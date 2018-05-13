英超末轮曼城对阵仍需为保级苦战的南安普顿，所以这场比赛会是激烈的一战。曼城赢球的话将积100分完美收官，圣徒如果大比分输球，一旦处在降级区的斯旺西拿下斯托克城，两队积分就会相同，所以圣徒势必会在主场拼命，寄望在本赛季联赛冠军身上拿分。曼城本赛季不胜的场次很少，其中客场先后0比0水晶宫、3比4利物浦、1比1伯恩利、足总杯0比1维冈竞技、欧冠0比3利物浦，失分的场次比主场要多，所以圣徒的确可能从末轮拿到平局，毕竟1分也能足以保级。

曼城的利好面很多，因为早就提前夺冠，上轮联赛也将三项纪录刷新，所以球队本轮客战并没有太多的压力。阵容中只有阿奎罗伤停，主帅用人方面不受影响，而且两队实力差距也大，所以的确可能再度刷新英超积分纪录。不过曼城赢球需要一个前提，那就是圣徒并不会采取哈德斯一样的密集防守，合理限制曼城核心球员的发挥，因为此前曼城主场曾被升班马逼成0比0平，赛后也被认为是抑制曼城的最佳方式。

本赛季两队第一次遭遇，南安普顿客场1比2曼城，瓜帅的球队并没能大胜，这也说明圣徒有限制对手的办法。值得一提的是那场比赛的三粒进球中圣徒制造2球，先是由范迪克送乌龙大礼，随后罗梅乌扳平比分，下半场伤停补时最后一分钟斯特林才用一脚世界波绝杀了对手，所以那场比赛小快灵成为英雄，而相对应的则是其他队友的低效。

那场比赛曼城首发出战的是埃德森、沃克尔、奥塔门迪、孔帕尼、德尔夫、德布劳内、费尔南迪尼奥、京多安、斯特林、热苏斯、阿圭罗，替补登场的是席尔瓦和贝纳尔多，可以说瓜帅祭出了全部主力球员，但是末尾只能凭借斯特林的个人能力才觅得一场胜局，足见那段时间的曼城并不强大。

事实上本赛季曼城在那段时间是陷入了一段低谷，欧冠主场1比0费耶诺德之后，球队三轮联赛都是1比2险胜联赛弱旅，对手是哈德斯、南安普顿和西汉姆。这三场比赛后球队欧冠客场1比2不敌顿涅茨克矿工，这场比赛是球队赛季首场败仗。由此可见英超三名中游球队给与曼城的压力是很明显的，而圣徒本轮能否如愿则要看球队核心球员的发挥。

圣徒联赛末战有三人伤停，分别是史蒂文-戴维斯、堡法尔、勒米纳，主帅排兵布阵很重要。上一次两队的赛后数据显示曼城射门26比6，射正12比2，角球6比5，南安普顿还曾两次击中门框，曼城12次射正只命中一球，可见进攻球员很多次浪费机会。当场比赛斯特林2次射门2次射正，传2次威胁球。阿奎罗4次射门1次射正，传2次威胁球，2次过人。热苏斯3次射门2次射正，传1次威胁球。德布劳内5次射门3次射正，传9次威胁球，送出一次助攻。

不过现在的曼城和当时不同，赛季最后一战势必会全力以赴。球队上轮补赛主场3比1拿下布莱顿的比赛中达尼洛、贝尔纳多和费尔南迪尼奥先后破门，赢球后的曼城破了此前切尔西创造的单赛季赢球场次、积分和进球纪录，本轮比赛则可能再度刷新这些数据。

上轮联赛得到首发机会的贝纳尔多只有1次射门就先拔头筹，萨内1次射门且射正，传5次威胁球，送出3次助攻，的确是这场补赛中最为关键的一员。只是热苏斯2次射门无射正，表现还是很一般，在阿奎罗伤停的情况下，小将并没有祭出取而代之的表现，这一点倒是胜局下最令人失望的。

本赛季的曼城在欧冠出局未能染指这座奖杯，因此也被认为是赛季不够圆满的所在。但是国内赛事斩获联赛和联赛杯两座奖杯的确不错，如果赛季末尾积100分收官的确是另外的一种完美，相信曼城上下都会倾力而为。

本轮比赛除了曼城再创新的纪录外，队内的萨内和德布劳内还将决出本赛季的助攻王，目前两人都送出15次助攻，本场比赛谁能助攻队友破门就将成为本赛季的助攻王。这样的情况也能证明本赛季曼城的强大，球队彼此的化学效应和无私属性的确很可贵。

从2012-13赛季南安普顿重返英超后，对阵曼城有11场比赛，圣徒的战绩是2胜2平7负，主场的比赛战绩是2胜1平2负，由此可见圣徒主场还是有一定的优势心理的。