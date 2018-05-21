足总杯决赛切尔西成为赢家，不过这场夺冠战替补出场的威廉在赛后却成为焦点，因为他晒出的夺冠图片中主帅孔蒂所在的位置被P掉了，取而代之的是三座p上去的奖杯。这样的举动也让外界猜测切尔西大腿和孔蒂也有矛盾，加上赛季开始前和科斯塔闹翻，赛季后半段弃用路易斯，还曾送走奥斯卡，蓝军队内巴西系的球员的确都有牵连，由此人们对孔蒂如此薄待巴西球员也是很不理解的。

事实上切尔西阵容中有过不少巴西球员，并且为球队斩获冠军立下过无数战功，曾经巴西帮是蓝军的顶梁柱，他们不仅仅球技精湛，也是球场上最竭力的一群人。早年有阿莱士、米内罗和贝莱蒂，随后则是拉米雷斯、威廉、费利佩、奥斯卡、路易斯、皮亚松。自然这其中也有随后转会其他球队的球员，但是整体上看蓝军阵中巴西人的表现的确不俗。老板阿布对巴西籍球员也是蛮重视的，在内马尔刚刚成名之后，就想从巴甲将其召入蓝桥，只是后者选择过几年再登陆欧洲联赛，因此错过了在英超征战的机会。

从孔蒂此前钟意的球员人选来看，他比较喜欢效力意甲和意大利籍球员，而切尔西却未曾买入主帅最希望得到的哈娘，所以这也造成主帅随后在媒体面前无数次吐口水，抱怨高层引援不给力的事情。这些孔蒂的爱将没能加盟蓝军，所以无法预估他们来到英超后会有什么样的发挥，只是孔蒂用起来可能更顺手而已。

从近两个赛季的过程来看，孔蒂对个性的球员是不喜欢的，科斯塔贵为孔蒂处子赛季的夺冠功臣，也曾被蓝军主帅揽入怀中十分的爱惜，但是暗地里和明面上却有打磨其个性的想法，比如下半场基本锁定胜局后会换下阿扎尔接受掌声，但是科斯塔却极少有这样的待遇。或许就是如此多的积怨和不满慢慢增加最终导致将帅失和，一个不愿低头屈从，一个不顾球队的前景，放走了夺冠的第一功臣。本赛季无缘欧冠资格，放走神锋的确是主因之一。科斯塔虽然重新回到马竞怀抱，但是职业生涯的数据和发挥也是受到一些影响的。如此看来两人失和之后，的确是互相伤害，同时也很自伤。

路易斯从加盟切尔西之后就被认为是拼命三郎，虽然防守端有利有弊，但是也的确是球队的大将一员，即便此后曾被送去大巴黎阵中，但是欧冠头球建功弑杀旧主的比赛中，悍将也的确是为己正名了。重返蓝桥之后的路易斯依旧很竭力，本赛季的表现同样有好有坏，因为暴躁吃红牌下场的确不利于球队逆转比赛，但是也不至于长期不给出场机会这样严重。吉鲁进球后去拥抱场边的路易斯，这一幕也在证明即便没机会出战，路易斯还是很愿意帮助队友更快速的融入球队的，否则新援吉鲁缘何会在进球之后却拥抱路易斯呢。

切尔西以往战绩不佳都是因为内部失和，孔蒂次赛季的确是犯了大忌。威廉从加盟切尔西之后，并没有立刻被重用，但是悍将的出色表现赢得了主帅的认同，并在随后成为球队绝对主力和功臣。在穆帅重新回到蓝桥的次赛季，就是威廉不断建功力挽狂澜，所以被球迷誉为切尔西大腿，他的实力和敬业都是得到印证的。但是孔蒂入主蓝桥之后威廉逐渐被放在板凳，即便悍将也曾在多场替补出战的比赛中再证关键性，从而重返主力阵容，但是孔蒂对于他的信任始终没能持续下去。或许就是这样的不信任让威廉和主帅有了嫌隙，才会将夺冠图片做了手脚。

因为本赛季失去了欧冠资格，即便足总杯夺冠，孔蒂想继续在蓝桥执教也很难，所以威廉此举也正是因为他明白今夏将换帅，所以才敢于这样的公开表达不满。而如果孔蒂意外留队的话，那么夏季转会期威廉势必会离开蓝军，因为曼联一直对巴西人青睐有加，所以极其可能转会红魔阵中。

以往切尔西遭遇战绩不佳的时候，多数是让主帅下课，并不会让队内核心球员离开，科斯塔事件已经给足了孔蒂面子，如果再因此送走夺冠功臣的话则无可能。

本赛季威廉也曾屡屡建功，2比1热刺的比赛他击中立柱没能斩获进球，但是威胁度是必须认同的。随后2比0埃弗顿的比赛中，威廉参与了两粒进球，莫拉塔梅开二度也需感谢队友。第一球小法传球，威廉得球后吸引防守然后回传给小法，后者助攻莫拉塔破门。第二球威廉带球突破没成功，所以传球给阿斯皮利奎塔的，后者助攻西班牙同胞再下一城。

之后切尔西1比1利物浦的比赛中，威廉替补登场打进扳平比分的一球，3比1哈德斯的比赛中威廉先是助攻巴卡约科破门，随后接阿隆索传球破门，佩德罗的第三粒进球也是威廉防守辛德勒导致对手解围出错，间接帮助队友锁定胜局。随后切尔西5比0斯托克城，威廉送出1次助攻，4比0布莱顿巴西人也打进1球。此外蓝军1比2曼联的比赛中也是威廉打破僵局的，2比1水晶宫的比赛也是他率先进球，3比2险胜南安普顿的比赛中威廉送出2次助攻居功至伟。除了联赛，威廉在杯赛中的关键性也是到位的，所以的确该获得更多的出战时间和主帅的信任。不过球队如此明显的表现对主帅的不满，接下来的继任者是否也会对威廉有一些不满呢。