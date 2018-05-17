对于英超球迷来说足总杯决赛是最受关注的比赛，这次红蓝大战的确有很多看点。历史上曼联曾12次夺得这座奖杯，切尔西则7次夺冠，两队有诸多赛事成为经典，所以这次决赛双方也会竭尽全力。此外因为穆帅曾两次执教切尔西，并且两度在蓝桥下课，内心也有复仇旧主的心。孔蒂接替穆帅成为蓝桥主人，并在处子赛季带领球队登顶英超，但是本赛季却屈居联赛第五，失去了欧战资格后意大利人急需用一座足总杯冠军来弥补，这座奖杯也是孔蒂的最后稻草，所以温布利一战也会倾其所有出战。

值得一提的是从孔蒂入主切尔西之后，在对阵曼联的比赛中有些许的优势。孔蒂第一次和穆帅交战占据主场之利4比0横扫曼联，但是联赛客战红魔却0比2落败，只是足总杯上的红蓝大战中依旧是切尔西在主场1比0淘汰了曼联，在处子赛季孔蒂和穆帅的交锋中是占据了上风的。

切尔西主场4比0曼联的比赛中，佩德罗30秒闪电进球，卡希尔、阿扎尔和坎特先后破门。当场比赛战术对路，切尔西射门14比16，射正6比5，角球5比7，蓝军进攻效率极高。阿扎尔4次射门1次射正打进1球，佩德罗2次射门1次射正，佩刀传射建功堪为第一功臣。曼联主场2比0切尔西的比赛中，拉什福德和埃雷拉先后进球，后者传射建功是关键所在。路易斯和坎特出错送分，这场比赛蓝军全面受困。全场比赛切尔西射门5比9，射正0比3，角球3比1。

足总杯1/4决赛切尔西主场1比0曼联的比赛，埃雷拉吃两黄被罚下场，第二张黄牌是对阿扎尔犯规。多打一人之后坎特接威廉传球打破僵局，帮助球队杀入足总杯半决赛。这场比赛数据一边倒，切尔西射门20比4，射正5比1，角球10比2，曼联输球心服口服。

本赛季切尔西依旧在主场1比0拿下曼联，莫拉塔打进唯一进球，下半场第55分钟阿斯皮利奎塔右路斜传助攻莫拉塔冲顶破门，而他的身边无人盯防，曼联的防守形同虚设。阿扎尔在比赛中有3次射门均射正，传1次威胁球，莫拉塔3次射门2次射正打进1球，传1次威胁球。坎特1次射门且射正，3次抢断，2次解围。

不过本赛季的蓝军客场依旧被红魔2比1拿下，孔蒂无法在客战中拿下穆氏红魔也是很不甘心。这场比赛威廉接阿扎尔传球率先破门，马蒂奇发动进攻，马夏尔助攻卢卡库攻破旧主球门，随后又助攻林加德绝杀蓝军。从卢卡库离开蓝军之后，这是第一次在旧主的面前为己正名，只是主帅就是当年放弃他的穆里尼奥，如此戏剧也的确是场外热点。这场比赛切尔西射门14比10，射正5比7，角球4比3，可惜的是命中率不高，防线不稳酿悲剧。阿扎尔只有1次射门且射正，传4次威胁球，4次过人，送1次助攻，3次被犯规。莫拉塔3次射门1次射正，传2次威胁球。卢卡库5次射门3次射正，传1次威胁球，蓝军是该对这位昔日队友加强防守了。

足总杯再战，切尔西旧将马蒂奇、卢卡库和马塔的发挥是重点，前两人势必会赢得首发机会。切尔西方面想夺冠的话则需要阿扎尔、威廉一起首发，吉鲁和莫拉塔的使用也是一个关键点，毕竟对阵曼联的比赛中莫拉塔的威力更大，但是后者饱受伤病困扰，孔蒂更多可能会给吉鲁首发出战的机会。

赛季末尾两场比赛孔蒂胡乱的轮换是导致球队不胜的主因，本场决战首发阵容至关重要。最佳的首发是库尔图瓦、阿斯皮利奎塔，卡希尔、吕迪格、摩西、坎特，法布雷加斯、阿隆索、威廉、莫拉塔、阿扎尔。不过因为威廉近期被外媒体频频爆出和曼联接触，孔蒂是否选择信任他也是一个问号。

近期英超公布最佳主帅是瓜迪奥拉，被提名的6名主帅中居然没有穆里尼奥，这其中的原因是因为穆帅动用大笔资金后，本赛季并没有斩获任何冠军奖杯，而且欧冠爆冷被弱旅淘汰也很丢人，更多被诟病的还有战术保守打法难看，因此没能入选最佳主帅提名，这点也让穆帅很不舒服，所以足总杯一战曼联主帅更想赢球夺冠。