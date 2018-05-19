



红蓝大战即将开打，关于切尔西和曼联主帅的话题依旧是焦点。不过和之前的口水战相比，这次争冠前却没有了昔日的口角相争，而是更多的宽容和感恩。因为首次交战孔蒂率领的切尔西大胜穆氏曼联，蓝军主帅在4球领先的情况下依旧在鼓动球迷的热情，这一举动引发穆帅的不满，因此两人随后也数次用口水战互怼，结果却是蓝军主帅因此走向了低迷。事实证明场外的争端和话太多很自伤，且容易败人品，因此本场足总杯决赛前切尔西主帅也未曾发表针锋相对的言辞。

因为穆里尼奥和孔蒂都曾在执教切尔西的处子赛季就豪取联赛冠军，因此对于蓝军来说都是功勋主帅，球迷的心目中也是感念更多。哪怕穆帅已经转身执教蓝军的死敌曼联，很多蓝军球迷依旧执着于支持前任主帅能在曼联开创新的辉煌。

足总杯决赛开赛前穆帅表示和孔蒂的事情翻篇了，原因是在本赛季联赛第二次交锋的比赛前两位主帅握手示意，用行动证明两人已经尽释前嫌，只会在比赛中一争高下。那场比赛曼联主场2比1切尔西，赛后两人还在老特拉福德有过一些交流，因此算是彻底和解。

这一幕对于切尔西球迷来说是很暖心的，事实上即便场上各有胜负，也不希望前任和现任有更多的矛盾，而且孔蒂很可能在本赛季结束后就离开蓝桥，再要想重回蓝桥是无可能了，因此两位主帅握手言和也是很不错的结局。本赛季温格宣布离开，爵爷突然重病，都会让主帅之间的争斗发生变化，毕竟几十年的对手都可能离开不再为敌，生命都会遭遇考验，还有什么是必须一较长短的呢。此外穆帅也曾两度被迫离开蓝桥，孔蒂即将承受的东西，穆帅亦是感同身受的，因此化解之前的嫌隙也是自然。

虽然两人不再打口水战，但是备战足总杯决赛却是不遗余力的。近期有名宿建议穆帅启用正在养伤的卢卡库，并认为这样的冒险是值得的，而且之前对阵旧主的比赛中，小魔兽传射建功是为第一功臣，如此争冠战不启用悍将的确不利于球队斩获冠军。不过依照穆帅的个性是不会冒险的，毕竟今夏还有世界杯要打，卢卡库又是比利时的绝对主力，如果冒险出战则可能带来两方面的不利。

在英超征战的球员最忌讳带伤征战，尤其是伤病还没有彻底康复前勉强出战很可能导致更为严重的后果，一旦葬送球员的前途和失去世界杯参赛资格，那么对接下来的赛季也没利好，同时会引发国家队主帅的不满。

脚踝受伤不同于其他伤病，的确不该让球员去冒险，如果没有球员自己提出要出战的话，穆帅是不可能让爱将出战的。本赛季的卢卡库的确有很长足的进步，但是绝非稳定和完美。

联赛首轮曼联4比0西汉姆，小魔兽用梅开二度报答主帅对他的信任。4比0斯旺西、2比2平斯托克城的两场比赛中卢卡库都打进1球。随后4比0大胜埃弗顿的比赛中传射建功，并打进1比0南安普顿的唯一进球，4比0水晶宫卢卡库连续三场联赛都有进球。

卢卡库一直被诟病的就是强强对话不给力，本赛季0比0利物浦的比赛中，他只有1次射门，虽然射正打进没能建功。但是在球队客场1比2不敌哈德斯的比赛中卢卡库助攻拉什福德打进1球，比其他球员更为出色一些。1比0拿下热刺虽然卢卡库没能进球，但是击中立柱的确也是差之毫厘，应该说悍将是在逐渐增加强强对话中锐度。可惜的是延续性极差。

从离开切尔西之后卢卡库并没有如其他队友一样很快的弑杀旧主，本赛季第一次交战中他也只有1次射门且射正的数据，而莫拉塔则成为绝杀曼联的杀星，所以这两个夏季最热的新援第一次有了高低，而卢卡库之后所承受的压力增大了。此后4比1纽卡的比赛中卢卡库参与了两粒进球，直接命中锁定胜局的进球。曼联1比0布莱顿的比赛中卢卡库5次射门2次射正却没有进球，算是他加盟曼联以来错失机会最多的一次。

4比2沃特福德的比赛中，卢卡库送出1次助攻。3比1阿森纳的比赛中，卢卡库参与了第二粒进球，帮助球队2比0领先阿森纳。曼联主场1比2不敌曼城的比赛中，卢卡库2次射门1次射正，进攻端的无力很明显，而他自己也已经有5场比赛无进球了。不过随后1比0伯恩茅斯的比赛中，卢卡库接马塔传球继而破门，而防守的他也是前切尔西队友阿克，打破球荒也是比较及时的。接着2比1西布朗，卢卡库打进1球，可惜的是连续两场都有进球的他再度在2比2莱斯特城的比赛中哑火。那场比赛他只有1次射门0射正，不过传出4次威胁球。

可以看出卢卡库的状态不够稳健，但是更为不该的是随后在2比2伯恩利的比赛中因为失误送分。此后0比0南安普顿的比赛中只有1次射门1次射门，传1次威胁球。曼联2比0埃弗顿的比赛中也是林加德和马夏尔建功，利好的是3比0斯托克城的比赛中卢卡库再度找到进球的感觉，1比0伯恩利，卢卡库助攻马夏尔打进唯一进球。

当虐菜成为习惯之后，遇到强队卢卡库就迷失了，曼联客场0比2热刺的比赛中卢卡库只有1次射正且射正。接下来有桑切斯加盟球队并打进处子球，那场比赛曼联2比0拿下哈德斯卢卡库也进球了。0比2纽卡的比赛卢卡库只有2次射门的数据，只是在2比1力克切尔西的比赛中小魔兽传射建功复仇旧主扭转了被质疑的局面。

赛季末尾3比2水晶宫的比赛他有进球，2比1利物浦的比赛中他参与两粒进球，自己命中1球。2比0斯旺西也有建功，只是在随后3比2曼城的关键战中再度无进球无助攻，连射门都没有。0比1西布朗的比赛中小魔兽2次射门都射正无进球，2比0伯恩茅斯打进一球，2比1阿森纳卢卡库参与了第一粒进球，随后的比赛因伤缺席，可以赛季末的表现很一般，所以名宿的推崇有点过于夸大了。