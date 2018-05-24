随着阿森纳新帅官宣，那不勒斯也宣布安切洛蒂入主，这样的话萨里成为切尔西主帅的可能性就增加了，目前有消息称周中他将和经纪人一起来到伦敦和切尔西进行商谈，所以无其他意外的话这位意甲最佳主帅将成为蓝桥的新帅。因为从阿布入主切尔西之后，曾有诸多名帅执教过蓝军，他们相同的一点就是有冠军奖杯，而萨里却是个例外，这其中一定有其他特质让阿布动心。

萨里是攻势足球的代表，上赛季获得意甲最佳主帅，让率队夺得意甲冠军的尤文主帅也无法染指最佳主帅荣誉，这一点也说明多数人认同萨里执教那不勒斯所取得的战绩和过程。意甲积分榜那不勒斯只比尤文少4分，长期的成为榜首球队的最大威胁者，这也是赛季初很多人没有想到的，这种颠覆和施压或许是阿布最为欣赏的。

当年看重穆里尼奥正是因为他率领波尔图站在欧洲之巅，随后的斯科拉里也是世界杯冠军教头，有足够的经验，桑巴军团的华丽也是切尔西老板纳入这位主帅的另外一个主因。安切洛蒂当初入主蓝桥是因为他之前曾率领AC米兰不止一次登顶欧冠之巅，随后的博阿斯也是在欧战中有不俗的成绩，才会被阿布看中。希丁克和贝尼特斯、迪马特奥短期执教蓝军，也都是经验到位和拥有冠军荣耀，后者还为球队拿到首座欧冠奖杯。只是在更换了多位主帅之后，很多人会认为这样的老板太独断专行，还有一些轻视主帅，而事实上阿布的中心意思一直是寄望球队打攻势足球，而不是固守原来的风格。

再度迎回功勋主帅穆里尼奥，也过不了三年的坎，这之后阿布迎来了带领尤文图斯在意甲取得三连冠佳绩的主帅孔蒂。当是身为意大利主帅的他也在欧洲杯上证明了自己的睿智，不过他的战术还是稳固防守为前提，在蓝桥处子赛季是威风八面的，但是次赛季暴露出来的保守和焦躁以及抱怨的行为，因此注定了无法长留蓝桥。

从联赛冠军到联赛第五，孔蒂和高层以及核心球员的矛盾似乎很难化解，所以才会有再度更换主帅的可能。孔蒂和萨里都是意大利人，执教风格不同，从目前来看后者更敢于追求传控打法和攻势足球，而孔蒂的战术理念延续了意大利传统模式更多一些。

有人说任何人在担当切尔西主帅之后都会有很大的变化，那就是焦虑和情绪化。因为这个帅位始终是不稳的，没有冠军就可能离任，所以诸多位切尔西主帅都陷入了自我焦虑中，但是结果却是适得其反，这些负面情绪加快了他们离开的步伐。

因为有很多不成功的例子，所以现在审视切尔西新帅的时候更多的还是要用事实说话。以往的那些主帅所有的成就多数都不是英超，只有贝尼特斯和穆里尼奥是曾经在英超傲视群雄的主帅，但是即便如此也没能如愿驻守蓝桥更久。这其中原因在于英超的激烈性，意甲、西甲、德甲、法甲相同的是就那么几支豪门球队，不是双雄轮庄，就是一枝独大，所以想获得一些成绩相对还是比较容易。英超的颠覆性太过强大，所以就连刚刚夺冠的曼城主帅瓜迪奥拉都时刻强调接下来还要大笔引援，言外之意就是惧怕次赛季重蹈切尔西主帅的覆辙。

综上所述萨里即便成为切尔西新帅依旧是任重道远的，从长远考虑倒是不需要处子赛季能触及冠军奖杯，球队纳入更为适合他战术的球员，这对于改变打法也是有利的。萨里喜欢使用小个子球员，队内的三小组合也曾为孔蒂建立奇功，就看萨里如何使用好目前的这些实力球员了。

萨里最早执教恩波利，到了那不勒斯之后曾将爱将瓦尔迪菲奥里带入新队，如果真能成为切尔西主帅，也寄望能带来两位爱将跟随才好。阿布第一次选择并没有冠军的教练，还要支付违约金，这样的决心也的确够大。萨里本可以继续留在那不勒斯，却选择到英超执教切尔西，说明他也是很喜欢挑战的人，因为目前的英超已经是名帅林立。

目前的英超主帅有瓜迪奥拉、穆里尼奥、克洛普、波切蒂诺、埃梅里、贝尼特斯、佩莱格里尼，就连中游球队都有望再度引来名帅执教，所以这块战场的确不容小视。瓜帅和穆帅执教双曼的处子赛季都遇阻，所以极其可能成为切尔西新帅的人也需要做好准备，这其中还包括支持切尔西的人们。

刚结束的赛季曼城积100分夺冠，但是第二的曼联只积88分，反观意甲尤文95分夺冠，那不勒斯积91分的确是实力相近，而西甲巴萨93分夺冠，第二的马竞只积79分。德甲拜仁84分夺冠，第二的沙尔克04只积63分。法甲大巴黎93分夺冠，摩纳哥积80分位居次席，可以看出只有意甲积分榜上第一和第二的积分相近，也说明萨里不俗。

阿布最在乎球队的欧冠战绩和资格，上赛季那不勒斯的欧冠战绩一般，球队先后2比0主客场双杀尼斯，随后3比1、1比2费耶诺德，主场3比0、客场1比2矿工，客场1比2、主场2比4曼城。欧冠小组未能出线之后征战欧联杯，但是两回合的比赛3比1、2比0莱比锡红牛再度遗憾出局，所以指望新帅为蓝桥斩获欧冠奖杯不易，不过下赛季蓝军也没有欧冠可打，欧联杯则要拼命争冠。

那不勒斯在意甲联赛的强强对话的战绩是5胜3平2负，球队主场2比4、客场1比0罗马各有胜负，0比0的比分两度和国米握手言和，0比0、2比1对AC米兰保持不败，1比0、0比1尤文各有胜负，4比1双杀了拉齐奥。