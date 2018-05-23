近日曼城又迎利好，瓜帅助教阿尔特塔因为转会权一事无缘成为阿森纳主帅，所以选择和曼城续约，两年合同也确保瓜帅新赛季可以得到这个得力臂膀的支持，对斩获欧冠也是有帮助的。很多人会忽略主帅身边的助教们，而事实证明这些人对于主帅和球队的重要性，所以阿森纳也等于变相的成全了曼城，因为续约之后俱乐部还表示阿尔特塔有可能成为曼城主帅，这样的吸引力也足以留住这个备胎主帅。

因为这位助教在瓜帅的教练团队起到重要的作用，所以连阿森纳都希望能让他成为温格的接班人，由此可见这位助教的实力。阿尔特塔近两个赛季在英超执教，对于第一联赛的对手也有了足够的了解，接下来再历练几个赛季完全能成为瓜帅的接班人，而且这样的接替更能保证球队的战绩，战术思路也会相近。

阿尔特塔也是极其个性的一名主帅，因为阿森纳无法满足他转会权的要求，所以就果断的放弃了这个选择，如果换一位助教的话，势必会爽快的答应。这样的交易没达成，反而让曼城高层提高了这位助教的待遇和延长合同来将其留下，的确是双面的利好。阿尔特塔会多国语言，所以能和球员有很好的交流，更衣室的稳定也是夺冠的重要一环。现年36岁的阿尔特塔再历练几年的确是曼城主帅最合适的人选，也可能在继任之后的多个赛季坐镇伊蒂哈德。

除了续约了助教，曼城的重点更多还是在引援方面。近期有两位效应英超的球员和曼城联系在一起，他们分别是效力莱斯特城的马赫雷斯和切尔西的核心阿扎尔。前者对加盟曼城很是期待，冬季转会不成甚至用罢训来抗议，所以只要两支球队在身价上达成共识，这笔引援有望迅速完成，马赫雷斯的确可能成为今夏曼城第一签，前提是瓜迪奥拉认为这位悍将依旧是队内所需要的球员。因为上赛季的需求到了今夏未必是最需要的，随着时间的推移，球队引援上的目标也可能有改变，夏季引援是更为长远的，也可以大笔注入资金，而冬季引援则多数是补充所缺失的位置，或因为核心球员伤病而纳入强援来救急。

现在莱斯特城降低了转会费，这一点的确可能让曼城动心。马赫雷斯上赛季的表现并不及夺冠赛季，不过作为曼城的轮换和替补球员是合格的。有相关的数据显示马赫雷斯在15/16赛季被PFA评为英超最佳球员，狐狸城当赛季也斩获首座英超冠军。16/17赛季莱斯特城只排名联赛第12位，马赫雷斯为球队出战48场比赛，打进10球，而夺冠赛季的联赛进球数则是17球。17/18赛季狐狸城排名联赛第9位，悍将为球队出场48次，打进12球，27岁的他的确还能为豪门所用，职业生涯也可能斩获更多奖杯。

和引入马赫雷斯的容易程度不同的是曼城想从切尔西阵中抢阿扎尔不易，悍将加盟球队之初就得到阿布的欣赏，几个赛季下来帮助球队斩获多座冠军奖杯，也成为球迷最喜欢的球员之一。阿扎尔对于球队也是有爱的，所以要他加盟球队争冠对手的阵中的可能性不大，除非切尔西高层看重曼城开出1亿英镑转会费。但是皇马一直对比利时核心很是动心，相信银河战舰也能开出同样的报价，那么切尔西又如何愿意将核心送到联赛对手手中呢。

兰帕德当年就曾为曼城效力，虽然并不是直接加盟都对手的阵中，但是这一事件引发了切尔西球迷的不满，阿扎尔虽然没兰帕德效力切尔西的时间长，但是他自然也懂得转会蓝月亮所带来的后果。更为重要的是在比利时国家队阵中，德布劳内和阿扎尔都具备实力，但是却曾传闻两人并不和谐。早年两人同在切尔西阵中，阿扎尔如日中天，德布劳内却稳坐板凳，两人如果再度效力一支球队，潜在的危机也会存在，所以这笔引援非但可能性不大，即便能完成也不是双向利好。

切尔西老板阿布虽然目前的资产不及刚入住切尔西的时候，但是让他卖掉自己的绝对核心球员也是无可能的，如果球员本人希望离开没有欧冠资格的切尔西，那么更多的可能也是和皇马做交易。

阿扎尔在孔蒂处子赛季中打进16球，本赛季则贡献12球，3次助攻，欧冠1粒进球，3次助攻，其中射门的次数也不及一些球星，原因他更愿意给队友制造进攻机会，而不是选择自己射门。本赛季莫拉塔和巴舒亚伊的状态都一般，所以未曾把握阿扎尔制造的进攻机会，不过这些丝毫不影响阿扎尔在球队中的作用和分量。

阿扎尔的优势速度和过人方面，哪怕面对多人包夹他也能突破和分球，本赛季比利时人200次尝试过人165次成功，成功率高达82.5%，这一数据也是其他球星无法比拟的。切尔西想重新回到前四和斩获冠军奖杯，阿扎尔是最为重要的核心球员，其实任何报价都无法纳入和他相同实力的新援，所以蓝军势必要全力挽留核心驻守蓝桥。







