随着联赛逐渐进入收官阶段，关于引援的动向也越来越多。这其中皇马想在今夏大笔引援的消息更是出奇的多，除了有消息说皇马要花2.6亿将内马尔重新引回西甲外，今夏对阿扎尔的的纳入也更为渴望。不过阿扎尔近期因为传闻公开表示自己不会以有没有欧冠来决定什么，言外之意是并不会太在意切尔西本赛季能否拿到下赛季欧冠资格。但是话语中也没有明确的表示自己不会离开，但是他很明白切尔西需要他，球迷更是很喜欢自己，寄望自己一直长留蓝桥。这样说证明他很明白如果一旦离开蓝军，球迷们会失望。

目前的切尔西想要重新回到前四的位置很难，除了剩余两轮比赛全胜，还要寄望热刺输一场或利物浦末轮平局或输球才行，因为蓝军在净胜球方面都不及这两位对手，所以即便相同积分也无法排在对手的前面。如果球队再度失去欧冠资格，队内的确可能有人会离开，只是和其他球队失去欧冠导致人才流失相比，穆帅第二次挥别蓝军的赛季球队就没有欧冠资格，也并没有引发人才流失。切尔西还在上赛季重新夺回了英超奖杯，队内核心球员也都没因为无欧冠资格而选择离开，所以今夏如果有人离开一定有其他的原因。

早前阿扎尔曾公开表示会带给球队冠军之后才会考虑离开，上赛季夺得英超冠军，本赛季则没有异动，这也说明比利时人想离开的心并不迫切。而随着个人和切尔西的合同到期越来越近了，在还没有续约之前的确可能有变动，不过这一切都取决三方决定，那就是切尔西高层、皇马和阿扎尔本人达成共识才行，此外阿扎尔不会转会皇马以外的其他豪门。因为阿扎尔没成名前最希望自己职业生涯能为皇马效力，再就是齐达内对于他的欣赏始终如一。因为当初切尔西将自己引入英超，也有知遇之恩，尤其是阿布亲自出面，且将阿扎尔的两个弟弟先后纳入蓝军阵容，如此厚待不容辜负，所以如果想离开的话则必须得到允许才行。

阿扎尔对于切尔西的重要性不言而喻，如果他在队，无论是否换帅，球队只要纳入几名强援都可能帮助球队重新拿到冠军奖杯。联赛是需要实力的，而切尔西近些赛季夺冠的次数比较多，欧冠除了实力还需要签运和运气，就如本赛季杀入决赛的利物浦一样，红军的阵容厚度和资金注入也并不及双曼，但是却奇迹的杀入了欧冠决赛，所以这一点切尔西在今后的赛季也是可以做到的。

切尔西老板阿布此前希望俱乐部加快引援的工作，也是志在新赛季有更多斩获，同时让核心球员放心，这一点阿扎尔一定感同身受。如果本赛季皇马再度夺取欧冠奖杯的话，之后的几个赛季再想谋夺这座奖杯则会更难，因为欧冠夺魁是需要很多因素的。阿扎尔目前还没能拿到欧冠奖杯，所以如果留在切尔西夺取这座奖杯的话，个人成就方面会被更多人认同，而转会皇马之后则会是群星中的一员而已。

虽然离开有很多不舍和阻碍，但是阿扎尔的话语中显然没彻底打消皇马的念想，而被传言他和其他豪门有关联的时候，阿扎尔则第一时间否定了传言。因为早前他曾在接受访问的时候断言不会加盟曼联，因此还引发了曼联球迷的咆哮和报复性的语言，由此可见阿扎尔对于自己未来是有原则的，那就是不会加盟到任何英超球队阵中。因为他随后谈到自己在切尔西拿到两座联赛奖杯了，言外之意他的下一目标就是欧冠。

很多时候传闻有真有假，人们都需要抽丝剥茧的找出最接近真相的答案，阿扎尔的去留要看皇马和切尔西协商才行。本赛季的阿扎尔数据并没有多么惊人，而球队对于他的依赖却是很明显的，以至于一旦他个人发挥不佳的时候，球队就险胜甚至会失分。

在阿扎尔缺阵的时候，球队就会缺少能突破能盘带过人，速度还足够快，且能撕开对手防线的人，更为重要的是只要阿扎尔在场上就能分散对手的防守，这一点也有利于其他队友建功。上轮联赛对阵利物浦的最后时刻换下了阿扎尔，一球领先的情况还真有一点危险，因为一旦让对手防守压力减轻的话，的确可能在进攻端有所斩获。