切尔西关键的联赛补赛却在主场被哈德斯逼成1比1平，争4的希望更渺茫了，因为热刺1比0纽卡之后稳稳拿到下赛季的欧冠资格，切尔西想重返前四第一需要在联赛末轮客场拿下纽卡斯尔，再就是指望利物浦主场输给已经保级成功的布莱顿。虽然需要为欧冠决赛分心，但是在欧冠奖杯没落到自己手中之前，克洛普是不会允许球队爆冷的，因此红军末轮输球的几率很小，所以切尔西只需要做好自己就好。

上轮联赛切尔西爆冷平局主帅孔蒂的确是最该负责的，因为升班马有保级大任，之前客战曼城都能0比0拿走1分，孔蒂居然在这场比赛中轮换6名球员对抗升班马，这样做的确是在自残，更被一些切尔西的对手认为是神来之笔的换人，因为利物浦平局都可稳居前四，因为净胜球是占优的。谁都知道蓝军末尾的几轮比赛都必须拿到3分才行，除非意大利人认为蓝军主场的进攻实力强于曼城才会如此轻视对手，否则如此排兵布阵等同于故意放弃争四了。

莫拉塔饱受伤病困扰却得到首发机会，这样做很冒险，此前建功的吉鲁却被放在板凳，这样做是愚蠢。库尔图瓦因伤缺阵可以理解，而正是无第一门神护佑，球队更需要尽可能祭出全主力阵容出战才能赢球。这场比赛给予威廉和佩德罗出战的机会的确无可厚非，莫拉塔也是因为他希望用比赛中的表现来赢得出战世界杯的机会，这一点也是可以理解的。只是最不能理解的是做出了如此多的变动之后，居然还将最近表现很出色的摩西替补，派上了扎帕科斯塔，很显然这个变化是最致命的一点。

回看本赛季的所有比赛中，多人轮换多是在初期的杯赛中，对手都是低级被联赛的球队。哈德斯菲尔德本赛季先后爆冷曼联和曼城，这样的对手如何敢于如此的轻视，所以给与切尔西联赛冠军的主帅的确同样是本赛季无缘下赛季欧冠的罪人。

一向不轮换的孔蒂一下子动了6人，还给了克里斯滕森出战的机会，并将阿扎尔按在板凳上，的确很反常。因为对阵哈德斯菲尔德的比赛后，球队将打末轮对阵纽卡的比赛，并不是足总杯决赛面对曼联，主帅为什么要突然神经刀似的轮换如此多的球员，能解释清楚的或许只有孔蒂了。

赛后也有人认为孔蒂是不满赛季后注定离开的事实，所以故意出昏招让球队失去欧冠资格，虽然本人不愿意这样臆测主帅，但是也无法相信他的轮换多人是用心良苦的为球队博胜。必须承认的是这场比赛孔蒂也曾设法补救，在落后一球之后，主帅在第54分钟他用吉鲁换下扎帕科斯塔，第59分钟用阿扎尔换下佩德罗，但是随后破门的不是这些超级替补，而是阿兹皮利奎塔利用右路传球到禁区，皮球打到阿隆索的头部反弹入网的。

比分扳平后留给切尔西还有29分钟的时间，但是球队还是没能攻破对手的球门，孔蒂也没用完第三个换人名额。对手的防守在此前对阵曼城的比赛中已经显露无疑，所以指望在这样短的时间内攻破铁桶阵的确不易。阿扎尔登场后有2次射门，传2次威胁球，5次过人。吉鲁1次射门，传1次威胁球。莫拉塔全场比赛3次射门2次射正没有进球，传3次威胁球，西班牙人的运气的确不好，此外就是哈德斯门将在这场比赛发挥极其的出色。

主场爆冷失分已经成为事实，接下来切尔西需要的全力拿下纽卡斯尔就好，至于利物浦的赛果则不需要有太多的期待。一个惊艳的赛季之后，孔蒂给与切尔西是一个失望的赛季，接下来走人也是必然的，只是切尔西上下则不可以因此丧失斗志。