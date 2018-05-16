



赛季结束温格离开，对于阿森纳来说接下来将迎接更为严峻的考验，这其中引援方面的运筹很重要，再就是如何稳定目前的阵容。不过俱乐部高层近期将效力了球队23年的队医主管列文下岗，引发了球员们的不满，这样的行为如果更多的出现，恐怕造成更衣室不稳，或将导致夏季人才流失，这的确是令枪迷感到忧心的事情。

赛季结束后很多人分析和研究了本赛季阿森纳的问题所在，很多人认为奥巴梅扬等这样的球员加盟阿森纳有点晚是主因之一，否则本赛季不会屈居第六。而如果能在赛季末握有欧冠资格的话，教授或许不会选择离开，那样的话人员补充上也不需要动用太多的资金，球队还可能更快的重新回到前四的位置。

奥巴梅扬加盟枪手是1月31日，这一天开打的联赛中阿森纳客场1比3不敌斯旺西，或许主队没有想到赛季末战是阿森纳用1粒进球将自己送入降级区的。那场比赛厄齐尔助攻蒙雷亚尔进球，但是克卢卡和阿尤先后进球逆转枪手。奥巴梅扬的确是枪手的福星，因为他的英超首秀就斩获进球，球队得以5比1大胜埃弗顿，同为新援的姆希塔良上演助攻帽子戏法的好戏。

不过奥巴梅扬也曾交过英超学费，在客场0比1热刺的比赛中，他只有18次传球，1次解围，1次犯规的数据，没能在强强对话中祭出奇效也是导致球队末尾无缘前四的一个主要原因。0比3曼城的比赛中奥巴梅扬在第53分钟射丢点球，浪费了姆希塔良赢得的点球，赛后也承受了巨大压力。这场强强对话中奥巴梅扬2次射正1次射正，传1次威胁球，2次过人，比对阵热刺要好一些，但是没能进球还罚丢点球的确是低效的。

虽然随后客场1比2布莱顿的比赛中奥巴梅扬打进挽回颜面的一球，但是球队三连败的颓势无法逆转的确是很可悲的事情。那场比赛奥巴梅扬2次射门都射正命中1球，传2次威胁球。好在随后球队主场3比沃特福德，两位新援都有进球，奥巴梅扬第二次惊艳全场，他有4次射门2次射正打进1球外，还送出1次助攻，传1次威胁球。可惜的是当奥巴梅扬连场进球的时候，球队糟糕的防线还是无法避免客场1比3不敌莱斯特城，虽然有少打一人作为借口，但是却无法掩盖枪手防线的漏洞。

随后3比0斯托克城奥巴梅扬梅开二度，状态极好。3比2南安普顿的比赛中他先拔头筹，成为赢球的关键。应该说那段时间的4场比赛中阿森纳新锋是保持了强势的效率，只是阿森纳客场的问题不是一名球员强势就能挽救的。阿森纳客场1比2不敌纽卡的比赛中，奥巴梅扬助攻拉卡泽特先拔头筹，但是球队末尾还是输球了，全场比赛奥巴梅扬3次射门只有1次射正，传2次威胁球。

阿森纳4比1西汉姆的比赛中，比赛末尾阶段奥巴梅扬助攻拉卡泽特破门，打进球队的第三粒进球，也等于锁定了胜果。1比2不敌曼联的比赛中姆希塔良面对旧主破门，奥巴梅扬1次射门1次射正，传1次威胁球表现一般。所幸的是主帅温格的两场告别战奥巴梅扬都进球了，算是回报了教授的知遇之恩。主场告别战中奥巴梅扬梅开二度，球队5比0伯恩利，联赛末战客场1比0哈德斯依旧是他打进一球成为关键先生，这样的表现也为新赛季的阿森纳燃起了希望。

本赛季后半段的比赛中，虽然奥巴梅扬在强强对话中的表现总是有一些平庸，但是能虐菜也是不错的，何况本赛季是处子赛季交一些学费也是必然的，但是这些是无法掩盖他自身的实力和努力的。