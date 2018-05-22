



比利时公布了28人初选名单，阿扎尔、德布劳内等球星都入选了，但是老将纳因格兰却落选了，悍将也第一时间宣布退出了国家队，但是主帅放弃这位悍将也引发了球迷们的不满。接下来马丁内斯能否抗住这样的内在压力还是个问号，因为名单已经公布不容更改，接下来只能用战绩证明自己是正确的。

目前已经有上万的比利时球迷支持纳因格兰入选国家队，具体的原因是他们认为主帅弃用这名有经验且有血性的球员是因为私人恩怨，而并不是从战术上考虑放弃名将的。事实上将帅失和是因为纳因格兰此前曾在训练课上迟到，但是迟到的球员也并非纳因格兰一人，其他人则都入选了这份大名单，所以马丁内斯也有理由证明自己是真的因为战术需要舍弃了30岁的纳因格兰。

和西班牙主帅更多启用效力西甲球员一样，比利时主帅马丁内斯对于英超的比利时球员也更为青睐，而且这些球员在英超的豪门球队中也是绝对的主力，所以从第一联赛中选拨球员也是极其正确的。目前的这份28人名单中门将前两位是效力切尔西的库尔图外和利物浦的米尼奥莱。后卫中的阿尔德韦雷尔德、孔帕尼、维尔通亨、卡巴塞尔也都是英超球员，分别效力热刺、曼城和沃特福德。

这三支球队中曼城夺得英超冠军，热刺位列联赛第三，沃特福德位列英超第14位，一个赛季下来防守端的表现也的确不错，曼城笨赛季只丢了27球，热刺36球，沃特福德则丢了64球。不过防线的稳固也不是一名球员可以决定的，这和防线体系中的个人能力以及协防是否到位有关。孔帕尼虽然有伤病困扰，但是复出征战的比赛中还曾为球队建功，状态保持的不错，此外作为队长的铁血精神还是被认可的。热刺近几个赛季都位列英超前四，维尔亨通则是球队绝对的主力，球队欧冠两场对阵皇马保持不败，所以队内的这位悍将的确是具备实力的。

比利时队一直被认为攻强守弱，稳固后防是第一位的。库尔图瓦在足总杯切尔西1比0曼联的比赛中无数次神扑震惊四座，有这样的门神把守球门也的确可以帮助球队在世界杯中走得更远。

中场人员中也有4名球员是效力英超的球员，分别是曼联的费莱尼，热刺的穆萨-登贝莱，曼城的德布劳内、西布朗的查德利，前锋则有曼联的卢卡库，切尔西的阿扎尔和巴舒亚伊，水晶宫的本特克。费莱尼和巴舒亚伊都曾先后遭遇伤病困扰，但是前者在赛季末期的表现已经证明了自己的关键性，巴舒亚伊被租借到德甲多特蒙德阵中的数据也很惊人，现在恢复训练后的状态也不错，所以主帅的选材是没有问题的。

巴舒亚伊从切尔西租借到多特蒙德之后，共为球队出战13场比赛，贡献9球，可惜的是随后因为脚踝受伤从而缺席了随后的所有比赛。刚结束的赛季巴舒亚伊为切尔西和多特蒙德出战24场比赛，打进21球，送出3次助攻，数据也证明了他的能力。切尔西1比0拿下曼联获得本赛季唯一座冠军奖杯，但是足总杯的队内射手王却是租借在外的巴舒亚伊，他在这项杯赛中曾为蓝军贡献了三粒进球，也算是夺冠的功臣。

比利时阵容的核心是德布劳内和阿扎尔，两人的数据是骄人的，实力也是被世人和专家们认同的。德布劳内联赛为球队出场38次，打进8球，送出14次助攻，71次射门40次射正，也是曼城绝对的核心人物，在强强对话中也曾用进球解决比赛，赛季结束后也被公认为本赛季提升实力最多的一位球员。阿扎尔赛季初因为伤病缺席了一些比赛，在联赛中为切尔西打进12球，是队内射手王。本赛季35场比赛中，比利时核心打进12送出3次助攻，48次射门37次射正。他的突破能力和大局观都是切尔西最为依赖的，本赛季没有再度受到伤病的干扰，所以今夏世界杯则可以祭出更为高光的表现。

卢卡库加盟曼联之后，有一段高光的表现，也有一段时间比较低迷，但是总体来看整个赛季的表现和贡献还是受到了肯定的，联赛中贡献16球是队内的射手王。此外在为红魔出战的50场比赛中，比利时锋霸共打进27球，也是球队的绝对功臣。刚结束的赛季也让卢卡库得到了历练，相信在世界杯的比赛中能有更为出色的发挥。

本特克一直是豪门球队想纳入的球员，只是因为各种情况没能如愿，本赛季他效力的水晶宫最终排名英超第11位，比上赛季的排名提升了3位，本特克的表现也很关键。联赛中为球队出战31场比赛打进3球，送出5次助攻，47次射门21次射正，助攻数据占优，也赢得了队友的信赖和尊重。

比利时在世界杯小组赛阶段和英格兰、巴拿马、突尼斯同组，球队赛程是首战巴拿马、次战突尼斯，随后才会和英格兰碰面，所以小组赛的难度循序渐进，拿下对手的几率较大。因为队内的核心球员对于英格兰国脚都比较了解，因此针对性上会做得更好。何况马丁内斯之前也曾执教埃弗顿，对于英格兰的球员乃至主帅的打法都更了解，所以两军对垒的话欧洲红魔赢面比较大。







