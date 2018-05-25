周日凌晨欧冠决赛就将开打，这是西甲和英超之争，也是皇马能否完成欧冠三连冠梦想之战，同样是利物浦多年后再度笑傲欧冠的机会，所以双方都会竭力出战。齐达内绅士风格，克洛普作为渣叔自然是粗狂奔放，因为赛前曾有官网乌龙红军登顶欧冠，所以这场比赛英超利物浦的支持率高一些，毕竟欧冠连续三个赛季都是一支球队笑到最后也有一些审美疲劳。

球员方面C罗是成名已久，萨拉赫则是本赛季最璀璨的新王。利物浦在刚刚结束的赛季位列英超第四，38轮联赛取得21胜12平5负的战绩，打进84球，失38球。皇马排名西甲第三，38轮联赛的战绩是22胜10平6负，打进94球，失44球。英超球队的防守明显更为强一些，而且克洛普敢于放手一搏的气概也是无人能及，因此新军登顶的几率自然会略大一些。

本赛季欧冠赛场两队晋级决赛的历程也能说明一些问题，欧冠首轮利物浦主场和西甲的塞维利亚战成2比2平，客场3比3再度平局收场，这说明面对西甲球队的比赛中，克洛普并没有占据更多优势，不过这和近几个赛季球队跻身欧冠的次数较少有关。

皇马在小组赛也同样遭遇英超球队，皇马能无忧拿下多特蒙德，但是却在主场被热刺逼成1比1平，更为重要的是紧接着客战热刺1比3输球，所以仅以小组第二的身份出线。由此可见当皇马遭遇英超球队，球员受困于对手的严密防守，自己的防线还会被对手数次撕开，的确是呈现了弱势的感觉。

因为两场冷门皇马也不得不在淘汰赛中过早的遭遇强敌，只可惜大巴黎客场1比3，主场1比2被皇马双杀。利物浦则抽到好签，客场5比0、主场0比0波尔图顺利晋级。皇马对阵大巴黎两回合失2球，利物浦两回合无失球。1/4决赛利物浦遭遇英超榜首球队，瓜帅也是欧冠的冠军级教头，但是却被利物浦主场3比0、客场2比1完成双杀，这一战之后红军的冠军相十足。皇马遭遇的是尤文，面对数次被自己拿下的送分童子，皇马再度淘汰了对手。皇马客场3比0、主场1比3顺利晋级决赛，虽然次回合有险情，但是球队还是把握住了最后的机会，银河战舰在这个回合之后也才渐入佳境。

半决赛利物浦的对手较弱，红军主场5比2，客场2比4晋级。皇马遭遇拜仁，对手的确也有染指冠军的实力，所幸的是银河战舰还是客场2比1、主场2比2晋级决赛。可以看出两次晋级战之后，皇马的锐度明显增强，对于三冠在握的期待也更足，所以对阵利物浦的决赛的确是势均力敌，只是有黑马特色的利物浦略被看好一些。

赛前利物浦球迷在乌克兰基辅遭遇殴打，也为这场比赛增加了火药味，双方一定更拼命。欧冠历史上双方曾有5次碰面，皇马2胜3负不占优势。在1980-1981赛季利物浦1比0皇马问鼎欧冠，随后是2008-2009赛季的1/8决赛利物浦客场1比0、主场4比0双杀皇马晋级，这两回合的比赛对于皇马来说堪为耻辱记忆。两队最近一次交战是在2014-2015赛季，这次是小组赛相遇，皇马客场3比0，主场1比0复仇利物浦。

值得一提的是皇马此前两度欧冠登顶是拿下西甲的马竞和意甲的尤文，而不是英超球队，所以这一次的考验明显大于此前。皇马如果夺冠的话不仅仅是连续三个赛季夺冠，而且还是欧冠改制以来7次杀入欧冠决赛并最终问鼎的球队，13座欧冠冠军也将刷新了欧冠历史夺冠纪录，这显然是球队和球员都希望完成的纪录。

利物浦如果夺冠的话，则是俱乐部第6次拿到欧冠奖杯，成为欧冠历史上夺冠次数第三多的俱乐部。英超俱乐部的夺冠次数也将到达13次，这样的话就将超过了意甲的12次夺冠纪录，位列历史第二。

欧冠射手榜上C罗打进15球，是球队晋级决赛的绝对功臣，他曾经在2013-2014赛季打进17球，所以决赛中还可能追平和超越纪录。萨拉赫欧冠打进10球，位列射手榜第三，联赛中打进32球位列射手榜第一，欧冠夺冠将是他个人职业生涯第一座奖杯。除了球员等方面的备战和实力对比，主帅临城应变和赛前布阵也是极其关键的，所以大战在即两位名帅的压力也很大。



