欧冠皇马3比1拿下利物浦连续三个赛季夺得欧冠奖杯，而且阵容上和上赛季相同，这也是其他任何球队所无法完成的佳绩，更为重要的是皇马拿下的是淘汰了曼城的利物浦，这一点也增加了这座奖杯的含金量。虽然比赛过程有一些争议的点，但是赛场即是任何情况都能发生的，年轻的利物浦赢得了尊重，交一些欧冠的学费也是必然的。

利物浦的阵容是较为年轻的，而且球员们的欧冠经验并不多，所以在老辣的皇马球员面前犯错也是可以预判的，虽然门将的失误有点太过于低级，但是这也是成长中的代价。利物浦上一次杀入欧冠决赛是2007年，时隔11年后再度跻身决赛，年轻的血液也演绎了不一样的内容，毫无疑问的是利物浦在萨拉赫因伤下场后，下半场还是打出了自己的特色和威胁，渣叔的血性气质已经注入到了这支球队中。

值得一提的是利物浦的平均年龄是26岁170天，而皇马则是29岁108天，欧冠这样的大赛的确是经验和实力都需兼备的，如今皇马成为王者，利物浦则是博到了未来。相关的数据显示皇马的这些首发球员欧冠共出战855场比赛，利物浦的首发球员则只在欧冠出战168场，所以这是一场新老的对抗，并没有真正意义的输家。

皇马遗憾的一点是C罗在这场比赛并没有建功，队内的三老则成为主宰比赛的关键，虽然三人的表现在赛后褒贬不一，但是在大战中能起到奇效即是功绩。上半场拉莫斯和萨拉赫的身体冲撞直接导致后者因伤下场，利物浦核心泪洒赛场一度让球迷心碎，拉莫斯的这个类似背摔似的的倒地方式也被人们认为是脏和粗暴的代表，因为这样的动作连黄牌都没吃到，也被部分球迷认为裁判的判罚有失公允，更有人认为皇马夺冠胜之不武，而事实上每个人心目中都有一把尺子在衡量着这场比赛的优劣对错。

拉莫斯是皇马队长，一向是球风凶悍，尤其是佩佩离队后更加突出，本赛季也曾有关键进球，也有送对手乌龙大礼的时候，而本场比赛在少有的时间内针对萨拉赫的防守却是使出了浑身解数。比赛刚开始萨拉赫前插接应队友，但是速度稍慢，被拉莫斯抢先解围。随后萨拉赫和菲尔米诺配合后横传维纳尔杜姆，后者射门被破坏，可以说萨拉赫的威胁的确是开场阶段的危险因子。因为随后还是利物浦连续持球进攻，萨拉赫先传给队友，后者传中球考验皇马防线，随后萨拉赫左路拿球内切被马塞洛放倒，为球队赢得定位球机会，这次机会利物浦采用球员彼此配合撕开对手防线，末尾萨拉赫远射再度考验皇马防线。

必须承认的是这段时间利物浦的进攻更为频繁，而萨拉赫和菲尔米诺不断的连线，球队的威胁度也不断提升，这个时候又是拉莫斯跑位及时，皮球打到他的头上弹向一边，门将出击将危机化解。随后不久米尔纳传中到禁区，虽然第一点被解围出来，但是给了利物浦二次进攻的机会，马内直塞球找到萨拉赫，后者转身打门考验皇马门将。马内随后得球再传菲尔米诺形成攻门，皇马的防线这段时间则陷入慌乱中，依旧是拉莫斯及时抢断并带球反击，可惜C罗得球后的射门打了高射炮。

可以说这段时间对于皇马来说很危险，拉莫斯的出镜率和萨拉赫一样多，拉莫斯除了频频解围外，还要被队友考验，卡瓦哈尔面对逼抢后回传拉莫斯，令后者措手不及，即便滑铲都没能碰到球，因此送给利物浦角球机会。随后在上半场中段维纳尔杜姆右路和马塞洛争抢导致球出界，但是裁判将球权给了红军，因此导致马塞洛的不满，应该说这次判罚也让皇马防线球员的心更紧张了，所以才有可能产生更为危险的动作。

因为这之后萨拉赫前场拿球，拉莫斯逼抢并没有让对手退缩，反而想转身强突过去，就是这次两人的倒地之后，萨拉赫左肩膀受伤，这次伤势导致悍将无法坚持比赛并泪洒赛场，应该说红军的核心并没有想到强突会有如此严重的后果，而他的下场也间接的决定了比赛的结果，这同样是经验不足的体现。如果是一位老将，就会选择和队友传球配合，继而撕开对手防线，上半场显然需要更多的耐心，而绝对不是冒险。

如果说上半场因为这次意外的时间导致利物浦进攻受限的话，那么经过中场的调整红军还是可以获得新的机会的，但是下半场球队率先出错就导致了无法挽救的后果。如果说拉莫斯的是凶悍的话，那么本泽马就是老奸巨猾，因为他利用经验和博运气的方式造成利物浦门将的失误，年轻的门将很明显被惊到了，因为他做梦也没有想到自己想快速将球开出去会被对手挡下继而射门得分。本场本泽马之所以毫无疑问的获得首发机会是有原因的，因为他以往在对阵利物浦的比赛总能有所斩获。

以上两人都是利用自身的优势帮助球队获利的，而替补登场的贝尔则是齐达内预先埋好的一颗定时炸弹，因为登场的时间卡的很好。在对手门将出错送分后，利物浦的悍将很快就扳平了比分，这样的情况下如何打压马内的锐利，就只有增加了进攻上的威胁这一个办法。贝尔的速度也是碾压对手的利器，曾经在英超征战的他也很了解球队的特点和打法，而且难得的登场机会也有玩命一搏的愿望，所以才会用一脚倒钩射门来洞穿对手的球门。因为此前C罗的倒钩射门就曾震惊四座，而贝尔如法炮制则是再度显露银河战舰老将们的精湛技艺，自然马塞洛的传球也是绝对的给力。此后贝尔接管比赛后，又有一脚远射破门再下一城，3比1的比分也将悬念终结，而利物浦门将则成为欧冠最为悲剧的一员，赛后的泪水的确是令人洗刷耻辱和不甘以及愧疚的最好方式。

因为今夏的皇马有可能大换血，最可能送走的就是贝尔，而这两粒进球则让这位球员的价值无限提升了。自然这座奖杯和C罗此前欧冠赛场的强势表现也是相关的，葡萄牙人说近期就将公布自己的去留，也让人们再度陷入了沉思。而一向被认为是皇马背锅王的本泽马本场的表现也足够关键，倘若三将离开，银河战舰的新生代们又需要用多少时间重回欧冠之巅，这些都是这场比赛后的热点话题。