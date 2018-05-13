英超末轮除了南安普顿希望平局和小负来避免降级外，就是联赛前四之争的两场比赛是焦点比赛，利物浦VS布莱顿只要不输就可稳居第四位，切尔西客战纽卡斯尔也必须取胜才能保有重回前四的可能，前提是利物浦意外输球。这样的情况也是赛季初所有人没有想到的，上赛季联赛冠军需要为争四竭力，而利物浦本赛季欧冠杀入决赛，联赛末轮还需要拼命保持不败才能握有下赛季欧冠资格。这样的情况下如果克洛普全主力出战本轮比赛的话，的确不利于随后的欧冠决赛，所以这场比赛红军主帅会适度轮换阵容，这样的话的确有失分的可能。

本轮联赛克洛普会轮休几位球员，以保证双线都能赢球，毕竟欧冠决赛比联赛更为重要。不过主帅这样做也是因为布莱顿已经成功保级，所以末战也不会拼命，所以红军诸将只要正常发挥就可以拿下对手，毕竟两队实力是有差距的。自然可以让利物浦压力减轻还要感谢曼联，因为此前红魔客场爆冷0比1不敌布莱顿让对手提前保级成功，所以才不会在末尾必须在利物浦身上抢分。不过这样的爆冷却变相的坑了切尔西，后者很可能因此无缘下赛季欧冠资格。

利物浦近3场比赛1平2负，的确是处于低迷期，好在本轮比赛前因为切尔西补赛主场被哈德斯逼平，所以本轮联赛红军只需一分就可以稳居前四，平局的难度的确不高，而且红军还有主场之利，爆冷输球的几率的确不大。布莱顿近3场比赛1胜1平1负，对手是伯恩利、曼联和曼城，上轮联赛1比3不敌曼城，但是球队能在保级关头拿下曼联的确是应对得当，末轮对阵利物浦的确是无关痛痒的比赛，就看这支升班马是否还想在强队身上找找存在感了。

本轮比赛萨拉赫对进球的渴望要高于其他队友，因为埃及梅西近两场比赛无进球，陷入球荒的他也让俱乐部和国家队球迷担心，毕竟他的状态可定球队命运。目前俱乐部方面需要争夺第四和欧冠夺魁，两场比赛只要他给力的话就能拿到前四且拿到欧冠奖杯。国家队方面埃及队对于萨拉赫的依赖更为明显，现在状态下滑的确不利于世界杯赛场的发挥。

目前的英超射手榜上萨拉赫打进31球位列第一，第二位的是热刺的凯恩，后者打进28球。接下来一轮联赛如果凯恩上演大四喜的话则可能拿到射手王，而萨拉赫只要有进球的话，对手就很难取而代之了，所以末轮联赛萨拉赫急需要用进球来保证个人的荣誉。此外在欧洲金靴奖的争夺中，梅西34球力压萨拉赫的31球，同样需要3粒进球才能追平对手，所以末尾的两场比赛对于萨拉赫至关重要。相比较下来联赛拿到射手王的几率更大一些，所以埃及人本轮会竭力。

本轮比赛利物浦的戈麦斯、张伯伦、埃姆雷-詹和马蒂普都因伤缺席，拉拉纳可以替补备战，至于克洛普要轮换几名主力则需要在赛前来定。两队本赛季第一次交战利物浦客场5比1拿下对手，那场比赛菲尔米诺梅开二度，其他两位建功的球员则是埃姆雷詹和已经离开利物浦的库蒂尼奥。比赛中先是埃姆雷詹接库蒂尼奥开出的角球机会头球建功先拔头筹，当时比赛进行到上半场第30分钟。随后两粒进球都是是库蒂尼奥助攻菲尔米诺建功，第4球依旧是库蒂尼奥定位球直接破门，末尾一球是后者传射造邓克乌龙球。可以看出大胜的这场比赛中的进球都是库蒂尼奥操刀和助攻打进的，所以本轮比赛急需利物浦双神发威，因为埃姆雷詹本场也缺阵。

在上轮联赛0比1不敌切尔西的比赛中，萨拉赫只有1次射门，传1次威胁球，1次抢断成功，如此低效很罕见。马内获得的机会更多，可惜4次射门3次射正却没能破门，此外还传出3次威胁球，3次过人，必须承认的是利物浦最大的杀器还是萨拉赫和菲尔米诺，马内只是神经刀偶尔发威而已。菲尔米诺在红蓝大战中也只有1次射门，传2次威胁球，1次抢断，和萨拉赫的数据倒是惊人的相似，倘若联赛末轮也如此，那么球队就可能落到联赛第五位了。







