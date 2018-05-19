红蓝大战即将开启，因为这场比赛极其可能是孔蒂的最后一场比赛，所以排兵布阵应该更大胆一些。个人认为进攻端还是应该信任阿扎尔、威廉和莫拉塔。如果后者上半场无法建功，下半场则需要更早一些派上吉鲁，悍将有替补奇兵的绰号，尤其是这样的决赛中，吉鲁对冠军的渴望要强于任何一名球员。

回顾本赛季切尔西强强对话中表现，其实也可以找出取胜红魔的最强利器。切尔西2比1力克热刺的比赛中，阿隆索堪为关键一员。他制造两粒进球，定位球得分的优势以及把握进攻机会的能力很突出，佩德罗成为关键进球的助攻者，因此足总杯决赛孔蒂起码也该给这位老将登场出战的机会。这场比赛球队只有两次射门全部转换为进球，除了阿隆索外的其他队友命中率低也是很明显的。莫拉塔4次射门0射正，威廉1次射门，不过这和阿扎尔缺阵有关，而阿隆索则是这场比赛的奇兵。

切尔西0比0阿森纳是佩德罗错失绝佳机会，莫拉塔依旧有2次射门无射正，威廉2次射门1次射正，传1次威胁球，佩德罗打了半场比赛有3次射门2次射正，没能进球也是运气不济。不过球队进攻的选择并不适合莫拉塔发挥，这一点也是锋霸无法在关键战中建功的主因之一。

0比1曼城的比赛中阿扎尔1次射门1次射正，莫拉塔打了35分钟的比赛只有1次射门，佩德罗打了18分钟比赛无射门，威廉出战55分钟也无射门。这场比赛进攻端的威胁太少，而防守一次疏忽就让德布劳内复仇旧主，防守端的确更该反省。

1比0绝杀曼联莫拉塔和阿斯皮利奎塔的化学效应成致胜法宝，但是其他球员的数据依旧不佳。莫拉塔3次射门2次射正打进1球，阿扎尔3次射门3次射正，传1次威胁球，阿隆索1次射门。主帅只给了威廉3分钟的出场机会，无射门也是必然的。但是这位悍将在随后1比1利物浦为球队扳平比分，当时威廉替补出场2分钟后就建功，来自阿扎尔传球，威廉带球突破后直接起脚射门吊入远角。出场7分钟就能扭转场上局面，这样的球员的确是大赛级的战将。这场比赛阿扎尔有1次射门且射正，莫拉塔3次射门无射正。

2比2阿森纳的比赛中其实还是防线末尾失球葬送好局，因为阿扎尔和阿隆索先后进球反超了比分，但是补时阶段却失球的确再度证明球队防守的无力。阿扎尔在这场比赛中很活跃，自己造点且罚进，阿隆索跑位灵动反超比分，但是末尾失球也和西班牙人有关，因为他的解围不彻底给了对手扳平比分的机会。这场比赛阿扎尔射门次数最多，6次射门2次射正，传1次威胁球，莫拉塔3次射门1次射正，传3次威胁球。

因为曾替补建功，威廉随后的比赛获得更多出场的机会，在1比2不敌曼联的比赛中大腿先声夺人，但是却被卢卡库抢镜了，蓝军对小魔兽的防守不够到位，导致他传射建功成为当场最佳。莫拉塔在这场比赛中3次射门1次射正，传2次威胁球。阿扎尔1次射门，1次助攻，传4次威胁球。威廉4次射门3次射正，传1次威胁球，打进1球，数据上更为突出，因此本场足总杯的决赛必须派遣他上场。

0比1曼城的比赛战术太保守，导致球员整体数据惨不忍睹，威廉、佩德罗、阿扎尔都无射门，摩西和阿隆索各有1次射门，替补登场的两位锋霸各有1次射门，全场蓝军0比射正也称为耻辱之战。切尔西1比3热刺的比赛防守端的问题更多，成就阿里的梅开二度。莫拉塔2次射门1次射正，打进1球。威廉3次射门2次射正，传1次威胁球，而阿扎尔受困于对手的防守没有发挥能量。唯一的进球是来自阿隆索的长传球，摩西传中助攻莫拉塔头球破门。

赛季末最后一场关键战，切尔西1比0绝杀利物浦的比赛中是摩西传中助攻吉鲁破门，也是赛季后半场难得一见的漂亮比赛，因此摩西也可能成为左右足总杯冠军占的关键。在这场比赛中阿扎尔2次射门1次射正，传3次威胁球，吉鲁也是2次射门1次射正打进关键进球，所以合理使用吉鲁和莫拉塔也是很关键的一点。

本赛季很多比赛都是首发出怪招最后饮恨，而下半场换人迟缓更是惜败的主因，对于孔蒂来说敢于纠错是第一位的，下半场更早的调整也有积极的作用，促使球员们更加拼命争胜。这是本赛季最后一场比赛，无论去留孔蒂都需要给切尔西和自己留下完美的记忆。







