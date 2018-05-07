本轮英超联赛，已经夺冠的曼城是志在三分到手的，此外还有诸多纪录需要刷新，但是很可惜球队主场却被升班马逼成0比0平。本赛季这样的比分也很少见，曼城进攻群被哑火也很罕见。这场比赛开场前哈德斯菲尔德的球员列队欢迎新科冠军球员出场，或许那一刻曼城球员是得意，而哈德斯球员想的是拿下冠军队扬名和保级。

这场比赛的首发除了阿奎罗没出战，其余都是主力球员，所以爆冷失分也是很难意外的。遗憾的是这场比赛瓜帅并没有派遣赛季后要离开的功勋球员亚亚图雷出战，连替补登场的机会都没有给，这的确也是很例外的一个现象。因为赛前瓜帅还希望球队用赢球致敬亚亚图雷，但是却没给老将出场的机会，不过随后还有一场联赛主场对阵布莱顿的比赛，或许亚亚图雷会在下一轮联赛出战和球迷道别，因为联赛末轮将是客战南安普顿的比赛。

有趣的是哈德斯本赛季只在两支豪门球队身上拿分，球队曾在主场2比1拿下曼联，本轮又在客场0比0逼平曼城，能从曼彻斯特双雄身上拿分的确不是所有球队能做到的。巧合的是本轮联赛布莱顿主场1比0拿下曼联，下一轮则要客战曼城，如果保级队再度爆冷赢球的话，则是又一支在双曼身上取分的弱旅。曼城随后的两场联赛对胜利的渴望会更强烈，因为本场平局无进球，导致球队没能刷新英超单赛季胜场纪录。此外进球数上也没追平切尔西此前保持的103球进球纪录，目前球队已经打进102球，刷新纪录只需要2粒进球。再就是单赛季积分纪录是95分，是穆氏切尔西保持的，目前曼城积94分，这一纪录也需要在随后的两场比赛中完成超越。

从目前的情况来看，积分纪录是一定可以的，因为球队不可能两连败，两场平局也将产生新的单赛季积分纪录。进球数和胜场则需要曼城球员全力以赴，要是随后两场0比0的平局的话，这两个纪录就无法刷新了。回看本赛季曼城不胜的场次的确不多，本轮联赛前曼城主场只被埃弗顿逼成1比1平，此后曾2比3不敌曼联，欧冠主场曾先后不敌利物浦和巴塞尔，所以随后主场迎战布莱顿的比赛爆冷几率很低。

本场比赛的数据显示曼城射门15比5，射正2比3，控球率79%比21%，角球10比1，关键传球12比3，数据占优的情况下球队却颗粒无收，而对手严防死守的情况下只吃到3张黄牌，进攻中却有3次射正，比曼城都多，这一点也令人吃惊。

回看一下本场比赛中曼城进攻端几位大将的表现，德布劳内打了67分钟比赛，3次射门1次射正，2次过人，传威胁球次数为0，此外还有1次解围和过人。席尔瓦1次射门1次射正，传1次威胁球。斯特林只传1次威胁球，1次过人、1次抢断成功，1次被犯规。热苏斯2次射门无射正，1次过人，3次抢断成功，2次犯规。萨内1次射门，传1次威胁球。可以看出曼城5大得分手的数据很难看，只有丁丁和席尔瓦各有1次射正，其余三将居然未曾真正威胁过升班马的球门。替补登场的京多安只传出1次威胁球，贝纳尔多只有1次射门0射正在，板凳奇兵也低效，这的确令人感到陌生的曼城。

本赛季曼城0进球的比赛只有4场，2017年的所有比赛中有一场比赛是0比0收场，当时球队客场被水晶宫逼平。进入2018年足总杯的客战中爆冷0比1不敌维冈竞技惨遭淘汰，此后就是欧冠客场0比3不敌利物浦，再就是本轮主场0比0哈德斯。这场比赛也再度证明曼城遇到对手摆大巴，而且直接导致中路无法渗透的话，进攻局面就很难打开，这是曼城的一个死穴，只是不是所有球队都能做的如哈德斯这样好。