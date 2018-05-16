英超尘埃落定，关于最佳教练和最佳英超阵容的讨论也是各执一词。近期著名数据机构OPTA评出的英超最佳阵容，切尔西的两位悍将入选令人称奇，而事实上阿兹皮利奎塔的确是蓝军的至宝，因为近几个赛季中他的发挥都足够关键和稳健。再就是吕迪格的精进，所以两人入选最佳阵容也是实至名归。

因为OPTA根据多种硬性事实和数据作为依据选出最佳阵容的，评选指标多达300多种，没有更多的人为因素，而是用数据说话，所以这份名单的确能获得更多人的认同。曼城入选最佳阵容的球员有大卫-席尔瓦、费尔南迪尼奥和德布劳内，利物浦是萨拉赫和罗伯逊，热刺的哈里-凯恩和埃里克森也入选，门将则是曼联门将德赫亚。

值得一提的是这套最佳阵容有10人出自英超5大豪门，阿森纳则无人入选，纽卡的后卫拉塞尔斯进入这套阵容也成为中下游球队的代表。

曼城本赛季整体表现上佳，所以门将虽然失球数最少，但是论关键性自然不及德赫亚，而如果曼联没有这位门神护佑，也不可能位居联赛第二位。

阿兹皮利奎塔是切尔西的副队长，多面手的他在球场上从来不遗余力，更为难得是他几乎每个赛季都是全勤出战。本赛季数次助攻莫拉塔破门左右多场比赛的赛果，同时也是目前蓝军阵中不失血性的一员悍将。

联赛首轮虽然球队2比3不敌伯恩利，但是莫拉塔能在首秀中传射建功得益于西班牙同胞阿皮的助力，替补登场的他下半场先是打进一球，末尾阶段接阿皮妙传头球摆渡助攻路易斯破门，首秀如此完美的确当谢副队的鼎力相助。

联赛第二轮蓝军2比1热刺，开场第5分钟阿兹皮利奎塔右路传球给莫拉塔，可惜后者头球攻门稍稍偏出球门。下半场来自凯恩的脚后跟传球，埃里克森杀入禁区的射门被阿兹皮利奎塔补位及时化解险情。随后蓝军2比0埃弗顿，蓝军副队助攻莫拉塔打进第二粒进球，这次传球撕开了对手的防线，莫拉塔在无人盯防的情况下轻松破门的确再度证明两人的默契以及阿兹皮利奎塔的传球神准。

欧冠首轮6比0大胜卡拉巴赫，蓝军副队头球破门，帮助球队3比0领先对手，助攻者是小法。切尔西4比0斯托克城的比赛中开场1分钟阿兹皮利奎塔就利用过顶长传球助攻莫拉塔单刀破门，下半场第81分钟又是蓝军副队接小法传球，胸部停球助攻莫拉塔上演帽子戏法。可以看出莫拉塔赛季初的高光表现有阿兹皮利奎塔的功劳，在防守中稳健的同时，还能助力进攻端斩获进球的确不俗。

此外切尔西4比2沃特福德的比赛中，阿兹皮利奎塔一开场就用一脚斜传球找到莫拉塔，可惜后者在对手球员的干扰下没能破门，下半场副队在右路传中球差点让对手送乌龙大礼。这场比赛双方先后破门，最后还是阿兹皮利奎塔在第87分钟接威廉传中球远点头球破门，将比分改写为3比2，末尾锋霸进球才能4比2险胜对手。此外蓝军1比0伯恩茅斯的比赛中，莫拉塔的进球被判阿兹皮利奎塔越位在线，虽然这次越位差之毫厘，但是两位西班牙人的配合的确是屡试不爽。

切尔西1比0绝杀曼联的比赛中也是莫拉塔头球冲顶入网，而助攻者正是蓝军副队，当时他右路斜传球找到无人防守的神锋，后者的射门很轻松，曼联门神德赫亚都没有做出任何反应，由此可见这次传球有鬼斧神工的效果。紧接着蓝军4比0西布朗的比赛中，第一球也是来自阿兹皮利奎塔的传球，阿扎尔摆脱防守后射门被门将扑出，但是却被莫拉塔补射建功。

欧冠切尔西客场4比0卡拉巴赫，阿兹皮利奎塔先后传球帮助队友形成射门机会，可惜的是莫拉塔虽然进球但是被判越位在先，西班牙同胞给予他的支持的确是无处不在，如果锋霸把握能力再强一些，则可能有更多粒进球。3比1纽卡斯尔的比赛中切尔西先失一球，蓝军副队在第21分钟再度右路传中球，莫拉塔虽然被拦截，但是阿扎尔却利用这次机会抽射建功将比分扳平，随后莫拉塔和阿扎尔先后破门为球队斩获胜局。

切尔西3比1哈德斯菲尔德，巴卡约科率先破门，上半场末尾还是阿兹皮利奎塔的斜传球制造破门良机，当时阿隆索得球后传中助攻威廉扩大比分。半场2比0的领先优势是那场比赛的关键，副队除了助攻莫拉塔也可以帮助其他队友建功。2比0布莱顿的比赛中，切尔西开场51秒破门，依旧是蓝军副队右路斜传球助攻莫拉塔破门。此后1比1西汉姆的比赛中阿兹皮利奎塔打进扳平比分的进球，当时后者利用角球机会推射建功帮助球队拿到1分。

足总杯2比0南安普顿晋级决赛一战，第82分钟蓝军副队右路斜传助攻替补出场的莫拉塔破门，成为足总杯大战的绝对功臣。因为吉鲁进入蓝军阵中后，莫拉塔因为背伤影响到他首发出战的机会，所以这粒进球也是为己正名了。1比1哈德斯的比赛切尔西先失一球的情况下，依旧是阿兹皮利奎塔在第61分钟扳平比分，当时他右路传球到禁区，对手的解围球打在阿隆索的头部后反弹入网。

综上所述可以看出蓝军副队本赛季给予球队的贡献有多大，而且一个赛季下来防守端的贡献更为关键，在比赛中他可以打多个位置，且可以随时补位解决防守端的漏洞，如此悍将成为英超最佳阵容中的一员的确名副其实。



