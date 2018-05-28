皇马再夺欧冠，巴萨虽然也斩获两座冠军奖杯，但是也并不满足，毕竟欧冠的分量是豪门球队最为重视的，因此球队近期也在筹谋在世界杯前纳入强援。梅西在阿根廷阵中是可以成为决策者的，在巴萨同样有话语权，近期他希望球队纳入切尔西的阿隆索，原因是上赛季欧冠两军对垒的比赛中对悍将的表现很是认同。阿隆索是切尔西的绝对主力，虽然被西班牙队排除在大名单之外，但是实力是有目共睹的。

阿隆索是从佛罗伦萨加盟切尔西的，2016年夏季蓝军将其纳入阵中。阿隆索出自皇马青训，2013年加盟佛罗伦萨，15/16赛季为球队在联赛中出场31场，打进3球，球队获得联赛第五和欧联杯的资格。加盟切尔西之后，悍将边路传中和定位球得分能力得到认同，只是防守端需要有队友协防才能稳。马蒂奇在蓝军的时候时常会协防，随后则是坎特会兼顾这一点的错漏。因为阿隆索的身高1米88，所以转身和速度略慢也是必然的，但是他的传中和脚下能力，以及和阿扎尔的化学效应到位，所以坐稳主力位置。

因为阿隆索加盟球队之前，阿兹皮利奎塔被安排在左路，而孔蒂入主之后将其放在三后卫体系中，更能发挥他的优势。阿隆索面对弱旅会有奇效，但是面对边路突击快的球队就会很吃亏，因为他身后的空档会被对手利用。事实上任何球员都有自己的短板，弥补不足则需要主帅利用其他方式来改变，孔蒂变阵343就获得了奇效，队内球员的发挥也更如鱼得水。变阵后阿隆索也是越踢越好了，除了给予进攻端更多帮助外，禁区内的解围也很到位，也可以说是攻防两端都渐入佳境。

阿隆索的身高让速度和回防成为短板，但是大长腿也屡屡化解险情，孔蒂的边翼卫部署也让阿隆索的能力得到了最大展现，合理的防守选位和上佳的防守技术以及精确的传中技术，让阿隆索成为孔蒂处子赛季的夺冠的功臣。孔蒂的处子赛季激活了三个人，可以说是更大的发掘了三人的潜力，第一是摩西，第二是阿隆索，第三则是佩德罗，这三人也屡屡建功。

孔蒂343阵型很少轮换，所以阿隆索每个赛季基本都很少得到休息，但是却能有不错的表现，这点也很不易。虽然切尔西今夏可能换帅，但是即便是新帅看到阿隆索的表现也不会轻易放他离开，除非球员本人希望加盟巴萨，这笔交易才可能达成。纵观最近几个赛季高水平的边冀卫，都会被要求既会进攻也会防守，攻守兼备的同时还需不惜体力往返奔跑，这种人才的确很难找，所以无论是摩西还是阿隆索都是可以珍惜的球员，两人在孔蒂体系中能起到平衡攻守的作用。

阿隆索在场上，总有人会指摘他的短处，但是他受伤缺席比赛的时候，他所起到的作用就被放大了，事实上目前的切尔西阵中还没能取代阿隆索的作用，因此不能放走。也有认为孔蒂变阵352之后可以启用佩德罗在左，摩西在右，双后腰一字排开，这样的话两边路防守压力小了，此外还可能送助攻。但是刚结束的赛季即便变阵352，主帅还是很信赖阿隆索，也并没有给佩德罗更多机会。

相关数据显示阿隆索主罚的定位球都能中门框以内，还曾数次斩获进球，这方面的能力也是其他豪门所需要的。对阵利物浦的比赛中阿隆索一脚远射很漂亮，不过切尔西的比赛中有的时候比较习惯于走右路，或交给阿扎尔中路通过传球配合撕开防线，所以阿隆索很难发挥传中的威力，因为赛季末的一些比赛这个优势很少使用。