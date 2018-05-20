足总杯红蓝大战是切尔西笑傲登顶，孔蒂连续两个赛季带给切尔西联赛和足总杯冠军奖杯的确不俗。虽然本赛季联赛只排在第五位，失去了欧冠资格，但是这座足总杯奖杯也的确是在赛季末给球队提气了。相比之下穆帅处子赛季夺得欧联杯，本赛季则是颗粒无收，唯一值得炫耀的是曾拿下榜首的曼城，和联赛排名第二。孔蒂夺冠后还没确定去留，不过这座奖杯也足以让意大利人踏实。

这场红蓝大战是1粒点球主宰，阿扎尔的出色发挥是焦点。而事实上切尔西还有两次可以判罚点球的机会被主裁拒绝。开场不久巴卡约科就被马蒂奇放倒裁判没有表示，1比0领先后摩西的挑传被阿什利杨用手挡出底线，裁判问询录像裁判后作出不判罚的决定，而慢镜头无数次回放这次手球是绝对意义上的点球。从比赛的过程来看切尔西制造的威胁要大于曼联，这份冠军荣耀也再证球队的拼劲和实力。

赛后有人认为切尔西是用了穆里尼奥的球队最擅长的套路赢了穆帅的球队，事实上的确如此。卡希尔依旧延续了蓝军的传统，那就是防线稳固，个人发挥上也优于之前被孔蒂信任的克里斯滕森。随着年纪的增加卡希尔一度只能替补，而克里斯滕森也曾被认为已经成功接班了，而事实上小将的学费还没有交完，的确还需要更多的历练。吕迪格和阿斯皮利奎塔近期入选最佳阵容，本场比赛信任这两员大将也是正确的决定。

虽然本场比赛切尔西更专注防守，不过孔蒂的部署并不是完全和曼联主帅执教切尔西的时候相同，他注重防守的同时，很大程度的给与阿扎尔足够的自由，下半场更是让其在后面伺机寻找机会，让曼联无法很彻底放心的去进攻，因为本场比赛阿扎尔持球的威胁度令对手心惊。本场比赛孔蒂制定的战术思路的确是放低的姿态，但是强力点还是很明显的，只要埃雷拉和他的队友无法彻底限制阿扎尔的发挥，比利时人就是制造杀机的无二人选。

此外主帅派上小法也是看中他的妙传，这一点的确有一些冒险，因为小法在强强对话的比赛中最容易暴露他防守方面的不足，的确可能给对手可乘之机。但是事实证明意大利人的信任是获得了回报的，阿扎尔制造点球的机会正是来自小法的传球，随后利用个人能力突破造点，速度上的优势让菲尔琼斯慌忙中送上点球大礼，或许从那一刻起曼联就成为了输家，而蓝军双将这一传一突则成为全场比赛的妙处。

小法全场比赛只传出1次威胁球，但是就帮助队友建功，阿扎尔上半场两次射正都很具威胁，第一次是德赫亚的腿和脚反应迅速化解了险情，换一位门将的话则会更早被洞穿球门。第二次英超金手套判断错了方向，阿扎尔的点球很高明。值得一提的是上半场切尔西只有两次射正全部都是阿扎尔制造，而曼联5次射门却是0射正，所以穆帅赛后称自己的球队更配得上冠军的确有点偏颇，如果不是自己球队射术不精，威胁不够，下半场还浪费了很多机会的话，这场比赛切尔西夺冠会更难一些。

除了一次妙传制造杀机外，其实小法本场还有4次解围的数据，可以证明即便速率会慢一些，攻防转换会有一些跟不上，但是防守端也是不遗余力了。此外巴卡约科本场的发挥也令人满意，而曼联人则会感到意外，这位本赛季长期被质疑的小将居然能在决赛中如此的稳定，延续了此前1比0拿下利物浦一战中的高光表现。

再一个关键点就是库尔图瓦的出色发挥，在和英超金手套直接对话的比赛中比利时门将的表现明显优于对手。曼联的进攻多于蓝军，且上半场库尔图瓦这边有阳光晃眼，每一次化解险情都很困难，而蓝军门将在这样的情况下多次选择第一时间将皮球击出，而不选择冒险摘球，这样选择也很正确。此外蓝军门将优于其他门将的一点是他每次击出球的距离都很远，并没有给对手在禁区内第二射门的机会，这一点也是拒绝失球的关键。可以说没有库尔图瓦的出色发挥，这座奖杯也是无可能的。全场比赛库尔图瓦有5次扑救，2次解围，德赫亚只有2次扑救，1次解围。

经此一战再度证明阿扎尔对于切尔西的关键性，而曼联阵容还真就缺少这样的球员。这场比赛开始之后曼联的动作较大，也数次放倒和侵犯阿扎尔，但是这样的粗鲁并不能真正限制核心的发挥。博格巴因为身体有优势，也并没有遭遇很凶狠的防守，但是全场比赛也只有4次射门0射正，只传1次威胁球，3次带球过人都没成功，因此曼联一度都采取远射来碰运气。此外就是想依靠阿什利杨在边路形成威胁，因为摩西针对他的防守不到位，还两次给了对手两次前场边路的定位球机会，但是就这点威胁也并不足以撕开切尔西的防线。

必须承认的是曼联除了阿什利杨这点的威胁外，的确没有更多的办法，哪怕是卢卡库和马夏尔替补出战后也没有洞穿蓝军的球门。马夏尔登场后是获得一些机会，2次射门1次射正，传1次威胁球，但是把握能力方面不佳。卢卡库的确增加了球队的进攻机会，但是频频施压的情况下小魔兽居没有真正威胁球门的射门。

相比较埃雷拉对阿扎尔的防守，巴卡约科对桑切斯的限制也是重点，必须承认的是离开了阿森纳的大腿威力大幅度降低了。以上这些就是左右本场争冠战的关键所在，接下来看孔蒂是否会因此获得继续留驻蓝桥的机会了。