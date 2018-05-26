近日外媒体爆出曼城主帅瓜迪奥拉的引援目标指向了皇马的伊斯科，因为瓜帅曾执教巴萨数年，欣赏在西甲效力的球员也是必然的，而且伊斯科是近几个赛季进步极快的球员，但是正因为有上佳的表现，不差钱的皇马如何能送走这位主力球员呢。有一种可能是存在的，那就是皇马看中了曼城的一员悍将，两家俱乐部交换的情况下加一些转会费的确是可能成功的。不过只听说皇马一直对切尔西的阿扎尔虎视眈眈的，并没有寄望从曼城阵中挖人，所以这笔引援成功是有一定难度的。

虽然这笔交易成功不易，但是事在人为，并不是毫无可能。因为伊斯科并没有完全的主帅信任，不能确保主力位置的情况下则会有一些变化，球员本人的意愿也很关键。因为明晨有欧冠的比赛，所以悍将能否在这样的大战中祭出上佳的表现也很关键。倘若成为再度夺冠的功臣，齐达内如何肯放手，如果表现中庸，曼城也可能打消念头。而如果连欧冠决赛都不会得到首发机会的话，伊斯科本人也极其可能如莫拉塔一样果断的选择转战英超，毕竟现在的曼城如日中天，下赛季也绝对是联赛和欧冠的热门夺冠球队，这一点比需要换血的皇马更稳定。

其实关于伊斯科到英超闯荡的消息不少，早在2014年穆里尼奥就希望将伊斯科带到切尔西，可惜最终未果，遗憾的是皇马不放行悍将离队，但是并没有给予足够的首发机会，这一点相信在伊斯科的内心也会很纠结和不满。2016年西甲开打，齐达内曾用科瓦契奇渠道伊斯科首发，这样的变化也引发了诸多的争议，因为两人的特点是相似的，但是伊斯科明显经验更多，比赛中的表现也更为稳定，但是却遭遇这样的奇葩的对待，而齐达内的内心则是认为科瓦契奇的潜力更大，而且调动该球员潜在的能力，也能给皇马未来谋发展。必须承认的是以往数年中累积的东西，或许会成为今夏这笔转会的导火索。

事实上伊斯科是难得的人才，不遗余力的比赛，还有较强的抗压能力，这两点也同样适合在英超征战，目前唯一的不利是一旦离开西甲，也可能如莫拉塔一样失去西班牙国家队征召的机会，因为国家队主帅一向有这样的偏执观念。不过因为俄罗斯世界杯曼城有17名球员成为国家队首选这一点来看，国家队选材或许会因为是瓜帅手下爱将而有不同的待遇。

伊斯科的个人特点很鲜明，他的控球技术很好，射门方面也极具威胁，再就是左路传中和直塞也能制造威胁，传球的准确率上也略高于同位置的球员，防守方面卡位下脚快，这一点特别突出。缺点是得球后传球不够迅速，因此会被认为是贻误战机的一种短板，同时会拖慢球队的进攻节奏。强强对话是每支豪门球队最为重视的比赛，而在这样的比赛中伊斯科的作用也很明显，他打中前卫可以增加防守的硬度，拿球后不怕逼抢并能够合理的出球，所以处理球慢一些并不能遮盖他的作用。

现在的足坛防守的力度在豪门球队中也是极其重要的一环，人们习惯于将防守看成绿叶。其实左右一场比赛的往往是防守端和积极防守的主力球员的表现，因为只有拒绝失球才能保证场上的领先优势，否则不是输球就是平局。

在皇马的比赛中，因为C罗在边路基本是不防守的，所以很多人都希望从这点下手，以期获得进攻和破门的机会，但伊斯科的表现让有这样想法的人失去了幻想，因为悍将在中路和边路都很出色，相信C罗自己也明白队友的这个优势。而一旦这个关键棋子不在的，C罗这边路也会呈现更重危机。

伊斯科还被称为多面手，可以胜任多个位置，边路踢球的时候有内切倾向，加上控球的能力强，因此可以给与球队更多机会和可能。有人曾经预言26岁之后的伊斯科会更出色，而现在的悍将就正值这个年龄，所以瓜帅选择这个时间纳入他的确是很明智的，可谓是慧眼独具。

瓜迪奥拉入主曼城的处子赛季就明白了防守的重要性，所以次赛季加强了这方面的引援，所以才能制造次赛季的辉煌和数据上的绝对优势。如今看上伊斯卡也是因为这员悍将攻防俱佳，更为适合在英超征战。瓜迪奥拉甚至认为伊斯科是能帮助他达到目标的那个球员，如此直白的表达相信伊斯科本人也会很感激，这一点也增加加盟曼城的可能性。

目前曼城想以8000万欧元加上一些附加条款纳入伊斯科，此外还有1000万欧元的年薪，这的确是一个十分诚意的报价，接下来就要看伊斯科本人是否还坚持今年年初想离开皇马的想法。本赛季伊斯科为皇马打了44场比赛，13次替补出战。联赛30次出场有21次首发，悍将打进7球送出7次助攻，场均送出1.6次关键传球，的确极其出色的数据。国家队层面，世预赛比赛中他为西班牙出场8次打进5球，多方面都出色的他的确应该获得足够的首发机会，而加盟曼城则可以圆梦。