英超末轮6大豪门的战绩是5胜1负，只有切尔西客场爆冷不敌纽卡，热刺主场5比4险胜莱斯特城，除了利物浦主场4比0布莱顿是酣胜外，另外的3场比赛都是1比0小胜对手，由此可见赛季最后一战中游球队的实力和竭力。纽卡保级无忧但是还是在主场3球零封切尔西，主帅针对性做的很好。曼城客战圣徒也只能1球小胜，不过因为斯旺西1比2不敌斯托克城，南安普顿输给曼城也无降级之忧，这个比分倒是两队都满意的结果，瓜帅次赛季百分夺冠的确是豪门中最为完美的。

阿森纳客场1比0哈德斯成全了主帅温格，毕竟这是教授执教枪手的最后一场比赛。曼联坐镇主场1比0险胜沃特福德则有隐忧，因为主场作战本该更早的拿下对手，赛后热议的焦点依旧是穆氏曼联的比赛无观赏性。

曼城的这场比赛更值得记忆，因为历史上英超没有积100分夺冠的球队，此外蓝月亮还刷新了联赛胜场纪录和进球数的纪录，因为这三项纪录都是穆里尼奥当年率领切尔西制造的，所以接下来瓜帅和穆帅之争将会是未来几个赛季的焦点，而克洛普和波切蒂诺则将成为搅局者。下赛季的蓝军可能会有新帅上任，枪手则注定会有人接替温格的位置，这样的话6强争霸中伦敦双雄会有怎样的表现依旧是个问号。

从切尔西上赛季登顶，本赛季只能拿到联赛第五来看，英超冠军次赛季会遭遇困境是必然的，所以瓜帅也需要规避这样的情况在曼城身上产生。不过曼城的优势是资金上的充足，夏季再继续补强的话应该不会重蹈切尔西的覆辙。

本轮比赛中建功的是热苏斯，助攻者是德布劳内，后者也因为这一次助攻成为英超助攻王，关键性不言而喻。本赛季的丁丁左右了很多场比赛，而且自身还有潜力可挖，下赛季球队主要目标应该更加侧重于欧冠，所以队内诸将也需要在外战中祭出更为出色的发挥。

本场比赛曼城射门13比8，射正2比3，角球12比1，其他数据是一边倒，但是曼城进球却是伤停补时最后一分钟，如果不是丁丁妙传助攻热苏斯破门，这场比赛很可能平局收场。值得一提的是本场比赛中南安普顿还曾2次击中门框，进球运的确不佳，否则的话真可能阻截冠军球队。

本赛季英超最佳在萨拉赫和德布劳内之中产生，其实两人的支持者都不少，萨拉赫是进球数占优，本轮比赛他打进1球，联赛贡献32球打破了英超单赛季进球纪录，而之前的31球进球纪录者是希勒、C罗和苏亚雷斯，所以红军大腿本赛季的确足够惊艳。不过德布劳内送出16次助攻，还打进8粒进球，比利时人的确更为全面和关键。

回看本赛季曼城的夺冠历程可以再度揭示德布劳内的关键性，首战2比0布莱顿他策动了第一粒进球，席尔瓦助攻阿奎罗破门，热苏斯末尾造对手乌龙球。5比0利物浦一战中德布劳内助攻阿奎罗在第24分钟先拔头筹，随后还助攻热苏斯头球破门，2球的优势的确是这场强强对话中的关键所在。6比0沃特福德也是德布劳内在第27分钟送妙传助攻阿圭罗头球破门，开启进攻狂潮。5比0水晶宫的比赛中德布劳内参与了两粒进球，他利用直传球找到萨内，后者助攻斯特林破门，随后传球给阿奎罗，后者助攻小快灵再下一城，丁丁再度导演了一场酣胜。

客战切尔西是德布劳内爆射建功绝杀了旧主，此后7比2斯托克城德布劳内在第17分钟直接助攻热苏斯破门，还参与此后的两粒进球，全场比赛送2次助攻。3比0伯恩利，德布劳内助攻萨内打进第三球。曼城客场3比2西布朗德布劳内助攻斯特林破门，将比分扩大为3比1。3比1拿下阿森纳的比赛中德布劳内率先破门，紧接着2比0莱斯特城的比赛中德布劳内同样打进第二球。2比0哈德斯的逆转战中，德布劳内助攻热苏斯破门，将比分锁定为2比1，关键性无人能及。

如以上这样出色发挥的比赛还有很多，就不一亿美居了，从以上的这些表现来德布劳内的确很全面而且无私，很多比赛都是他助攻队友打破僵局，其实进球对于豪门球队来说，起码有半分之八十可以斩获胜局，因为英超的铁桶阵是最为牢固的。更为难得是他还能自己亲自操刀解决比赛，所以论关键性的确非德布劳内莫属。大局观到位同样兼备血性和独自解决比赛的能力，瓜帅王朝最不可缺少的大将也是德布劳内。







