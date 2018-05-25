近期都是英超豪门想纳入顶级球员的消息，切尔西则是首先要确定主帅，之后才可能有第一签产生。那不勒斯前任主帅萨里已经和切尔西高层商谈了7个小时，不过目前还没有最终确定。因为莫拉塔和尤文高层接触，所以外媒体也爆出切尔西可能用他加4000万换国米前锋伊卡尔迪，虽然不清楚最可能担当切尔西新任主帅的萨里是否喜欢这位球员，单看本赛季排在意甲射手榜第一位，就可以知道悍将赛季中的表现。因为目前合适的人选不多，这员虎将的确不错。

不过因为下赛季切尔西没有欧冠资格，而国米时隔6年再度获得欧冠征战的机会，伊卡尔迪是否愿意转战英超的蓝军还是一个未知数。伊卡尔迪在刚结束的赛季为球队出战35场比赛打进29球，其中5粒点球，送出1次助攻，79次射门53次射正，排名射手榜第一的位置。因为国米赛季中只专注于意甲联赛，所以能有如此高光的表现的确也是因为体能充沛，球员并没有经历一周双赛的考验。如果选择效力英超的切尔西，处子赛季还是会如莫拉塔一样经历体能上和其他方面的考验，毕竟英超的身体对抗是很多人都需要适应的。

莫拉塔加盟切尔西一个赛季，为球队打了48场比赛只打进15个进球，赛季最后阶段还被放在替补席，此外背伤对于他的影响也是比较大的，因此莫拉塔寄望离开激烈的英超重新回到意甲也是可想而知的。不过如果尤文不能接受他的高额转会费和高薪的话，接受转会国米也是可行的，这个前提是伊卡尔迪也希望到英超踢球。

即便在联赛有出色的发挥，但是伊卡尔迪却被阿根廷主帅排除在世界杯大名单之外，所以悍将也可能有换个地方踢球的想法。虽然切尔西没有下赛季欧冠资格，但是欧联杯同样有可能斩获冠军。此外切尔西老板今夏换帅之后也会加大投入，下赛季欧冠资格并不是很难。

很多人为伊卡尔迪的落选国家队抱不平，其中原因是有多方面的。同在意甲的迪巴拉只有22球，伊瓜因则只有16球，阿圭罗21球，但是三人都入选了国家队，但是射手王却无缘世界杯大名单，除了核心球员排斥伊卡尔迪的可能之外，或许也有其他原因存在。

伊瓜因和阿圭罗的大赛经验丰富，和梅西的个人关系也更好，也习惯于给梅西和其他队友送一些进攻机会，彼此的默契度也更足一些。而且此前梅球王曾说过俄罗斯世界杯是这批球员最后的夺冠机会，言外之意下一届世界杯也许就不会一起出战了，所以主帅自然会给这批年纪大一些的球员出战的机会。伊卡尔迪正是要和这两位悍将竞争，所以缺席一届世界杯也是必然的。

伊卡尔迪是站桩型前锋，这一点的确也适合切尔西的战术体系，虽然他偶尔也会回撤拿球，试图利用传球给队友制造机会，但是他的最重要的利器还是亲自射门斩获进球。意甲这个赛季的揭幕战国米3比0佛罗伦萨，伊卡尔迪4次射门全部射正打进2球，还传2次威胁球，可以说赛季初就保持着极好的状态。之后客场3比1罗马，悍将5次射门4次射正打进2球，连场延续高效率的确不俗。国米2比0斯帕尔，伊卡尔迪3次射门全部射正打进1球，传1次威胁球。客场2比0克罗托内的比赛中，伊卡尔迪受限没能延续连场进球的强势效应。客场1比1博洛尼亚悍将打进点球帮助球队拿到1分，全场2次射门1次射正。

虽然这段小高潮之后，伊卡尔迪有两场比赛没能建功，但是关键的米兰德比战中他上演了帽子戏法，足见强强对话中关键性。全场比赛4次射门全部射正打进3球，其中1粒是点球。不过在随后对阵那不勒斯的比赛中伊卡尔迪2次射正1次射正，双方0比0握手言和。那之后国米3比2桑普多利亚、2比0亚特兰大、1比3卡利亚里的比赛中伊卡尔迪都梅开二度，国米5比0切沃也有进球，只是在客战尤文的比赛中悍将哑火了，全场比赛只有1次射门。

球队一个赛季输球的场次并不多，但是主场爆冷1比3不敌乌迪内斯的比赛中，伊卡尔迪为球队扳平比分，但是球队随后又失2球，只能接受败局。比赛中他3次射门2次射正，可惜只打进1球。此外0比0拉齐奥的比赛中悍将有2次射门但是没有射正。1比1佛罗伦萨有1粒进球，客场0比0平AC米兰的比赛中，国米前锋3次射门1次射正，可以看出悍将进入下赛季后半程是有一段时间比较低迷，而且球队强强对话中的平局较多。进入2018年初国米曾5场平局，比分都是1比1，分别平拉齐奥、佛罗伦萨、罗马、费拉拉SPAL、克罗托内，这段时间进攻端的低效很明显。

赛季末尾冲刺极端国米3比0维罗纳，伊卡尔迪重新找到状态，打进2粒进球，球队4比0卡利亚里、2比1切沃、2比3尤文、4比0乌迪内斯、3比2拉齐奥的比赛中伊卡尔迪都有一粒进球。赛季中有两段时间是比较低迷的，赛季初期和赛季末重新找到感觉。

伊卡尔迪前几年都是靠队友送妙传继而斩获进球，抢点和捡漏能力极强。上赛季有不小的精进，拉边传中和回撤策应能力有所加强，在禁区前突破后射门的次数也逐渐增多，单打的能力提高进球自然会多一些，应该说各个方面都有提升。本赛季的表现延续了强势的效应，所以如果加盟切尔西的话的确能给与球队更多，接下来就看这笔引援能否成功了。



