后斜传禁区，虽然红军防守球员碰了一下，但是球还是落到了伊斯科的脚下，后者起脚挑射空门但是却击中了横梁，但是这次射门的处理很好，没进球只是运气不济而已。此后不久伊斯科就被换下了，相信球员心中也有一些不舒服，不过贝尔上场后力挽狂澜打进两球，的确是球场上所有球员无法做到的。
其实这场欧冠赛事后很多人都面临选择，是留下还是离开都会在短时间内定论，伊斯科、贝尔和C罗其实都该换换地方，尤其是前两位更为迫切，能在瓜帅帐下效力的确是可以提升实力的，而且也有可能在赛季末斩获冠军。
对于曼城来说但除了纳入强援外，再就是送走一些目前阵中发挥不佳的球员，这其中的选择也很重要。近期有一个相关的投票活动得出了曼城该清洗的球员，他们分别是罗伯茨、布拉沃、乔哈特和曼加拉，个人认为布拉沃还是不错的，其余三人倒是可以离开。
三年前从富勒姆租借的罗伯茨被曼城租借到了凯尔特人，合同结束后的这位球员可以决定自己的下一站。布拉沃如果愿意当替补门将的话是可以留队的，而如果还想担当主力门将的话，则可以自己找适合的球队。乔哈特上赛季租借到西汉姆，球队赛季末排名第13位，英超38轮球队积44分，战绩是11胜11平16负，打进45球，失61球，可以看出门将的表现很一般，因此也没进今夏的英格兰世界杯的23人大名单，所以今夏这名球员离开曼城是为必然的。
3200万英镑引进的曼加拉很可能今夏自由转会离开，因为表现和身价不对等。除了这几人外，其余的球员还是不错的，至于是否留队还需要瓜帅和球员本人来做决定。比如索要高薪的斯特林，不能如愿的话也可能离开。在英超的每个赛季都需要变化和增强实力，而太多人员的流动或核心球员的离开都会存在风险性，不过和无变化相比，前面的风险并不是最为严重的。
除了纳入强援和送走一些不需要的球员外，瓜帅的第三个赛季是否也会将眼光转向球队的青训和青年队的球员也是一个问号，毕竟球队想要步入正轨还需要挖掘自身的年轻储备才好。上赛季一线队也有年轻球员得到机会，就看今夏是否还能选拔年轻人到一线队历练了。
加载中，请稍候......