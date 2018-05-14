切尔西联赛收官战客场0比3不敌纽卡的比赛堪为孔氏蓝军的耻辱之战，从意大利人拿起蓝军的教鞭之后，0比3不敌对手的比赛还有一场，那就是上赛季不敌阿森纳，但是那之后孔蒂开启了蓝色王朝的13连胜，并在当赛季夺冠。而现在联赛已经结束，留给孔蒂为己正名的比赛只有足总杯决战曼联，如果拿到冠军的话，可以为球队本赛季划上一个较为圆满的句号，否则的话则会影响到球队的士气，甚至增加下赛季的困难。

近两场比赛切尔西1平1负，但是之前却是豪取双线作战的5连胜，这其中的原因是很多人想知道的，个人认为是在1比0拿下利物浦之后，孔蒂的内心产生了变化，酿成了现今的困境。首先依仗着有主场优势，在对阵哈德斯菲尔德的比赛中让吉鲁和阿扎尔替补，这一点是很致命的，倘若补赛能拿下哈德斯，热刺就不可能提前锁定欧冠资格，那么切尔西的希望就会多一层。因为布莱顿末尾前就已经保级成功，所以利物浦爆冷输球的几率很小，所以即便本轮切尔西赢球也依旧是联赛第五。虽然热刺末轮5比4险胜莱斯特城，但是在确定下赛季欧冠资格的情况下依旧如此困难的取胜，而如果有争4压力的话则可能爆冷输球，起码比利物浦输球的几率要大很多，所以蓝军平哈德斯一战很致命。

从一向换人迟缓的孔蒂在对阵升班马的比赛中第54、59分钟就先后换上阿扎尔和吉鲁的做法来看，蓝军主帅是知错就改，可惜的是这样的换人也无法挽救平局的赛果。

此外原本在对阵利物浦的比赛中巴卡约科的是为己正名了，但是对阵哈德斯的比赛中孔蒂却没再给小将机会，而在客战对阵纽卡的比赛中却再度想到了这员备受争议的小将，而结果却是被打回了原形。不能合理的使用状态好的球员，并让其延续强势效应，这是孔蒂最为致命的一点。

从对阵哈德斯轮换6人那一刻开始，或许孔蒂的噩梦已经铸成。对阵纽卡轮换8人，基本是全主力出战，但是却将阿隆索放在的了板凳上，这员大将近期复出表现上佳却被替补，这一点也是人们不理解的地方。近两场比赛从352到3421，临时变阵的确会有意外产生，果然并不是很差的阵容却被打的七零八落，半场无射门更是本赛季从未有过的糟糕表现。

这其中后防线的问题当为第一罪魁，以往蓝军比赛中一旦防线受困就会累及到进攻端无为，本场比赛三后卫选择是阿兹皮利奎塔、克里斯滕森以及卡希尔，而事实上如果启用吕迪格替代小将更好。

孔蒂一向不喜欢轮换，即便在联赛和欧冠的密集赛程中，使用一套阵容硬撑的时候也是屡见不鲜。但是在拿下利物浦之后，球队只有两场联赛和一场足总杯决赛的情况下，场场大轮换的确很反常，而这样想当然的固执导致切尔西末轮成为了英超的笑话。

对于威廉的使用一直是被质疑的，末轮联赛切尔西在第23、59、63分钟先后失球，摩西、巴卡约科以及定位球防守不利导致连丢3球，但是即便如此孔蒂换人的时间依旧无限制的拖延令人发指。蓝军主帅分别在第76、77、82分钟的时候用莫拉塔、威廉和佩德罗换下吉鲁、巴克利、阿扎尔，但是三位替补大将也没能扭转乾坤。威廉只有6次传球，佩德罗1次射门，1次抢断成功，莫拉塔同样只有5次传球。本赛季将阿扎尔换下的比赛基本都输了，所以很多时候孔蒂将比利时人换下的时候就等于缴械投降。

本场比赛数据显示切尔西射门6比16，射正2比6，两次射正球门的球员是吉鲁和巴克利，前者全场比赛2次射门1次射正，后者只有1次射门且射正，但是悍将错失了本场比赛中最好的破门机会，也是本场颗粒无收的主要原因之一。

这场比赛后很多人认为切尔西在摆烂，个人觉得这也许是孔蒂在用另外一种方式揭示板凳的实力，否则真没有原因解释他两场比赛都将一些平时不会登场的球员首发出战了。

不过从末战中孔蒂在场边疲惫憔悴以及蓄起的凌乱的胡须来看，很不愿意臆测他是在故意摆烂，而且这样的外表也在揭示他的竭力和压力，同时也再度证明作为切尔西主帅的不易。不过即便如此，还是要感谢他为切尔西所做的一切，回眸上赛季的343阵型大杀四方令群雄俯首称臣，意大利人的确给切尔西注入了浓重的一笔，接下来如果可以斩落曼联的话，或许孔蒂还有继续留驻蓝桥的可能。