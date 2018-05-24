近期从西班牙国家队落选的莫拉塔再成焦点，可惜的不是他在积极的做背伤的康复训练，也不是度假舒缓心情，更不是更为积极的为新赛季做准备，而是想逃离残酷的英超，和效力一年的切尔西说拜拜。外媒体拍到了莫拉塔和经纪人与尤文经理帕拉迪奇会面的图片，这也证明西班牙人对蓝军有了离心。这样的一幕的确是令人寒心的，因为上赛季莫拉塔表现不佳虽然有更多的原因，但是在球队无缘下赛季欧冠资格之后，就立刻寻求离开的渠道，的确是球员中极少见的。

不过现在的绿茵场或许也很难以看到忠诚了，只是这样的赤裸裸的单独接触的确是比较少的，而这一切都是孔蒂造成的。去年夏天和夺冠功臣科斯塔闹翻，迫使切尔西放弃这位锋霸，继而在转会市场寻找新的替代者。因为卢卡库加盟曼联，所以切尔西将目标放在了莫拉塔的身上，后者因为无法在皇马打上主力而正想离开，所以两者一拍即可，莫拉塔如愿加盟到切尔西的阵中。

莫拉塔之前在尤文的表现中规中矩，只是欧洲杯期间表现出色，所以皇马才将其召回，意图是寄望他能成为银河战舰可期待的一员虎将。但是即便身在豪门中，但是没有太多的出战机会让莫拉塔不能忍耐，而如果当时选择坚持的话，在本泽马低级的时期，的确可能有更多表现的机会。

欧洲杯期间西班牙过早出局，中场的老化是主因，而打入3球的莫拉塔除了挤掉了科斯塔的主力位置，也让更多的人注意到了自己。但是身体单薄的莫拉塔能否适应英超的对抗，在去年夏天就成为热议的话题，事实证明当初的切尔西如果更加大力度纳入莱斯特城的马赫雷斯，而不是超高身价的莫拉塔的话，或许上赛季的进球数和战绩都会更好。毕竟莱斯特城这员悍将还受到瓜迪奥拉的青睐，如果加盟切尔西，从身体和打法上一定更适合蓝军。

去年夏天也曾就奥巴梅扬和莫拉塔进行讨论，但是前者冬季转投阿森纳之后的确也有不错的表现，更有诸多枪迷认为这员悍将加盟的太晚，否则主帅也许不会离开。不过因为孔蒂是前尤文主帅，而莫拉塔也曾效力斑马军团，因此很多切尔西的支持者接受莫拉塔是因为觉得他能适应孔蒂的战术需要，而事实上并非如此。

只是一个赛季之后，当初在国家队和俱乐部都取代了科斯塔的莫拉塔已经决定再度当逃兵了，而科斯塔重新夺回了国家队的位置，重新回到马竞的怀抱也如鱼得水了。如此戏剧的情况的确是很多人没有想到的，相同的点是莫拉塔每一次面临挑战的时候都选择了离开。

莫拉塔效力切尔西之处是有精彩表现的，助攻数据上也不俗，只是慢慢的发现他的头槌能力高于脚，球队给予的进攻机会也比较少，而莫拉塔本人还很爱错失单刀球机会，再就是背伤对于他的状态有影响。体能充沛的巴舒亚伊因为莫拉塔基本没有出场的机会，后者承受过多的比赛也因为疲劳而影响了发挥。如果主帅当时能祭出双锋阵型，或选择适度轮换两位球员的话，巴舒亚伊也不需要租借到多特蒙德证明自己的实力，莫拉塔也不会因为疲劳和伤病影响整个赛季的数据了。

事实证明莫拉塔也不太适应三后卫，跑位也有问题，在激烈对抗的英超西班牙人经常倒地，但是却很少为球队赢得定位球机会。即便随着时间的推移莫拉塔也不抱怨被放倒在地了，但是身体单薄的不足还是明显存在的，只是他在场上的时候，切尔西争高点破门的机会多了，

科斯塔和莫拉塔的确是有太多不同，所以处子赛季的莫拉塔的确承担了很多，也必须积极变化来适应球队和队友。切尔西很多时候会抓反击机会，但是莫拉塔很明显并不适合反击战，因为单兵作战的情况下总是拿不住球，再就是跑出反击机会了，但是队友却没有将球传给他，因此也就没能斩获进球。

一个赛季下来莫拉塔的风格还是不适合硬拼，他依旧是抢点型锋线球员，在禁区外向前比较少，禁区内则喜欢突然绕后前插，习惯于和队友配合或给队友制造进攻的机会。队内不少西班牙系的球员，莫拉塔和小法、阿隆索、佩德罗、阿兹皮利奎塔都比较来电，后者是助攻他破门最多的队友。再就是莫拉塔和小法相互助攻，还偶尔给佩德罗做球制造了一些破门的机会。只是即便这样，这个夏季莫拉塔还是动了离开的心，自然也可能是俱乐部允许他寻求跟合适自己的球队。无论如何这个夏季切尔西的变动会比较大，大浪淘沙后或许可以看到真金。最近传闻蓝军将用莱万接替莫拉塔，如果属实的话这位悍将又要迎接考验了。