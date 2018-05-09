近期备受关注的是爵爷突然生病入院进行了手术，所幸的是目前老人家已经醒来，而且爵爷苏醒后第一句话就问及足球事令人感动。有的人毕生都和足球相连，一位老人经历这样的突发事情居然还会心系足球的确证明他对绿茵场的深爱。除了问及儿子执教球队的赛事情况，爵爷还惦记着足总杯曼联对阵切尔西的决赛，以及C罗效力的皇马对阵利物浦的欧冠决赛，由此可见老人家对曼联和爱徒的惦念和重视。因为爵爷的身体情况，足总杯决赛老人家是无可能观战了，但是欧冠决赛却可能见证谁能登顶。

每个人的生命中都有极其重要的东西，对于喜欢足球的人们来说赛场事就是最为重要的。C罗的敬业也是现役球员中的佼佼者，爵爷对他的点拨和关怀也是独一份的，所以为了爵爷的期待C罗也会竭力在欧冠决赛中再造神奇。因为欧冠连续登顶的球队只有皇马，而连续三个赛季都雄霸欧冠则更是创造历史，因此皇马上下都会竭力，而能左右胜局的当属C罗。

爵爷入院进行手术后，西班牙德比战最终平局收场，C罗打进一球，但是后者却没有兴奋的庆祝进球。赛后被问及，C罗坦言是因为爵爷躺在医院，自己没办法高兴起来。由此可见无论身在何处，C罗都更关心如父亲一般的爵爷的健康状态。

C罗本赛季至今为皇马出战26场比赛，打进25球位列西甲射手榜第二，进球中有3粒点球，此外还送出5次助攻，129次射门67次射正。位列西甲射手榜第一的梅西为巴萨出战34场比赛打进33球，比C罗多8球，但是参与的比赛也比C罗多8场，所以两人联赛的表现也是极其相近的。只是C罗赛季初被多长禁赛影响到了他的发挥，而且球队整体比较低迷，尤其是在联赛中，这一点同样影响了C罗的发挥。而梅西身边的队友则更为给力，加上本赛季大笔引入的强援都有不俗的表现，而皇马引援上则没有足够给力的球员，这一点也是球队在西甲无法触及冠军的主因。

欧冠赛场C罗为皇马出场12次，打进15球，其中有4粒点球，送出2次助攻，欧冠共有63次射门32次射正，位列射手榜第一，可以看出C罗在欧冠中的表现更为关键。回看本赛季欧冠皇马一路走来的过程，可以发现C罗在其中的关键性。

欧冠小组赛首轮皇马3比0希腊人竞技，C罗打进前两粒进球，一次来自贝尔的左路传球，C罗推射建功，第二球是点球机会，2比0的领先优势等于奠定了胜局。第二轮客场3比1多特蒙德，C罗打进第2,3粒进球，巧合的依旧是贝尔低传助攻葡萄牙人推射建功，第二粒进球则是莫德里奇直传球C罗斜射入网。

主场1比1平热刺，两粒进球其实都是皇马球员打进的，只是第一球是瓦拉内的乌龙球，这样的困境下C罗命中克洛斯赢得点球机会，此外那场比赛C罗还曾头球击中立柱，距离进球差之毫厘。随后客场1比3不敌热刺一战，对手第一粒进球有越位嫌疑，球队随后陷入困境，但是末尾C罗还是为球队打进挽回颜面的一球，这样的进球可以让球队不会因为失利而失去斗志，而且当时球队在小组中依旧有足够的优势。随后6比0大胜希腊人竞技C罗打进锦上开花的一球，球队士气的确没受到此前输球的影响，反而是多点开花令人欣慰。

小组赛末轮虽然球队2比3输球，但是C罗的表现依旧不错，他参与了第一粒进球，随后自己进球将比分扩大为2比0，只是可惜球队连续失球，自己末尾进球被吹掉后被多特绝杀了。但是不可否的是场场都能进球并不是所有人都能做到的，如果梅西能做到，巴萨也不会客场被罗马3球零封之后出局了。进入淘汰赛皇马对阵大巴黎，的确比其他球队更有难度，但是球队还是最终晋级。首回合战内马尔领军的球队，皇马在先失一球的情况下由C罗先罚进点球将比分扳平，随后打进反超比分的进球，逆转战对于球队的益处更大，这支球队也更具韧性和血性。

对阵大巴黎的次回合比赛中，C罗下半场打进第一球，这次他利用自身的能力头槌破门，在被对手追平比分后，又是他助攻卡塞米罗锁定胜局。这个系列赛内马尔和卡瓦尼成为C罗的陪衬，皇马核心的个人能力到位外，他和队友的化学效应更为明显和犀利。

1/4决赛首战很想复仇皇马的尤文，客战中C罗先打进闪电进球，随后还打入最精彩的倒钩进球，此外还助攻马塞洛破门，应该说客场3比0零封尤文的这场比赛的C罗堪称完美。次回合再战尤文，虽然球队连续丢了3球，但是末尾C罗罚进了点球更为关键。在心态上葡萄牙人更稳，布冯则因为抗议点球判罚而被罚下场。C罗的欧冠历程除了自身的努力和实力，还有对手的另类助攻，这场比赛中布冯显然是C罗的陪衬，因为他大脑发热错失了直接面对C罗主罚点球的考验，而选择了被罚下，对左右球队命运的点球无能为力。

半决赛两战拜仁，首回合C罗没有进球，但是队友马塞洛世界波破门，阿森西奥命中一球，宝贵的客场进球和胜局成为晋级决赛的资本。次回合本泽马梅开二度，2比2的比分和对手握手言和，但是平局不妨碍球队跻身决赛，很明显这个系列赛球队积攒了很多人品，C罗无进球也极其可能是蓄力在决赛中发威。

可以看出C罗本赛季的欧冠之旅是有很多不同的，球队绝非完美，却有足够的韧性也足够顽强，此外运气也不错，这一点就是冠军相。球队也不是全胜的战绩，因为那样的话很可能瞬间被灭，本赛季前有巴萨后有罗马，不败战绩和主场连胜都可能被颠覆。