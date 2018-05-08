本周中凌晨英超补赛曼城主场将迎战布莱顿，如果说上周末对阵哈德斯菲尔德的比赛全队都不在状态的话，那么本场比赛则需要全力以赴了。因为对阵布莱顿是曼城本赛季的最后一个主场的比赛，亚亚图雷也迎来自己效力蓝月亮的最后一个主场的比赛，赛前德布劳内公开赞叹前辈是球队的奠基人，所以这份尊重就需要用赢球来证明。

本赛季的首场英超比赛曼城就在客场2比0拿下布莱顿赢得开门红，当场比赛球队赢的也不容易。球队在下半场第70分钟才由阿圭罗打破僵局，当时德布劳内拿球组织进攻，随后传给席尔瓦，后者神传到无人防守的阿奎罗脚下斩获进球，应该说西班牙人的传球到位，才能在久攻不下的情况一球领先。打开局面后曼城进球很快再度到来，5分钟后费尔南迪尼奥的传中球导致对手防守球员出错送乌龙大礼，当然热苏斯在关键位置的威慑力也是造顿克乌龙的关键原因。

全场比赛曼城射门14比6，射正4比2，命中2球进攻效率也挺高的，最为关键的还是阿奎罗的状态，比赛中他有2次射门1次射正就打入关键进球，此外还传出2次威胁球。热苏斯4次射门1次射正，表现中规中矩。而今大腿伤停，热苏斯等其他球队则需要站出来解决比赛。上轮对阵哈德斯的比赛中热苏斯表现很一般，全场比赛2次射门0射正，传2次威胁球，在大腿不在的情况下，作为瓜帅最为器重的球员的确该拿出相应的表现，事实上热苏斯是曼城未来几个赛季绝对的重要成员，但是表现不佳的话则可能沦为替补。

因为今夏的曼城还会动用大笔资金纳入强援，虽然不会如瓜帅开玩笑说的那样多，但是因为欧冠奖杯还没到，引入3到4名强援的需求还是会达到的。因此下赛季每个位置的竞争也会根伟激烈，这样的情况下状态不好则可能被取代。热苏斯的效率不高是因为近两个赛季都受到伤病的困扰，但是这不能当成效率不高的借口。本赛季热苏斯在联赛中贡献12粒进球，位列都内第三得分手，前面是阿奎罗的21球和斯特林的18球，所以如果本轮继续首发的急需要用进球说话。

斯特林周末联赛表现比其他球员好，周中的比赛势必会首发出战，因此这场比赛能否拿下布莱顿要看小快灵的发挥。在此前曼城客场4比1拿下西汉姆的比赛中，斯特林上演助攻帽子戏法，个人也有6次射门2次射正，传4次威胁球，8次过人的高光表现，本轮急需三分必然让他连场作战。

布莱顿和哈德斯一样都是升班马，本赛季前者在对阵豪门的比赛中表现也不错，球队先后2比1和0比2阿森纳、0比1和1比0曼联、1比5利物浦、1比1和0比2热刺，0比4和0比2切尔西，0比2曼城。可以看出球队在阿森纳和曼联身上拿到6分，逼平热刺拿到1分，联赛末尾两场比赛先后客战曼城和利物浦，加上上轮对阵曼联，这魔鬼赛程是对于升班马最大的考验。

赛前布莱顿后卫利亚姆-罗赛尼尔公开献媚，他认为曼城的存在提升了其他英超球队的战术水平，殊不知前后温格后有孔蒂，在赛前大赞瓜氏曼城之后都在比赛中输球了。不过或许这名后卫对曼城研究到位，接下来的比赛中则要看看悍将是否能防御到本赛季英超冠军队的强大攻击群。

本场比赛亚亚图雷极其可能佩戴队长袖标首发出战，如果真如此的话，悍将将迎来本赛季第一次首发出战的机会，这样的安排也是对功勋球员最大的尊重。