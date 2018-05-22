



随着俄罗斯世界杯越来越近，很多国家队直接公布了世界杯的23人大名单，这样做也是为了让球员们放下负担全力备战世界杯前的热身赛。遗憾的是很多曾经的国家队主力的球员落选，甚至有国脚直接宣布永远退出国家队。目前效力切尔西的莫拉塔也落选了，这一点对于悍将的打击很大，由此也引发了热议。

个人认为莫拉塔本赛季后半段因为各种原因导致状态一般，进攻效率也因此下降，其中背伤的影响是最不能忽略的一点，这种伤病并不严重，所以容易被其他人忽略，但是实际上对于球员的影响是很大的，所以悍讲好好养伤也是不错的。虽然缺席世界杯的比赛对于职业球员是很遗憾的事情，但是和个人的职业生涯前景相比就不会那样重要了。

值得一提的是切尔西队内有三名西班牙球员落选，阿隆索和法布雷加斯也没能得到出战的机会，队内只有阿斯皮利奎塔入选了。这三人中阿隆索落选也很意外，因为本赛季这名球员很多次为球队建功成为左右比赛的关键先生，定位球直接破门得分的能力也很强，这样的球员都被排除的确是令人不解的。

其实西班牙主帅的选人一直都倾向效力西甲联赛的球员，哪怕现在已经更换了主帅，新帅依旧延续了这样的选人方式，或许这些主帅都会认为同在西甲征战的球员彼此会更了解，默契度也会更足，却忽略了西甲的激烈性远没有英超更强，面对困境的韧性同样不及英超球员。效力英超的球员其实体能上更充分，身体上的对抗也有优势，更好的一点是抗压力的能力强。不过因为英格兰在大赛中总是裹足不前，加上英超赛程太过密集，这两点原因也是一些主帅放弃效力英超球员的原因，这次无缘西班牙大名大的英超球员还有贝莱林和马塔。

西班牙的这份23人大名单中只有两位门将德赫亚和雷纳是效力曼联和那不勒斯的球员，其他位置中只有阿斯皮利奎塔和蒙雷亚尔、席尔瓦、蒂亚戈是效力英超和德甲的球员，前三位分别效力切尔西、阿森纳和曼城，也都是队内绝对中坚。

阿兹皮利奎塔本赛季为切尔西出战38场打进2球，送出6次助攻，7次射门3次射正，欧冠比赛中悍将为切尔西出战7场打进1球。更为重要的是阿兹皮利奎塔每个赛季基本都是全勤，体能上很有优势，还是一位多面手球员，右后卫和左后卫的位置上都能发挥奇效。蓝军主帅变阵343阵型之后他成为三后卫体系中最为重要的一员，也是孔蒂处子赛季夺得联赛冠军的重要棋子。

刚结束的赛季中阿兹皮利奎塔也被列入最佳阵中，并被认为是英超最好的后卫。从加盟切尔西之后几个赛季的表现中，悍将的确胜任以上的这些称号。切尔西当初引入阿扎尔的同时也将阿兹皮利奎塔带入蓝桥，原因是后者是唯一一位能限制阿扎尔发挥的防守球员，没想到他的带来给予了球队更多，助攻数上的确令其他相同位置的球员望尘莫及。

切尔西的传统是一直有带刀后卫的奇效，曾经的特里、阿科尔、伊万诺维奇等球员都是被公认的强大，目前成为队长的卡希尔也曾建功奇功。阿兹皮利奎塔刚开始被放左路就是因为穆帅更信任伊万，所以西班牙人被迫改变位置，但是没想到却能完全胜任。

事实证明阿兹皮利奎塔胜任主帅的任何变化，从穆帅的四后卫体系，到孔蒂的三后卫打法，悍将都可以很好的完成主帅部署的任务。加盟切尔西至今基本都是全勤，甚至在夺冠赛季没有缺席任何一场比赛，由此可见主帅对于这位悍将的依赖。现在的他是成为切尔西副队长，在凝聚力方面也有了更多的优势。

值得一提的是阿兹皮利奎塔的所有助攻都是帮助莫拉塔破门，妙传到位也令所有人惊叹，所以西班牙主帅没有征召莫拉塔的确是一个败笔。因为如果两人一起出战世界杯赛事的话，的确可能在比赛中再次打出默契的配合，并为球队斩获进球。

莫拉塔和科斯塔相比身体上是有点单薄，但是他带球突破的能力强，脚下技术好，也能过人，加盟切尔西之前被认为不是站桩和抢点型的锋霸，但是效力切尔西之后这两点都有加强，而且头槌能力更为明显。此外莫拉塔和阿扎尔的化学效应也很明显，和科斯塔相比他更无私，进攻机会首选是最可能制造进球的位置，而不会选择独狼属性自己浪射。

莫拉塔之所以在刚结束的赛季没能更多进球，和球队战术部署有关，比赛中队友给予他的支持不足，边路传中机会少也让他的头球能力无处施展。必须承认是球员本人已经不断的做出一些改变，但是很可惜的是伤病之后没能更多出战的机会，也就无法为己正名了。接下来蓝军帅位可能换人，莫拉塔会在下赛季迎来新的转机。