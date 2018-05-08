本周中有英超的几场补赛要打，莱斯特城主场迎战阿森纳，曼城主场对阵布莱顿，切尔西主场战哈德斯菲尔德，阿森纳已无前四希望，更多的寄望用赢球来致敬即将离开的主帅温格。曼城急需在主场赢球刷新单赛季多项纪录。切尔西则需要继续连胜来博取重新回到前四，所以这场比赛也是生死战。因为哈德斯刚刚客场逼平曼城，所以切尔西即便主场作战仍需要开启进攻端的各种能量才行。

上周末切尔西1比0拿下利物浦的比赛中，切尔西消耗了一些体能，主帅换人迟缓，所以主力几乎打满了全场比赛，所以本轮战升班马需要启用板凳上的奇兵。除了体能上更充沛外，还有一个重要的因素，因为切尔西此前客场3比1拿下哈德斯的进球功臣就是威廉和佩德罗，现今两人替补的次数太多，所以在一周双赛的情况下启用两大悍将是必须的。另外一位进球功臣则是巴卡约科，周末对阵利物浦的比赛中小将有极其出色发挥，体能也没问题，所以可以在本轮补赛中继续首发出战。

切尔西和哈德斯近14次交锋，蓝军的战绩是10胜3平1负，唯一一场败仗是在1963年，所以可以看出蓝军对阵这个对手是有优势面的。不过因为对手近期急需抢分保级，能逼平曼城的确说明防守到位，切尔西也不得不防。

本赛季切尔西的进球数和前四的对手是有距离的，目前曼城102球最多，随后是利物浦的80球，热刺68球，曼联67球，切尔西目前只打进61球，所以在争四大战中净胜球是没有优势，本场比赛则需要抢开局尽早进球才能斩获胜局。

回看本赛季首次对阵哈德斯的比赛中，第一粒进球就是在上半场第23分钟，当时对手门将罗斯尔开大脚球被切尔西将球拦截下来，随后威廉快速反击后传球助攻巴卡约科小角度破门。进球之后对手加强防守所以进攻受限了，好在临近半场结束前，来自阿兹皮利奎塔的斜传球，阿隆索助攻威廉头球建功，应该说蓝军大腿极少用头槌破门，这次传球的确很到位，威廉才能准确命中。

上半场的这两球的确等同于奠定胜果，下半场开场五分钟又是阿隆索传中助攻佩德罗破门，可以说那场比赛中阿隆索足够关键。周末对阵利物浦的比赛中悍将才解禁复出，表现却极其出色，其中有一脚直接射门很是惊艳，所以本场关键战阿隆索、威廉、佩德罗和巴卡约科都可以出战，并可能协力拿下对手。

虽然外界传闻威廉可能会加盟曼联，但是事实上如果巴西人想去红魔阵中的话，去年夏天就去了，所以孔蒂不应该以外界的传闻来安排首发阵容。克里斯滕森在上一次对阵哈德斯的比赛中替补出场，那之后逐渐得到主力位置，但是前段时间因为屡屡出错只有再度被放在替补席，而在巴卡约科再度爆发之后，克里斯滕森也该得到出场的机会。

英超中下游球队的利器是防守固若金汤，此外就是利用定位球斩获进球。切尔西3比1哈德斯菲尔德的比赛中，对手很是顽强，并在伤停补时中打进一球，当时就是利用角球机会，并开出战术角球后传中，头球建功的将是替补出场的德波伊特雷，所以本轮比赛如果只是1球领先的话，切尔西必须防备对手末尾发力。

两队上次交战孔蒂祭出的阵型是343，而最近更多的启用352阵型，所以本场比赛是否重启343阵型也是一个问号，而如果继续使用352阵型则有更多的未知性。切尔西之所以陷入争四困境中正是因为切尔西之前主场1比1西汉姆，所以对阵哈德斯必须规避0比0和平局收场。蓝军近期豪取6连胜，球队共打进9球，失3球，近3场比赛打进4球0失球，防守稳健，进攻端的效率还有待提升。

上一次交锋的赛后数据切尔西射门12比7，射正5比2，角球3比1，成功传中4比1，莫拉塔因为受伤没有出战，威廉、阿扎尔和佩德罗首发出战发挥都足够关键。阿扎尔传3次威胁球，佩德罗4次射门2次射正打进1球，威廉2次射门1次射正就斩获进球，此外还送出2次助攻，传3次威胁球，所以本轮比赛威廉必须首发出战。