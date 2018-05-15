英超末轮阿森纳1比0拿下哈德斯菲尔德，教授的最后一战算是划上了一个完美的句号，但是实际上老人是很不舍的，只是离别已经注定，接下来各自开启新的征程也是必然的。阿森纳新帅极其可能是穆帅手下的助教，这样的话很难看好枪手下赛季重新回到前四，如果送走温格俱乐部依旧无法纳入名帅接替的话，球迷们或许会后悔让功勋老帅离开了。

回看曼联在爵爷退休之后，连续更换两名主帅的糟糕战绩，就能看到阿森纳随后还要经历几个赛季的风雨，才能找到新的合格的继任者，所以阿森纳球迷最需要的是耐心。

因为哈德斯菲尔德末尾三轮先后遭遇曼城、切尔西和阿森纳，所以在逼平了上赛季和本赛季联赛冠军队之后，却折倒在阿森纳的脚下这一点来看，枪手末战的确是展露了自身的优势面，这样的表现也能让教授有一些欣慰。

这场比赛奥巴梅扬在第38分钟破门，当时拉卡泽特和姆希塔良踢墙配合后送直传球，拉姆塞横敲助攻队友建功，虽然此后再没有进球，但是对于温格来说胜局就是最好的回报，毕竟强大的曼城占据主场全主力出战的情况下都没能攻破这匹升班马的球门。更为重要的是这粒进球是运动战进球，四人的化学效应很到位，奥巴梅扬空门得手也是极其轻松的，这也是功勋主帅留给阿森纳的最大财富，坚持美丽足球不仅仅是教授的坚持，也可能是阿森纳人的追求。

温格离开后新帅到位，目前队内的这些得力干将能否延续强势效应也是关键所在。从目前的情况来看，这些球员中除非有其他球队重金报价，应该也不会选择在新赛季开启前选择离开球队的，一切都要看新任主帅的战术需要和他想改进的位置，这两点可能决定队内的主力球员的去留。

本赛季阿森纳联赛中的队内射手王是打进14球的拉卡泽特，随后是奥巴梅扬的10球，拉姆塞7球，加上姆希塔良也有不错的发挥，进攻端的变化应该不会很大。中场方面厄齐尔已经续约，也是队内的助攻王，地位无可撼动。如果大将们都留队的话，就要看新帅如何变阵和更好的调动目前阵容中的潜能了。

曾经爵爷的继任者将无数纪录告破，让曼联人难过和失望，而今温格留给阿森纳的很多独特是否也会成为过去式，也只能在新赛季的比赛中揭晓。或许更多的人们只想知道新任主帅用多少时间才能重新为阿森纳赢得联赛冠军。

温格是睿智的，同时也是美丽足球的坚持者，阿森纳和诸强不同的是并不会动用大笔资金，反而在一些选择中忍痛送走几位队长，倘若不是为了收支平衡，并没有送走功勋队长的话，或许球队和主帅的命运都不是是目前这样的。不过任何球队都有自己的坚持，温格和阿森纳有自己独特的坚持赢得球迷的支持和赞扬，只是换帅后能否依旧故我的坚持则是一个巨大的问号。

在温格22年执教阿森纳的生涯中，和曼联十年争霸，不败夺冠堪为神级伟业，当金元足球进入英超后，教授的运筹增加了更多的困难，但是老人家仍然能尽力的保证欧冠资格，做到这点的确不易。目前英超主帅中除了瓜帅入主两个赛季没被排除在联赛前四之外，其余主帅则都品味过其中的苦涩滋味，教授22年执教枪手也只有上赛季和本赛季无缘前四，相信很多人都知道这其中的坚持有多么不易。

对于国内最早的英超球迷来说，温格和爵爷执掌阿森纳和曼联之初就是那些球员即是这批球迷的青春记忆，而当球员退役离开之后，两位主帅还在持续着这段美好。而当两位老人先后离开帅位之后，这些人群的青春真正的散场，所以教授挥别阿森纳之际，引动了无数球迷眼中的泪花。

一直与教授有传闻的巴黎圣日耳曼日前已经官方宣布托马斯·图赫尔成为球队新帅，德国教头和俱乐部签约两年，这也意味着温格不会去法甲执教。个人认为老人短时间会休息，毕竟22年的三点一线太累了，既然不选择留在英超和英伦执教，那么下一站会做更多的考量之后才可以做最后的决定。

联赛末轮比赛进行到22分钟时球场上想起掌声致敬和送别温格，有这样的温情时刻，相信教授的内心也无法在短时间内全身心的执教其他球队。