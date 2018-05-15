曼城百分夺冠后，相关的消息更多的指向了球队夏季的引援方向。从目前的消息来看瓜帅是英超内部挖角少，更多的还是想在各大豪门阵中挖来独当一面的球员。因为下赛季的曼城必须剑指欧冠，没有强力新援的确无法完成这一目标。

目前瓜帅比较中意扎哈，本赛季悍将为水晶宫打进9球，球队位列英超第11位，扎哈的功劳最大。目前的英超只要瓜氏曼城抛出橄榄枝，中下游球队的球员都很难拒绝，即便是和其他豪门一起出手，球员也都会选择处于顶峰的曼城。资金上瓜迪奥拉不需要担心，所以这位本赛季强势爆发的边锋势必会到瓜帅麾下。

因为之前想签约马赫雷斯未果，莱斯特城对这位悍将依赖性很大，所以曼城将眼光放在扎哈身上也是很明智的选择。就如同当初希望引入桑切斯最终未果一样，阿奎罗的表现让瓜帅很满意，更为没纳入阿森纳大腿而庆幸。

水晶宫在赛季初是遭遇低迷的，直到2比1拿下卫冕冠军切尔西之后才迎来联赛首胜，扎哈面对蓝军的双人包夹依旧打进制胜球是队内的绝对功臣。此外客场3比0莱斯特城，扎哈和马赫雷斯同场竞技，前者打进上半场的第二粒进球，关键性完胜对手。水晶宫还是在2017年最后一场比赛逼平曼城的球队，那之前蓝月亮只在埃弗顿身上吃到一场平局，其余联赛全部取胜对手，应该说瓜帅对于这支球队和扎哈都印象深刻。

再就是1比2利物浦的比赛中，水晶宫差点逼平红军，扎哈虽然没能破门，但是表现很是稳定，也很具备威胁性。因为本赛季的曼城在利物浦身上输了三场，其中包括一场联赛和欧冠两回合的比赛，所以能限制利物浦的球队势必会引起瓜帅的重视。赛季接近尾声的时候，水晶宫曾5比0拿下莱斯特城，扎哈在第17分钟就先拔头筹也很关键。综上所述瓜帅对于这员虎将是很中意的，所以世界杯前曼城极其可能签下他。

瓜帅心仪的球员还有效力巴萨的蒂亚戈和大巴黎的姆巴佩，相比之下引进这两人的难度比较大，因为都是不缺资金的球队，如果是球队所需要的悍将，绝对无可能送到欧冠争冠对手的帐下。不过凡事都有两面性，如果球员本人意愿是想到英超征战的话，俱乐部则会酌情对待。

谁都知道今夏皇马会大幅度的换血，银河战舰超市打开的时候，瓜帅倒是可能纳入自己所需。不过曼城主帅所喜欢的球员是中场大将克罗斯，球员本人也很欣赏瓜帅的执教理念，因为此前悍将曾在德甲征战，转战西甲也赢得了所有想要的奖杯，而今选择到英超驰骋也是很合理的，所以这个强援倒是可能性更大一些。

只是这笔交易需要克罗斯本人发挥作用，去意坚决才可以完成这笔交易，否则皇马是不肯轻易的送走当打之年的中场核心的。有数据显示克洛斯本赛季的高光表现，他共为皇马出战42场比赛，打进5球，送出8次助攻。联赛主战28场比赛中传球数1983次，成功率高达93％，后面这个数据的确关键，齐达内的确不太可能轻易让功勋离队。

如果夏天纳入这四位强援的话，曼城的阵容则太完美了，不过即便能纳入三人也算是满意的，毕竟另外三大悍将可是转会市场上的香饽饽，曼城在转会市场也不是无所不能的。除了瓜帅动用个人魅力外，就要看球员本人的配合了。

除了纳入强援，曼城所需要做的还要留下对阵功臣们，德布劳内、席尔瓦、萨内、阿奎罗等球员都比较稳，目前只有一人可能流失，他就是有小快灵之称的斯特林。其实本赛季这位悍将的进步很大，也左右了一些关键的比赛，但是对于进攻机会的把握上还是有不足的，这一点也被部分球迷认为是经常吐饼的球员。球员本人对这个评论则不以为然，而且还有其他球队对其抛出橄榄枝，这也让斯特林有了离开的心。目前的曼城队内似乎没有传出失和的情况，但是实际上还是有一些小问题存在的，或许就是这些潜在的因素让斯特林没有更早的和球队续约，再就是薪酬方面的要求让曼城无法满足，而德布劳内则早早的续约留驻曼城。

人们质疑斯特林不能延续强势效应，但是诚实的说在激烈的英超能保持多半个赛季的强势效应就不错了，毕竟谁也不是铁打的，更不是程序设定，如何要求球员将每一次绝佳的进攻机会都射入球门。更何况浪费机会的球员们是需要一个前提的，那就是队友的传球，他的跑位也恰到好处，才能有起脚射门的机会，而如果跑位都无默契的话，就不存在吐饼的情况了，所以多番责怪斯特林浪费机会的确不对。

本赛季曼城三次折服在利物浦的脚下，绝对不是斯特林一个人该承担的。主帅的预判出错，以及克洛普握有克制瓜迪奥拉的办法，后面这一点才是三次决战中的关键，也将是下赛季瓜迪奥拉的重要课题，解决不了的话，一旦欧冠再遇这个对手还可能悲剧。







