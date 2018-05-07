对于本赛季末期只想争夺欧冠资格的切尔西来说，剩余的两场联赛全部获胜还要看利物浦和热刺的战绩才能定自身的命运，这的确是赛季之初所有人没有想到的。不过和争四相比，能在主场力挫利物浦的确是能提升士气的一战。这场比赛孔蒂继续启用巴卡约科引发争议，而比赛中这员小将却祭出于以往完全不同的表现令人称奇，更为重要的是他参与本场的唯一一粒进球，从罪魁变身致胜功臣的他也让切尔西的年轻球员振奋。事实上每个赛季都需要新鲜血液的注入，年轻球员的成长对于球队至关重要，对于巴卡约科的信任在克里斯滕森身上同样适用。

孔蒂处子赛季就给与切尔西英超冠军奖杯，的确比瓜帅和穆帅更为出色，但是本赛季却陷入了困顿中，屡屡失分导致球队只能为争四而战。利物浦本赛季欧冠杀入决赛，球队是英超外战中表现最佳的球队。但是从欧冠主场5比2拿下罗马之后，球队的战绩就不稳，近3场比赛更是没有胜绩。球队先后在欧冠客场2比4罗马、联赛主场0比0斯托克城、本轮0比1不敌切尔西，接下来的两场比赛如果输球的话不仅仅赛季四大皆空，而且还可能失去下赛季欧冠资格。

因为切尔西本场赢球后将积分差距缩小到3分，但是蓝军少赛一场，如果利物浦随后末战平局的话，切尔西联赛两场比赛全胜的话就可以在积分上超越红军。即便利物浦末轮联赛赢球，蓝军两场全胜的话也会将积分追平，所以接下来的利物浦必须双线发力才行。欧冠对阵皇马的决赛也是一战决定命运，红军赢球就夺冠，输球则会留下遗憾。切尔西本赛季还有三场比赛要打，随后联赛要对阵哈德斯和纽卡，足总杯决赛中拿下曼联才能觅得一座冠军奖杯，同时也可能拿到下赛季欧冠资格，球队需要面对一周双赛的考验，同样需要竭力。

和利物浦不同的是切尔西近期豪取双线作战的5连胜，这其中包括足总杯2比0淘汰南安普顿晋级决赛的比赛，此外的4场联赛球队分别3比2南安普顿、2比1伯恩利、1比0斯旺西和利物浦。这是球队本赛季的最长连胜纪录，此前有1次4连胜是在赛季初获得，由此可见近期的切尔西处于一个强势发挥期，蓝军球迷都寄望球队能延续这样的强势完成末尾的三场生死战。

虽然目前各界都认为孔蒂离开切尔西已经是铁定的，但是意大利人对于比赛的紧张程度还是很明显的，所以即便替补球员都热身完毕了，孔蒂在场边忙着示意球员要压上，好像都忘记了换人。本场的换人时间是第86、89、93分钟，而红军主帅则在第59、74、89分钟的时候做出了三次的换人调整，从换人上克洛普更为积极。

孔蒂致胜的原因在于防线对于萨拉赫和菲尔米诺的盯防到位，以至于本场比赛中获得无数最佳头衔的萨拉赫居然在球队失球后采取特殊手段想赢得破门良机。当时他在禁区附近利用摔倒，被裁判判定假摔并出示黄牌，慢镜头显示这次假摔的动作太过明显，可以说本场的萨拉赫不正常。

事实上萨拉赫的表现也是利物浦球员的一个缩影，球队太想拿下这场比赛了，所以心态上从一开始就变得急切而粗鲁，开场红军球员就铲倒了阿扎尔，并拉扯后者脖领的球衣，导致阿扎尔的球衣领子变成了V领，但是裁判只是口头警告。随后利物浦球员还直接脚踏了吉鲁的脚面，但是依旧没被黄牌警告。不过裁判的宽容也是有度的，所以上半场末尾红军连续吃到两张黄牌。

巴卡约科本场极其活跃，中路拿球也曾出错，但是他很快的将球反抢了回来，弥补了自身的过失。此外本场切尔西第一次进攻机会是摩西底线的倒三角传球，巴卡约科本来准确直接起脚打门，但是吉鲁却和他抢到了一个点上，因此错失了良机，这是两人默契度不足的体现。不过10分钟后巴卡约科就参与了进球，当时他拿球后选择分球给摩西，后者突破后从右路传中助攻吉鲁头球破门。下半场巴卡约科还给阿扎尔作球，可惜后者的射门被扑出了，随后巴卡约科也曾接阿扎尔传球在外围射门威胁球门。

必须承认的是当克洛普将索兰克换上之后，红军进攻更多也更有威胁，但是索兰克两次射门都射高了，这样屡屡错失机会和心态急切也是相关的。本赛季萨拉赫是球队最为重要的得分利器，所以本场无法进球也是因为蓝军防线合理的限制了他的发挥，才能在主场觅得宝贵三分。

本赛季利物浦没能进球的比赛只有8场，球队先后在联赛客场0比5曼城、0比1斯旺西和斯托克城、0比0埃弗顿。主场先后0比0曼联和西布朗，联赛杯客场0比2莱斯特城、欧冠主场0比0波尔图，加上本场0比1输给切尔西，零进球的场次增加到9场，的确说明球队即便拥有MVP依旧会出现被哑火的可能，而且场次远比想象的要多。

此前本人曾列出了英超6大豪门小联赛的数据，利物浦在强强对话中只拿到10分，本赛季球队先后战平切尔西、曼联、热刺、阿森纳，战胜曼城和阿森纳，客场输给切尔西，联赛中没有双杀任何豪门球队，这一点也是球队无法触及联赛奖杯的重要原因。切尔西在小联赛拿到12分，这其中对阵热刺和曼联的战绩是1胜1负，两次战平阿森纳，却被曼城双杀，对阵利物浦1胜1平保持不败，球队至今无法跻身前四也和小联赛的表现一般相关。

本轮的这场红蓝大战切尔西开场慢热，但是随后越打越好，半场的数据显示双方射门是5次，射正切尔西2比4，角球0比1，很明显红军射正次数较多，但是比分却是切尔西一球领先，在把握进攻几率上主队做得更好。下半场切尔西射门7比5，射正2比1，角球2比0，虽然红军进攻频频但是实际的威胁却不多，

巴卡约科本场比赛有2次射门1次射正，传1次威胁球，2次过人，3次抢断2次成功，2次解围和犯规，1次被犯规。吕迪格本场比赛对于前罗马队友萨拉赫的关照可谓到位，赛后他也表示自己能追上萨拉赫的脚步，言外之意是在速度上不处于弱势。全场比赛蓝军悍将1次抢断成功，10次解围，4次犯规，1次被犯规，防守端的表现不俗。而萨拉赫只有1次射门且射正，传1次威胁球，1次抢断成功，的确是少有的低效表现。