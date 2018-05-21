近期关于下家转会的消息很多，波兰媒体就爆出拜仁锋霸莱万多夫斯基希望离开球队，预计在世界杯开启前就决定自己的下一站。目前最可能接近这员大将有三大豪门，他们分别是英超的曼城和切尔西，法甲的大巴黎，因为切尔西无缘下赛季欧冠，所以莱万很可能加盟曼城或大巴黎。这两支豪门之间瓜帅对于莱万很了解，此前从德甲纳入的京多安在球队的发挥也极其出色，所以夏季再纳入莱万也更顺理成章。

虽然目前拜仁也希望留下这员悍将，毕竟球员近几个赛季的效率都不错，欧冠出局也不能让锋霸一个人担负主责，球队想再度登顶欧冠也需要莱万这样的大将。不过随着穆帅、瓜帅、克洛普和孔蒂先后来到英超后，联赛更加激烈和精彩的同时也吸纳了更多球星加盟的愿望，莱万就是其中之一，球员本人希望换个地方，拜仁强留也不易。

莱万多夫斯基本赛季位列德甲射手榜首位，在联赛中为拜仁出战33场比赛打进28球，有5粒点球，送出2次助攻，98次射门，53次射正。欧冠方面莱万出场10次打进5球，其中有1粒点球，送出1次助攻，23次射门14次射正。个人数据方面的确不错，所以才会成为今夏的香饽饽。

曼城方面去年夏天就想纳入阿森纳的桑切斯，曼联随后引入大将，但是半个赛季的表现可以看出桑切斯并没有融入球队的战术体系，甚至被球迷认为是红魔毒瘤，超高的身价和薪水也让悍将的压力增加。近期在足总杯决赛中，高薪桑切斯关键性完败于切尔西核心阿扎尔，所以今夏引入莱万也需要考虑这方面因素，不过最终还是要由瓜帅拍板。

莱万想离开拜仁的理由是抱怨上赛季登场时间不够多，导致自己的发挥和数据有所下降，这一点显然令29岁的悍将不满。事实上随着年纪的增加，球员自身也更在意每个赛季的数据，自然任何一个赛季也不可能一直强势，很多球员都有一段时间会陷入低迷中。莫拉塔和卢卡库本赛季就是高开低走，阿奎罗则是受困伤病和意外车祸的影响，而莱万也不例外。

赛季的上半程莱万17场联赛的比赛打进15球，冬季受伤后效率明显下降，下半程16场联赛只首发过7场，其余都在替补席等待，不过12场比赛还命中了14球，整体发挥还是不错的。球员认为如果能持续首发的话，自己就能延续更多的强势效率，而时常被替补则会受到影响，自信层面也会受到影响。

除了上赛季被替补外，此前的赛季莱万几乎是全勤的，哪怕是有伤也有能带伤出战并且建功，在强强对话中也有贡献，很显然球员本人是很排斥在替补席等待的。不过从另外一个方面看莱万希望转会做更多的尝试，也可能只是施压拜仁，目的是下赛季不再被放在板凳上。

因为本赛季拜仁欧冠出局，一些人也认为是莱万无力的原因造成的，并列举了球员本人的一些弱点。其中包括强强对话无为，浪费单刀机会，再就是接队友传球球后的处理也饱受质疑。因为通常莱万得球后不会迅速射门或传球，拖沓和倒脚的结果不是被断球，就是浪费了射门的绝佳机会。锋线球员得球后多调整两步也是很寻常的，比赛中也时常有球员在得球后必须调整到自己最舒服也最具威胁的脚下才会形成射门，这是球员的习惯，也是为了将命中率提高，所以针对这一点的批评是不够公正的。

莱万的个人的脚下技术是不需要怀疑的，至于在强强对话中无法破门却不只是锋霸必须担当主责的，因为这和队友给予他的机会多少相关，和对手防守球员的限制也相关，再就是要靠射手当场比赛的状态来定，此外和队友传球的威胁程度也有关联。对于浪费机会的质疑也不公正，试问现今的欧洲赛场有哪位锋线球员能将队友给出的每次机会都转换为进球的，这基本是无法完成的，所以射手不精的确不该成为莱万的短板。