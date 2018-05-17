亚冠赛场上港主场2比1鹿岛鹿角，赢球出局的确很遗憾，不过比赛过程中发生的事情更该反思。在点球命中2比1领先鹿岛鹿角后，球队所需要的只是一粒进球而已，但是在这段时间却发生了对上港不利的事情，而身为核心球员的武磊却在变相的帮助对手，所以这样的出局更令人疼痛，而武磊本人似乎并没有觉得自己的意气用事是出局的一个重要原因。

这场比赛领先比分后，对手是没有在比赛中倒地拖延时间，但是他们选择了起冲突战术让比赛被停止了较长的时间。这期间最不能理解的是身背一张黄牌的当家球星武磊愤怒不已，竟然冒着再吃一张黄牌的危险，一边喋喋不休，一边还想冲上去动手。而奥斯卡等人则不断的拉回队友，意图是想尽快的回到比赛中，如此大的反差的确令人哑然，却原来上港最大的毒草就是本土锋霸。

任何一支球队都有自己的领袖人物，武磊数个赛季都是本土射手王，的确印证了他在比赛中的能力，但是在很多关键战中的不冷静也是事实，或许只有等待这位核心真正成熟之后，球队才可能在亚冠赛场登顶。在中超征战是彼此熟悉的对手，整体实力占优就能有取胜的几率，而外战除了实力外，还需要大赛的经验，而临场应变的冷静至关重要，武磊显然不符合这一点。

这个系列赛被淘汰说到底和首回合输球也有很大的关系，客场1比3输球就已经埋下了伏笔。不过握有客场进球，回到主场不失球的话，的确可能扭转不利面的，但是可惜的是次回合依旧在第41分钟丢了一球。当时鹿岛左路发起进攻，铃木优磨将球传给安西幸辉，后者内切后传中助攻土居圣真扳平比分，这也让开场奥斯卡助攻胡尔克的进球的领先优势化为乌有，而且给对手客场进球就让这场比赛的难度增加了。

如果说主场这一战是上半场末尾防线出错导致最终出局的话，那么首回合的定位球防守的问题才是客场大比分输球的罪魁。巧合的是首回合的第一粒失球也是在上半场末尾阶段，第42分钟鹿岛赢得角球机会，虽然门将扑出乱战中的射门，但是却没有防备到铃木优磨补射建功。下半场开场三分钟也是角球机会，中西大伍捅射建功，上港在角球上丢了两球的确很不该，没人可以在禁区内第一时间化解险情，这样的球队何谈问鼎亚冠。

除了定位球失球，于海还送乌龙大礼，虽然末尾的进球是于海助攻埃尔克森破门，算是将功补过了，但是客场丢三球的弊端却是真实存在的。于海在次回合并没有首发出战，但是下半场替补登场，传1次威胁球，1次过人，3次抢断2次成功，1次解围，对比首发的王燊超是更稳健的，但是主客场的反差也是很明显的。此外主帅半场用李圣龙换下蔡慧康也是对的，李胜龙半场数据是2次射门1次射正，1次抢断，可惜的是虽然球队下半场没有失球，但是也仅仅依靠胡尔克打进一粒进球。

在这两回合的比赛中武磊、奥斯卡、埃尔克森和胡尔克的发挥是关键点。首回合的客战中奥斯卡4次射门2次射正，传4次威胁球，3次过人，2次被犯规。埃尔克森7次射门4次射正打进1球，传1次威胁球，1次解围。武磊只有5次射门无射正，1次抢断成功，1次解围。那场比赛胡尔克因伤缺阵，但是也随队去到日本，首回合他的缺席也是1比3输球的一个原因，因次进攻端没能更多的进球。

次回合胡尔克5次射门，3次射正打进2球，7次过人，1次抢断成功，1次解围，3次被犯规，这场比赛他的表现的确是上佳的，只是球队却再一次在亚冠折戟。奥斯卡本场传4次威胁球，4次过人，2次抢断成功，4次被犯规，虽然没射门，但是威胁度依旧是对手最忌惮的。武磊3次射门2次射正，1次过人，4次犯规，心态上的急切和比赛中的表现都不尽如人意。

必须提及的是主场的这场比赛中第84分钟石柯将球提到了鹿岛替补席引发争执，也等同于变相的帮助了对手，难怪有人认为这位悍将是卧底。因为这段时间上港的进攻频频施压，对手极其可能再度失球，但是这场风波后明显上港的进攻威胁减弱了。