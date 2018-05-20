



切尔西1比0曼联拿下足总杯冠军，曼城夺得联赛和联赛杯两座冠军奖杯，接下来欧冠决赛利物浦还有机会夺得欧冠奖杯，如果红军如愿的话，那么英超6强中就只有曼联、热刺和阿森纳四大皆空，热刺和枪手已经习惯于无冠了，而曼联则是本赛季最为失落的球队。夏季引援或许会因此加强，但是球队上下的压力也会随之增加。

事实上曼联本赛季也是英超内部最能威胁曼城的球队，但是因为同城对手太出色，联赛冠军之争悬念一直不大，所以曼联即便位列第二也没被认同。而杯赛中曼联不断爆冷也是极其不该的，联赛杯客场被布里斯托尔城淘汰，当时并没有欧冠分心却爆冷出局，球队的确该反思。随后欧冠又在客场1比2不敌塞维利亚出局，客战成为穆氏曼联的阻道者。足总杯淘汰劲敌热刺杀入决赛，却遗憾的1球小负切尔西，至此红魔只能依靠夏季的引援来期待下赛季来为己正名了。

和曼联相比，本赛季的曼城除了欧冠被利物浦淘汰之外，能斩获两座冠军奖杯也算是成功的赛季，更为重要的是连续刷新三项英超纪录，也为新王朝奠定了更高的目标。未来几个赛季曼彻斯特双雄的争斗还是最为激烈的，瓜帅刷新了穆帅此前制造的诸多纪录也有一些居高临下的感觉。

曼城之前也曾两次拿到联赛冠军，但是都不是绝地优势夺冠的，而瓜迪奥拉的曼城优势数据以及战术打法都得到了各界的认同，转会市场的号召力也强于英超其他对手，这一点的确可以帮助曼城实现未来几个赛季称霸英超的愿望。有穆里尼奥、克洛普、孔蒂这样的对手，曼城夺冠的含金量都会高一些，这一点也优于此前在西甲和德甲。

从目前的人员配备上曼城也优于其他对手，近期阿奎罗也公开表示未来依旧在曼城，队内德布劳内、萨内、席尔瓦、斯特林等夺冠功臣也都没有表示要离开的。因此球队在引援上的难度也不大，目前瓜帅只是希望加强中场的组织能力和硬度。

在俱乐部的支持度上瓜帅也优于其他英超主帅，欧冠出局后就传出俱乐部要和主帅续约的消息，如此大的信任和长约也会让曼城更为稳定，接下来剑指欧冠也只是时间。曼城今夏可以在世界杯期间选材，因为这样的大赛的确可以更好的考察球员们的状态和实力。曼城队内的主力球员也都是各个国家队的核心球员，夺冠热门球队中也不少，上届世界杯冠军德国队中有萨内和京多安，巴西队则有热苏斯和费尔南迪尼奥，英格兰有斯特林、斯通斯、沃克、德尔夫。西班牙有大卫席尔瓦，阿根廷则有阿圭罗，比利时有孔帕尼和德布劳内，法国队则有门迪，应该说冠军得主极其可能就是在这些球队中产生，而这些球员的表现也可以让瓜帅有更为全面的了解。

英超夺冠后的球队在新赛季都会遭遇阻截，这也要求球队进行一些变化，所以除了纳入新援外，挖掘目前球员的潜能也是很必要的。对于曼城来说夏季引援还可以更早下手，因为荷兰和意大利无缘世界杯决赛圈的赛事，因此有一些球员会更早确定下赛季的归属。近期外媒体爆出曼城5000万欧元报价若日尼奥，那不勒斯则要7000万欧元，虽然数字上有差距，但是早早的商谈是可能有个合理的数字完成这笔引援的。

除了曼城，英超的切尔西、阿森纳和利物浦也都被传有意于这位球员，若日尼奥本人也曾公开表示自己很适应英超征战，只是选择球队多的话可能更青睐曼城或利物浦。不过因为萨里和切尔西有一些传闻，如果主帅选择入住蓝军的话，这员虎将则可能随恩师加盟蓝狮军团，否则的话则有可能加盟曼城，毕竟资金方面蓝月亮优于利物浦。

若日尼奥曾公开表示喜欢打地面配合，这一点也适合曼城和利物浦，只是如果切尔西换帅后改变打法的话，也能适合悍将所求。切尔西老板阿布一直也寄望球队打漂亮足球，如果今夏确定换帅的话，球队也可能改变打法。

若日尼奥的优势面是长传精准，脚下技术不错，传球想象力也很丰富，视野宽所以调度方面也很到位，此外还有一脚后插上射门的功力，助攻数据上也不错，因此最后一传的成功率也比较高。此外和队友化学效应很到位，尤其和前锋的配合到位，比赛中能观察前锋跑位并及时送出助攻。

但是有强势的一面就有较弱的一点，悍将的防守拦截能力一般，盘带也比较中庸，这两点在英超的确是很需要增强的。之前效力切尔西的奥斯卡曾被孔蒂放在板凳上，而若日尼奥的特点和小金人有一些相似，只是位置靠后一些，组织进攻更多一些，传球和长传的次数更多，球商高的他的确有潜力可挖。



