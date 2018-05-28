贝尔是皇马夺冠的绝对功臣，赛后和主帅不和也是很明显的，因此曼联寄望引入这名强援来和曼城抗衡，不过若真要2亿才能得此大将，是否值得还是个问号。因为博格巴的超高身价加盟红魔之后就倍感压力，所以穆帅还是需要谨慎一些。贝尔早年效力热刺就有伤病困扰，加盟皇马之后也是伤伤停停，所以这名强援的确也是烫手的山芋。曼城不会惧怕同城死敌引入皇马功臣，瓜帅心里更想早日得到伊斯科，因为欧冠比赛中齐达内就是将他换下，并派贝尔登场的，后者祭出奇功，由此也不难发现在齐达内的内心并不信赖伊斯科。

伊斯科在这场决赛中打了61分钟的比赛，有2次射门，传1次威胁球，3次过人，2次被犯规，51次传球，传球成功率92.16%。比赛中第12分钟莫德里奇想传球给伊斯科，但是被马内拦截，但是伊斯科立刻展开原地反抢并将球断下。随后拉莫斯制造的反击会，C罗却打了个高射炮。克洛斯得球后传给伊斯科，后者和拉莫斯、马塞洛传球配合撕开防线，最后伊斯科传中球到禁区，可惜还是被防守球员挡出。随后马塞洛被判罚对维纳尔杜姆犯规后，还是伊斯卡中场及时抢断阻截了对手的进攻，他拿球后就被对手放倒在地，但是为球队赢得进攻的机会。

卡瓦哈尔受伤下场后，纳乔获得出场的机会。上半场末尾阶段克洛斯将球传给伊斯科，后者和纳乔做配合后斜传到禁区，C罗及时插上头球攻门，可惜还是被挡了出来嫌疑，但是本泽马将球打进，不过却被判罚越位了，慢镜头回放是C罗有越位，但是这次传球的威胁度还是很明显的。上半场的伤停补时阶段伊斯科得球遭遇围抢，最后被马内拦截，但是并没有形成进攻。

下半场伊斯科的确错失了一次绝佳的机会，当时马塞洛抢断之后斜传禁区，虽然红军防守球员碰了一下，但是球还是落到了伊斯科的脚下，后者起脚挑射空门但是却击中了横梁，但是这次射门的处理很好，没进球只是运气不济而已。此后不久伊斯科就被换下了，相信球员心中也有一些不舒服，不过贝尔上场后力挽狂澜打进两球，的确是球场上所有球员无法做到的。

其实这场欧冠赛事后很多人都面临选择，是留下还是离开都会在短时间内定论，伊斯科、贝尔和C罗其实都该换换地方，尤其是前两位更为迫切，能在瓜帅帐下效力的确是可以提升实力的，而且也有可能在赛季末斩获冠军。

对于曼城来说但除了纳入强援外，再就是送走一些目前阵中发挥不佳的球员，这其中的选择也很重要。近期有一个相关的投票活动得出了曼城该清洗的球员，他们分别是罗伯茨、布拉沃、乔哈特和曼加拉，个人认为布拉沃还是不错的，其余三人倒是可以离开。

三年前从富勒姆租借的罗伯茨被曼城租借到了凯尔特人，合同结束后的这位球员可以决定自己的下一站。布拉沃如果愿意当替补门将的话是可以留队的，而如果还想担当主力门将的话，则可以自己找适合的球队。乔哈特上赛季租借到西汉姆，球队赛季末排名第13位，英超38轮球队积44分，战绩是11胜11平16负，打进45球，失61球，可以看出门将的表现很一般，因此也没进今夏的英格兰世界杯的23人大名单，所以今夏这名球员离开曼城是为必然的。

3200万英镑引进的曼加拉很可能今夏自由转会离开，因为表现和身价不对等。除了这几人外，其余的球员还是不错的，至于是否留队还需要瓜帅和球员本人来做决定。比如索要高薪的斯特林，不能如愿的话也可能离开。在英超的每个赛季都需要变化和增强实力，而太多人员的流动或核心球员的离开都会存在风险性，不过和无变化相比，前面的风险并不是最为严重的。