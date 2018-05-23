联赛结束后，英超的各大豪门都将引援放在第一位，但是对于切尔西和阿森纳来说主帅位置也需要更早的落定。孔蒂的去留还没确定，阿森纳却已经官宣埃梅里成为新任主帅了。枪手这样做明显是对路的，因为只有在确定主帅之后，球队引援和裁员方面才可以继续进行，否则的话这些则都会处于停滞阶段。阿森纳高层因为转会权有分歧错过了阿尔特塔和恩里克，埃梅里成为继任者后却不被看好，目前各路专家也是褒贬不一。





不看好的人们认为埃梅里和阿尔特塔相比没有英超经验，对转会权也没有要求，而目前的消息爆出阿森纳今夏给新帅的转会费只有5000万英镑，这样的资金支持等于让新任主帅用原班人马杀入前四，因为这样的金额支持，即便随后送走一些球员也无法纳入强援的，这样一来新帅也等于步温格的旧路，所不同的是教授是自愿为球队保持收支平衡，而新帅埃梅里则是被动接受。如果不能在下赛季重回前四的话，则无法坐稳主帅位置。





埃梅里被阿森纳看重自然是因为他曾带领塞维利亚连续三年斩获欧联杯冠军，因为现在这座奖杯就能获得下赛季欧冠资格，所以诸多豪门球队都寄望斩获欧联杯冠军。不过这位主帅执教大巴黎之后，除了斩获国内奖杯外，欧冠则没能有所斩获，这一点也是不被看好的主因。16/17赛季大巴黎欧冠小组赛积12分以小组第二晋级，战绩是3胜3平，小组第一正是阿森纳，大巴黎主场1比1、客场2比2和阿森纳握手言和。





当赛季的欧冠淘汰赛阶段大巴黎对阵巴萨的两回合是4比0和1比6，握有主场的4球优势却在客场翻船，的确是成全了对手。17/18赛季大巴黎欧冠小组赛第一出线，球队积15分，战绩是5胜1负，拜仁因此屈居第二。1/8决赛大巴黎遭遇皇马，球队客场1比3，主场1比2被淘汰，可以说在欧冠的比拼中握有极强的阵容，主帅埃梅里却没能有所突破，阿森纳引来这样的主帅想在欧冠斩获冠军不易，欧联杯冠军倒是极其可能的。





埃梅里本人对于这份工作是很满意的，但是实际上有另外一名主帅更适合现在的阿森纳，他就是名帅安切洛蒂。因为安帅曾执教过切尔西，当时俱乐部也没给予引援上的大力支持，但是主帅还是为蓝军拿到一座联赛冠军奖杯。安帅对于英超也是有一些了解的，加之为人谦和并不会引发将帅失和的矛盾，而且最好的一点是可以利用目前阵容更多的挖掘球员潜能。





安切洛蒂还是战术大师，此前执教切尔西期间也曾改变阵型祭出过单赛季4场7球大胜的好戏，枪手也是追求漂亮足球的，这一点也是很适合的。蓝军球迷至今依旧对老板当年送走安帅而感到遗憾，因为继任者博阿斯令球迷们很失望。当年安切洛蒂处子赛季的进球数是103球，这样的数据也是令群雄忌惮的，而球队当赛季的虐菜能力是极强的，在对阵桑德兰、斯托克城、维冈竞技的四场比赛中打进了29粒进球，其中主客场都大胜维冈是赛季进球数居多的主因之一。





喜欢英超的人们应该知道在这个联赛夺冠必须虐菜能力强，否则即便在强强对话中取胜和战平对手，却不断在中下游球队身上爆冷失分的话，同样是无法最终登顶的。切尔西老板阿布一直希望打攻势足球，而球队在安切洛是执教时期球队的进攻是最强的，更为重要的是安切洛蒂执教过意甲、英超、西甲、法甲、德甲的豪门球队，欧冠遭遇这些对手也更有办法，针对性上会更到位一些，所以说阿森纳的确是错失了一位更适合自己的主帅。





不过事实上每一位主帅都有自己的所长，相信阿森纳高层也会进行更深度的分析之后做出了官宣埃梅里成为继任者的决定。不过无论是哪位主帅到位，新赛季的阿森纳想重回前四的难度都大，因为其他争冠对手的阵容和投入资金都比阿森纳要强要多，新帅刚继任如何能够完成这样的既定指标呢。