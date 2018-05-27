



英超引援大战还是曼彻斯特双雄最为猛烈，目前曼城想拿下伊斯科，而曼联则希望引入顿涅茨克矿工的中场球员弗雷德。球员也公开表示双曼都曾对自己报价，而曼联开出的价格更高，由此来看红魔是志在必得，而瓜帅更执意想纳入伊斯科，这笔强援则可能放弃。

弗雷德加盟曼联可能在世界杯开打前，这样的速度也证明穆帅是很欣赏这位球员的，目前预期的转会费是5000万欧元。25岁的弗雷德的职业生涯比较顺利，2012年就进入巴西国际一线队，2013年加盟矿工，并跟随球队成为欧冠赛场的常客，虽然球队很少晋级到1/4决赛，但是球员的大赛经验是足够的，面对各路豪门球队的次数也较多，而且更为重要的是矿工也是硬气功十足的球队，而穆帅帐下最需要的就是这样类型的球员。

从加盟顿涅茨克矿工至今，巴西国脚共为俱乐部出战156场比赛，并贡献14粒进球。上赛季冬窗曼城就想纳入这位强援，可惜最终未果，现在的瓜帅有更好的目标，于是曼联渔翁得利了。

上赛季的欧冠顿涅茨克矿工小组赛遭遇两大豪门，球队主场2比1、客场0比3那不勒斯，客场0比2、主场2比1曼城，客场2比1、主场3比1费耶诺德，整体的表现还是很顽强的，所以才能力压那不勒斯以小组第二的身份晋级16强。矿工的小组赛战绩4胜2负没有平局，也说明拼命三郎的模式很适合这支球队。瓜帅也是在交锋中看上了这位悍将，说明巴西国脚的表现不俗。可惜的是在1/8决赛的比赛中矿工遭遇罗马，两回合主场2比1，客场0比1被淘汰出局，客场没能进球是症结。

在这生死战的两回合比赛中，弗雷德的表现中规中矩，球队出局的确是客场无进球所导致的。首回合主场2比1罗马的比赛，弗雷德4次射门2次射正打进1球，2次过人，5次抢断3次陈宫，1次犯规，2次被犯规，应该说主场的比赛中更为关键。次回合0比1不敌对手的比赛，弗雷德哑火，全场比赛无射门，只有3次过人，3次抢断3次成功，2次解围，1次犯规，3次被犯规，很明显他是被对手防守所限制了，因此没能发挥应有的作用，尤其是在进攻端有点无力。本赛季欧冠的表现不错，在顿涅茨克矿工出战的欧冠比赛中，弗雷德有23次抢断，23次成功过人，是队内第一位，过人成功率为88.5%，抢断成功率56.1%，这几项数据很说明这名球员的关键性。

对于弗雷德不熟悉的球迷来说很想知道红魔今夏第一签是什么级别的球员，事实上这位球员从被巴西主帅征召之后就很压力，因为身穿9号球衣，但是前辈都是十分出名的球员，而自己则相形见绌。但是关注巴西队的球迷会记得在联合会杯上弗雷德获得银靴，这说明悍将的表现可圈可点。小组赛对阵意大利，面对被苏亚雷斯嘴巴咬过的基耶利尼，楞是打进一球，所以一时间就惊艳了全场，因为意大利的这位防守球员可是十分的过硬的，大赛经验更是丰富，所以能抗住这样的对手将球打进的确不俗。

弗雷德效力里昂四个赛季基本不受关注，国家队的表现成为关键先生后逐渐走入大众的视线。不过也有球迷认为费雷德更多的是虐菜不错，也被认为是巴西队的热身赛之王，意思就是非正式比赛的表现更为出色一些。

初露锋芒的时候，人们认为弗雷德的最高的水平是法比亚诺那样的，因为射术并不到位，此外单打的能力也需要提升。不过对于年轻的球员来说，兼顾攻防的确是很难做到的，但是当代足球任何场上的球员都可以适度的兼顾防守，而不是所有时间内都不防守，因为那样的话会让队友更加分身无术，防守的压力也会增加，因此攻防合理变化的才是真金一般的球员。